Harga live Lithosphere hari ini adalah 0.0001027 USD. Lacak informasi harga aktual LITHO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LITHO dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Lithosphere(LITHO)

Harga Live 1 LITHO ke USD:

$0.0001027
-0.09%1D
USD
Grafik Harga Live Lithosphere (LITHO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:46:12 (UTC+8)

Informasi Harga Lithosphere (LITHO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0001009
Low 24 Jam
$ 0.0001054
High 24 Jam

$ 0.0001009
$ 0.0001054
$ 0.18777612386033368
$ 0.000010367632363446
+0.09%

-0.09%

+13.10%

+13.10%

Harga aktual Lithosphere (LITHO) adalah $ 0.0001027. Selama 24 jam terakhir, LITHO diperdagangkan antara low $ 0.0001009 dan high $ 0.0001054, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLITHO adalah $ 0.18777612386033368, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000010367632363446.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LITHO telah berubah sebesar +0.09% selama 1 jam terakhir, -0.09% selama 24 jam, dan +13.10% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Lithosphere (LITHO)

No.3128

$ 6.40K
$ 65.69K
$ 102.70K
62.32M
1,000,000,000
1,000,000,000
6.23%

BSC

Kapitalisasi Pasar Lithosphere saat ini adalah $ 6.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 65.69K. Suplai beredar LITHO adalah 62.32M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 102.70K.

Riwayat Harga Lithosphere (LITHO) USD

Pantau perubahan harga Lithosphere untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000000093-0.09%
30 Days$ -0.0000008-0.78%
60 Hari$ +0.0000096+10.31%
90 Hari$ -0.0000643-38.51%
Perubahan Harga Lithosphere Hari Ini

Hari ini, LITHO tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000000093 (-0.09%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Lithosphere 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000008 (-0.78%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Lithosphere 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LITHO terlihat mengalami perubahan $ +0.0000096 (+10.31%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Lithosphere 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0000643 (-38.51%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Lithosphere (LITHO)?

Lihat halaman Riwayat Harga Lithosphere sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Lithosphere (LITHO)

Lithosphere adalah platform generasi berikutnya untuk desentralisasi lintas rantai, aplikasi tahan sensor yang didukung oleh AI.

Lithosphere tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Lithosphere Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LITHO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Lithosphere di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Lithosphere dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Lithosphere (USD)

Berapa nilai Lithosphere (LITHO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Lithosphere (LITHO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lithosphere.

Cek prediksi harga Lithosphere sekarang!

Tokenomi Lithosphere (LITHO)

Memahami tokenomi Lithosphere (LITHO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LITHO sekarang!

Cara membeli Lithosphere (LITHO)

Ingin mengetahui cara membeli Lithosphere? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Lithosphere di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LITHO ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Lithosphere

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Lithosphere, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Lithosphere
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Lithosphere

Berapa nilai Lithosphere (LITHO) hari ini?
Harga live LITHO dalam USD adalah 0.0001027 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LITHO ke USD saat ini?
Harga LITHO ke USD saat ini adalah $ 0.0001027. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Lithosphere?
Kapitalisasi pasar LITHO adalah $ 6.40K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LITHO?
Suplai beredar LITHO adalah 62.32M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LITHO?
LITHO mencapai harga ATH sebesar 0.18777612386033368 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LITHO?
LITHO mencapai harga ATL 0.000010367632363446 USD.
Berapa volume perdagangan LITHO?
Volume perdagangan 24 jam live LITHO adalah $ 65.69K USD.
Akankah harga LITHO naik lebih tinggi tahun ini?
LITHO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LITHO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Lithosphere (LITHO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

