BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Mirror Protocol hari ini adalah 0.008742 USD. Lacak informasi harga aktual MIR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MIR dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Mirror Protocol hari ini adalah 0.008742 USD. Lacak informasi harga aktual MIR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MIR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MIR

Info Harga MIR

Penjelasan MIR

Whitepaper MIR

Situs Web Resmi MIR

Tokenomi MIR

Prakiraan Harga MIR

Riwayat MIR

Panduan Membeli MIR

Konverter MIR ke Mata Uang Fiat

Spot MIR

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Mirror Protocol

Harga Mirror Protocol(MIR)

Harga Live 1 MIR ke USD:

$0.008742
$0.008742$0.008742
+2.88%1D
USD
Grafik Harga Live Mirror Protocol (MIR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:50:03 (UTC+8)

Informasi Harga Mirror Protocol (MIR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00848
$ 0.00848$ 0.00848
Low 24 Jam
$ 0.008875
$ 0.008875$ 0.008875
High 24 Jam

$ 0.00848
$ 0.00848$ 0.00848

$ 0.008875
$ 0.008875$ 0.008875

$ 12.86445843
$ 12.86445843$ 12.86445843

$ 0
$ 0$ 0

+0.12%

+2.88%

-12.15%

-12.15%

Harga aktual Mirror Protocol (MIR) adalah $ 0.008742. Selama 24 jam terakhir, MIR diperdagangkan antara low $ 0.00848 dan high $ 0.008875, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMIR adalah $ 12.86445843, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MIR telah berubah sebesar +0.12% selama 1 jam terakhir, +2.88% selama 24 jam, dan -12.15% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Mirror Protocol (MIR)

No.2297

$ 679.63K
$ 679.63K$ 679.63K

$ 56.43K
$ 56.43K$ 56.43K

$ 3.24M
$ 3.24M$ 3.24M

77.74M
77.74M 77.74M

370,575,000
370,575,000 370,575,000

ETH

Kapitalisasi Pasar Mirror Protocol saat ini adalah $ 679.63K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.43K. Suplai beredar MIR adalah 77.74M, dan total suplainya sebesar 370575000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.24M.

Riwayat Harga Mirror Protocol (MIR) USD

Pantau perubahan harga Mirror Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00024472+2.88%
30 Days$ -0.002128-19.58%
60 Hari$ -0.002958-25.29%
90 Hari$ -0.005138-37.02%
Perubahan Harga Mirror Protocol Hari Ini

Hari ini, MIR tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00024472 (+2.88%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Mirror Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.002128 (-19.58%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Mirror Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MIR terlihat mengalami perubahan $ -0.002958 (-25.29%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Mirror Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.005138 (-37.02%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Mirror Protocol (MIR)?

Lihat halaman Riwayat Harga Mirror Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Mirror Protocol (MIR)

MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project.

Mirror Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Mirror Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MIR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Mirror Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Mirror Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Mirror Protocol (USD)

Berapa nilai Mirror Protocol (MIR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Mirror Protocol (MIR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Mirror Protocol.

Cek prediksi harga Mirror Protocol sekarang!

Tokenomi Mirror Protocol (MIR)

Memahami tokenomi Mirror Protocol (MIR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MIR sekarang!

Cara membeli Mirror Protocol (MIR)

Ingin mengetahui cara membeli Mirror Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Mirror Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MIR ke Mata Uang Lokal

1 Mirror Protocol(MIR) ke VND
230.04573
1 Mirror Protocol(MIR) ke AUD
A$0.01346268
1 Mirror Protocol(MIR) ke GBP
0.00664392
1 Mirror Protocol(MIR) ke EUR
0.00751812
1 Mirror Protocol(MIR) ke USD
$0.008742
1 Mirror Protocol(MIR) ke MYR
RM0.03654156
1 Mirror Protocol(MIR) ke TRY
0.36882498
1 Mirror Protocol(MIR) ke JPY
¥1.328784
1 Mirror Protocol(MIR) ke ARS
ARS$12.68787654
1 Mirror Protocol(MIR) ke RUB
0.71020008
1 Mirror Protocol(MIR) ke INR
0.77515314
1 Mirror Protocol(MIR) ke IDR
Rp145.69994172
1 Mirror Protocol(MIR) ke PHP
0.51542832
1 Mirror Protocol(MIR) ke EGP
￡E.0.4134966
1 Mirror Protocol(MIR) ke BRL
R$0.0467697
1 Mirror Protocol(MIR) ke CAD
C$0.01232622
1 Mirror Protocol(MIR) ke BDT
1.06661142
1 Mirror Protocol(MIR) ke NGN
12.57833928
1 Mirror Protocol(MIR) ke COP
$33.49418622
1 Mirror Protocol(MIR) ke ZAR
R.0.15193596
1 Mirror Protocol(MIR) ke UAH
0.36768852
1 Mirror Protocol(MIR) ke TZS
T.Sh.21.479094
1 Mirror Protocol(MIR) ke VES
Bs1.984434
1 Mirror Protocol(MIR) ke CLP
$8.243706
1 Mirror Protocol(MIR) ke PKR
Rs2.47083888
1 Mirror Protocol(MIR) ke KZT
4.59855426
1 Mirror Protocol(MIR) ke THB
฿0.28306596
1 Mirror Protocol(MIR) ke TWD
NT$0.27091458
1 Mirror Protocol(MIR) ke AED
د.إ0.03208314
1 Mirror Protocol(MIR) ke CHF
Fr0.0069936
1 Mirror Protocol(MIR) ke HKD
HK$0.06792534
1 Mirror Protocol(MIR) ke AMD
֏3.3429408
1 Mirror Protocol(MIR) ke MAD
.د.م0.0813006
1 Mirror Protocol(MIR) ke MXN
$0.16233894
1 Mirror Protocol(MIR) ke SAR
ريال0.0327825
1 Mirror Protocol(MIR) ke ETB
Br1.34530638
1 Mirror Protocol(MIR) ke KES
KSh1.12894188
1 Mirror Protocol(MIR) ke JOD
د.أ0.006198078
1 Mirror Protocol(MIR) ke PLN
0.03217056
1 Mirror Protocol(MIR) ke RON
лв0.0384648
1 Mirror Protocol(MIR) ke SEK
kr0.08366094
1 Mirror Protocol(MIR) ke BGN
лв0.01477398
1 Mirror Protocol(MIR) ke HUF
Ft2.92472352
1 Mirror Protocol(MIR) ke CZK
0.18428136
1 Mirror Protocol(MIR) ke KWD
د.ك0.002675052
1 Mirror Protocol(MIR) ke ILS
0.02858634
1 Mirror Protocol(MIR) ke BOB
Bs0.0603198
1 Mirror Protocol(MIR) ke AZN
0.0148614
1 Mirror Protocol(MIR) ke TJS
SM0.08060124
1 Mirror Protocol(MIR) ke GEL
0.02369082
1 Mirror Protocol(MIR) ke AOA
Kz8.01282978
1 Mirror Protocol(MIR) ke BHD
.د.ب0.003286992
1 Mirror Protocol(MIR) ke BMD
$0.008742
1 Mirror Protocol(MIR) ke DKK
kr0.05656074
1 Mirror Protocol(MIR) ke HNL
L0.23026428
1 Mirror Protocol(MIR) ke MUR
0.40186974
1 Mirror Protocol(MIR) ke NAD
$0.15184854
1 Mirror Protocol(MIR) ke NOK
kr0.0891684
1 Mirror Protocol(MIR) ke NZD
$0.01547334
1 Mirror Protocol(MIR) ke PAB
B/.0.008742
1 Mirror Protocol(MIR) ke PGK
K0.0367164
1 Mirror Protocol(MIR) ke QAR
ر.ق0.03182088
1 Mirror Protocol(MIR) ke RSD
дин.0.88783752
1 Mirror Protocol(MIR) ke UZS
soʻm105.32527698
1 Mirror Protocol(MIR) ke ALL
L0.7330167
1 Mirror Protocol(MIR) ke ANG
ƒ0.01564818
1 Mirror Protocol(MIR) ke AWG
ƒ0.0157356
1 Mirror Protocol(MIR) ke BBD
$0.017484
1 Mirror Protocol(MIR) ke BAM
KM0.01477398
1 Mirror Protocol(MIR) ke BIF
Fr25.780158
1 Mirror Protocol(MIR) ke BND
$0.0113646
1 Mirror Protocol(MIR) ke BSD
$0.008742
1 Mirror Protocol(MIR) ke JMD
$1.4017797
1 Mirror Protocol(MIR) ke KHR
35.10839652
1 Mirror Protocol(MIR) ke KMF
Fr3.67164
1 Mirror Protocol(MIR) ke LAK
190.04347446
1 Mirror Protocol(MIR) ke LKR
රු2.66517354
1 Mirror Protocol(MIR) ke MDL
L0.148614
1 Mirror Protocol(MIR) ke MGA
Ar39.378339
1 Mirror Protocol(MIR) ke MOP
P0.069936
1 Mirror Protocol(MIR) ke MVR
0.1346268
1 Mirror Protocol(MIR) ke MWK
MK15.17707362
1 Mirror Protocol(MIR) ke MZN
MT0.5590509
1 Mirror Protocol(MIR) ke NPR
रु1.2387414
1 Mirror Protocol(MIR) ke PYG
61.998264
1 Mirror Protocol(MIR) ke RWF
Fr12.684642
1 Mirror Protocol(MIR) ke SBD
$0.07194666
1 Mirror Protocol(MIR) ke SCR
0.12614706
1 Mirror Protocol(MIR) ke SRD
$0.336567
1 Mirror Protocol(MIR) ke SVC
$0.07640508
1 Mirror Protocol(MIR) ke SZL
L0.15176112
1 Mirror Protocol(MIR) ke TMT
m0.030597
1 Mirror Protocol(MIR) ke TND
د.ت0.025867578
1 Mirror Protocol(MIR) ke TTD
$0.05918334
1 Mirror Protocol(MIR) ke UGX
Sh30.562032
1 Mirror Protocol(MIR) ke XAF
Fr4.965456
1 Mirror Protocol(MIR) ke XCD
$0.0236034
1 Mirror Protocol(MIR) ke XOF
Fr4.965456
1 Mirror Protocol(MIR) ke XPF
Fr0.900426
1 Mirror Protocol(MIR) ke BWP
P0.1175799
1 Mirror Protocol(MIR) ke BZD
$0.01757142
1 Mirror Protocol(MIR) ke CVE
$0.83783328
1 Mirror Protocol(MIR) ke DJF
Fr1.547334
1 Mirror Protocol(MIR) ke DOP
$0.56219802
1 Mirror Protocol(MIR) ke DZD
د.ج1.14153036
1 Mirror Protocol(MIR) ke FJD
$0.01993176
1 Mirror Protocol(MIR) ke GNF
Fr76.01169
1 Mirror Protocol(MIR) ke GTQ
Q0.06696372
1 Mirror Protocol(MIR) ke GYD
$1.82847672
1 Mirror Protocol(MIR) ke ISK
kr1.101492

Sumber Daya Mirror Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Mirror Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Mirror Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Mirror Protocol

Berapa nilai Mirror Protocol (MIR) hari ini?
Harga live MIR dalam USD adalah 0.008742 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MIR ke USD saat ini?
Harga MIR ke USD saat ini adalah $ 0.008742. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Mirror Protocol?
Kapitalisasi pasar MIR adalah $ 679.63K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MIR?
Suplai beredar MIR adalah 77.74M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MIR?
MIR mencapai harga ATH sebesar 12.86445843 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MIR?
MIR mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan MIR?
Volume perdagangan 24 jam live MIR adalah $ 56.43K USD.
Akankah harga MIR naik lebih tinggi tahun ini?
MIR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MIR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:50:03 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Mirror Protocol (MIR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator MIR ke USD

Jumlah

MIR
MIR
USD
USD

1 MIR = 0.008742 USD

Perdagangkan MIR

MIR/USDT
$0.008742
$0.008742$0.008742
+2.77%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,549.74
$101,549.74$101,549.74

-0.44%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,330.39
$3,330.39$3,330.39

+0.92%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.07
$157.07$157.07

+0.73%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0529
$1.0529$1.0529

+22.71%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,549.74
$101,549.74$101,549.74

-0.44%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,330.39
$3,330.39$3,330.39

+0.92%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.07
$157.07$157.07

+0.73%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2255
$2.2255$2.2255

-0.40%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0405
$1.0405$1.0405

+2.40%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.66
$30.66$30.66

+104.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0705
$0.0705$0.0705

+41.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.017300
$0.017300$0.017300

+1,630.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009906
$0.009906$0.009906

+364.19%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.412
$4.412$4.412

+341.20%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.220
$2.220$2.220

+60.98%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002321
$0.0000002321$0.0000002321

+54.73%