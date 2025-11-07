Apa yang dimaksud dengan Mirror Protocol (MIR)

MIR is the governance token of MirrorProtocol, a synthetic asset protocol built by TerraformLabs (TFL) on Terra blockchain. MirrorProtocol is a decentralized protocol where changes to the vaults and codes on the chain are governed by the holders of MIR tokens. TFL has no intention of retaining and selling MIR tokens, nor does it grant administrative keys or special access rights. The aim is to become a fully decentralized, community-driven project.

Tokenomi Mirror Protocol (MIR)

Memahami tokenomi Mirror Protocol (MIR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MIR sekarang!

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Mirror Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Mirror Protocol Berapa nilai Mirror Protocol (MIR) hari ini? Harga live MIR dalam USD adalah 0.008742 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MIR ke USD saat ini? $ 0.008742 . Cobalah Harga MIR ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Mirror Protocol? Kapitalisasi pasar MIR adalah $ 679.63K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MIR? Suplai beredar MIR adalah 77.74M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MIR? MIR mencapai harga ATH sebesar 12.86445843 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MIR? MIR mencapai harga ATL 0 USD . Berapa volume perdagangan MIR? Volume perdagangan 24 jam live MIR adalah $ 56.43K USD . Akankah harga MIR naik lebih tinggi tahun ini? MIR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MIR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Mirror Protocol (MIR)

