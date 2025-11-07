BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Moonray hari ini adalah 0.003381 USD. Lacak informasi harga aktual MNRY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MNRY dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Moonray hari ini adalah 0.003381 USD. Lacak informasi harga aktual MNRY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MNRY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MNRY

Info Harga MNRY

Penjelasan MNRY

Whitepaper MNRY

Situs Web Resmi MNRY

Tokenomi MNRY

Prakiraan Harga MNRY

Riwayat MNRY

Panduan Membeli MNRY

Konverter MNRY ke Mata Uang Fiat

Spot MNRY

Futures USDT-M MNRY

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Moonray

Harga Moonray(MNRY)

Harga Live 1 MNRY ke USD:

$0.003386
$0.003386$0.003386
-0.26%1D
USD
Grafik Harga Live Moonray (MNRY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:58:55 (UTC+8)

Informasi Harga Moonray (MNRY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.003332
$ 0.003332$ 0.003332
Low 24 Jam
$ 0.003779
$ 0.003779$ 0.003779
High 24 Jam

$ 0.003332
$ 0.003332$ 0.003332

$ 0.003779
$ 0.003779$ 0.003779

$ 0.21100218257573045
$ 0.21100218257573045$ 0.21100218257573045

$ 0.001273905549906459
$ 0.001273905549906459$ 0.001273905549906459

-0.15%

-0.26%

-17.86%

-17.86%

Harga aktual Moonray (MNRY) adalah $ 0.003381. Selama 24 jam terakhir, MNRY diperdagangkan antara low $ 0.003332 dan high $ 0.003779, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMNRY adalah $ 0.21100218257573045, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001273905549906459.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MNRY telah berubah sebesar -0.15% selama 1 jam terakhir, -0.26% selama 24 jam, dan -17.86% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Moonray (MNRY)

No.2269

$ 649.44K
$ 649.44K$ 649.44K

$ 57.62K
$ 57.62K$ 57.62K

$ 3.38M
$ 3.38M$ 3.38M

192.09M
192.09M 192.09M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.20%

ETH

Kapitalisasi Pasar Moonray saat ini adalah $ 649.44K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.62K. Suplai beredar MNRY adalah 192.09M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.38M.

Riwayat Harga Moonray (MNRY) USD

Pantau perubahan harga Moonray untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000883-0.26%
30 Days$ +0.000863+34.27%
60 Hari$ +0.001922+131.73%
90 Hari$ -0.000176-4.95%
Perubahan Harga Moonray Hari Ini

Hari ini, MNRY tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00000883 (-0.26%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Moonray 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.000863 (+34.27%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Moonray 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MNRY terlihat mengalami perubahan $ +0.001922 (+131.73%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Moonray 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000176 (-4.95%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Moonray (MNRY)?

Lihat halaman Riwayat Harga Moonray sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Moonray (MNRY)

Moonray is a decentralized gaming and entertainment network, powered by $MNRY and supporting a wide range of projects in gaming, comics and animation. The Moonray Game, the first game developed by Moonray Studio is a AAA, melee-style, arena combat PVP. Moonray catapults you into an otherworldly multiplayer combat arena, where intense, fast-paced battles demand mastery of both offense and defense. The game is live on the Epic Game Store and coming soon to PlayStation.

Moonray tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Moonray Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MNRY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Moonray di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Moonray dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Moonray (USD)

Berapa nilai Moonray (MNRY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Moonray (MNRY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Moonray.

Cek prediksi harga Moonray sekarang!

Tokenomi Moonray (MNRY)

Memahami tokenomi Moonray (MNRY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MNRY sekarang!

Cara membeli Moonray (MNRY)

Ingin mengetahui cara membeli Moonray? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Moonray di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MNRY ke Mata Uang Lokal

1 Moonray(MNRY) ke VND
88.971015
1 Moonray(MNRY) ke AUD
A$0.00520674
1 Moonray(MNRY) ke GBP
0.00256956
1 Moonray(MNRY) ke EUR
0.00290766
1 Moonray(MNRY) ke USD
$0.003381
1 Moonray(MNRY) ke MYR
RM0.01409877
1 Moonray(MNRY) ke TRY
0.1426782
1 Moonray(MNRY) ke JPY
¥0.517293
1 Moonray(MNRY) ke ARS
ARS$4.90708197
1 Moonray(MNRY) ke RUB
0.27467244
1 Moonray(MNRY) ke INR
0.29979327
1 Moonray(MNRY) ke IDR
Rp56.34997746
1 Moonray(MNRY) ke PHP
0.19971567
1 Moonray(MNRY) ke EGP
￡E.0.1599213
1 Moonray(MNRY) ke BRL
R$0.01808835
1 Moonray(MNRY) ke CAD
C$0.00476721
1 Moonray(MNRY) ke BDT
0.41251581
1 Moonray(MNRY) ke NGN
4.86471804
1 Moonray(MNRY) ke COP
$12.95399721
1 Moonray(MNRY) ke ZAR
R.0.05876178
1 Moonray(MNRY) ke UAH
0.14220486
1 Moonray(MNRY) ke TZS
T.Sh.8.307117
1 Moonray(MNRY) ke VES
Bs0.767487
1 Moonray(MNRY) ke CLP
$3.188283
1 Moonray(MNRY) ke PKR
Rs0.95560584
1 Moonray(MNRY) ke KZT
1.77850743
1 Moonray(MNRY) ke THB
฿0.1095444
1 Moonray(MNRY) ke TWD
NT$0.10477719
1 Moonray(MNRY) ke AED
د.إ0.01240827
1 Moonray(MNRY) ke CHF
Fr0.0027048
1 Moonray(MNRY) ke HKD
HK$0.02627037
1 Moonray(MNRY) ke AMD
֏1.2928944
1 Moonray(MNRY) ke MAD
.د.م0.0314433
1 Moonray(MNRY) ke MXN
$0.06281898
1 Moonray(MNRY) ke SAR
ريال0.01267875
1 Moonray(MNRY) ke ETB
Br0.52030209
1 Moonray(MNRY) ke KES
KSh0.43662234
1 Moonray(MNRY) ke JOD
د.أ0.002397129
1 Moonray(MNRY) ke PLN
0.01244208
1 Moonray(MNRY) ke RON
лв0.0148764
1 Moonray(MNRY) ke SEK
kr0.03238998
1 Moonray(MNRY) ke BGN
лв0.00571389
1 Moonray(MNRY) ke HUF
Ft1.13226309
1 Moonray(MNRY) ke CZK
0.07130529
1 Moonray(MNRY) ke KWD
د.ك0.001034586
1 Moonray(MNRY) ke ILS
0.01105587
1 Moonray(MNRY) ke BOB
Bs0.0233289
1 Moonray(MNRY) ke AZN
0.0057477
1 Moonray(MNRY) ke TJS
SM0.03117282
1 Moonray(MNRY) ke GEL
0.00916251
1 Moonray(MNRY) ke AOA
Kz3.09899079
1 Moonray(MNRY) ke BHD
.د.ب0.001274637
1 Moonray(MNRY) ke BMD
$0.003381
1 Moonray(MNRY) ke DKK
kr0.02187507
1 Moonray(MNRY) ke HNL
L0.08905554
1 Moonray(MNRY) ke MUR
0.15532314
1 Moonray(MNRY) ke NAD
$0.05872797
1 Moonray(MNRY) ke NOK
kr0.03452001
1 Moonray(MNRY) ke NZD
$0.00598437
1 Moonray(MNRY) ke PAB
B/.0.003381
1 Moonray(MNRY) ke PGK
K0.0142002
1 Moonray(MNRY) ke QAR
ر.ق0.01230684
1 Moonray(MNRY) ke RSD
дин.0.34347579
1 Moonray(MNRY) ke UZS
soʻm40.73493039
1 Moonray(MNRY) ke ALL
L0.28349685
1 Moonray(MNRY) ke ANG
ƒ0.00605199
1 Moonray(MNRY) ke AWG
ƒ0.0060858
1 Moonray(MNRY) ke BBD
$0.006762
1 Moonray(MNRY) ke BAM
KM0.00571389
1 Moonray(MNRY) ke BIF
Fr9.970569
1 Moonray(MNRY) ke BND
$0.0043953
1 Moonray(MNRY) ke BSD
$0.003381
1 Moonray(MNRY) ke JMD
$0.54214335
1 Moonray(MNRY) ke KHR
13.57829886
1 Moonray(MNRY) ke KMF
Fr1.42002
1 Moonray(MNRY) ke LAK
73.49999853
1 Moonray(MNRY) ke LKR
රු1.03076547
1 Moonray(MNRY) ke MDL
L0.057477
1 Moonray(MNRY) ke MGA
Ar15.2297145
1 Moonray(MNRY) ke MOP
P0.027048
1 Moonray(MNRY) ke MVR
0.0520674
1 Moonray(MNRY) ke MWK
MK5.86978791
1 Moonray(MNRY) ke MZN
MT0.21621495
1 Moonray(MNRY) ke NPR
रु0.4790877
1 Moonray(MNRY) ke PYG
23.978052
1 Moonray(MNRY) ke RWF
Fr4.905831
1 Moonray(MNRY) ke SBD
$0.02782563
1 Moonray(MNRY) ke SCR
0.047334
1 Moonray(MNRY) ke SRD
$0.1301685
1 Moonray(MNRY) ke SVC
$0.02954994
1 Moonray(MNRY) ke SZL
L0.05869416
1 Moonray(MNRY) ke TMT
m0.0118335
1 Moonray(MNRY) ke TND
د.ت0.010004379
1 Moonray(MNRY) ke TTD
$0.02288937
1 Moonray(MNRY) ke UGX
Sh11.819976
1 Moonray(MNRY) ke XAF
Fr1.920408
1 Moonray(MNRY) ke XCD
$0.0091287
1 Moonray(MNRY) ke XOF
Fr1.920408
1 Moonray(MNRY) ke XPF
Fr0.348243
1 Moonray(MNRY) ke BWP
P0.04547445
1 Moonray(MNRY) ke BZD
$0.00679581
1 Moonray(MNRY) ke CVE
$0.32403504
1 Moonray(MNRY) ke DJF
Fr0.598437
1 Moonray(MNRY) ke DOP
$0.21743211
1 Moonray(MNRY) ke DZD
د.ج0.44115288
1 Moonray(MNRY) ke FJD
$0.00770868
1 Moonray(MNRY) ke GNF
Fr29.397795
1 Moonray(MNRY) ke GTQ
Q0.02589846
1 Moonray(MNRY) ke GYD
$0.70716996
1 Moonray(MNRY) ke ISK
kr0.426006

Sumber Daya Moonray

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Moonray, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Moonray
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Moonray

Berapa nilai Moonray (MNRY) hari ini?
Harga live MNRY dalam USD adalah 0.003381 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MNRY ke USD saat ini?
Harga MNRY ke USD saat ini adalah $ 0.003381. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Moonray?
Kapitalisasi pasar MNRY adalah $ 649.44K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MNRY?
Suplai beredar MNRY adalah 192.09M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MNRY?
MNRY mencapai harga ATH sebesar 0.21100218257573045 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MNRY?
MNRY mencapai harga ATL 0.001273905549906459 USD.
Berapa volume perdagangan MNRY?
Volume perdagangan 24 jam live MNRY adalah $ 57.62K USD.
Akankah harga MNRY naik lebih tinggi tahun ini?
MNRY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MNRY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:58:55 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Moonray (MNRY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator MNRY ke USD

Jumlah

MNRY
MNRY
USD
USD

1 MNRY = 0.003381 USD

Perdagangkan MNRY

MNRY/USDT
$0.003386
$0.003386$0.003386
-0.32%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,457.52
$101,457.52$101,457.52

-0.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,319.85
$3,319.85$3,319.85

+0.60%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.49
$156.49$156.49

+0.36%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0212
$1.0212$1.0212

+19.02%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,457.52
$101,457.52$101,457.52

-0.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,319.85
$3,319.85$3,319.85

+0.60%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2139
$2.2139$2.2139

-0.92%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.49
$156.49$156.49

+0.36%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0133
$1.0133$1.0133

-0.27%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$29.79
$29.79$29.79

+98.60%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0821
$0.0821$0.0821

+64.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012094
$0.012094$0.012094

+1,109.40%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.374
$4.374$4.374

+337.40%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008963
$0.008963$0.008963

+320.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0821
$0.0821$0.0821

+64.20%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00001783
$0.00001783$0.00001783

+65.55%