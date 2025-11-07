Apa yang dimaksud dengan Moonray (MNRY)

Moonray is a decentralized gaming and entertainment network, powered by $MNRY and supporting a wide range of projects in gaming, comics and animation. The Moonray Game, the first game developed by Moonray Studio is a AAA, melee-style, arena combat PVP. Moonray catapults you into an otherworldly multiplayer combat arena, where intense, fast-paced battles demand mastery of both offense and defense. The game is live on the Epic Game Store and coming soon to PlayStation.

Tokenomi Moonray (MNRY)

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Moonray Berapa nilai Moonray (MNRY) hari ini? Harga live MNRY dalam USD adalah 0.003381 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MNRY ke USD saat ini? $ 0.003381 . Cobalah Harga MNRY ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Moonray? Kapitalisasi pasar MNRY adalah $ 649.44K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MNRY? Suplai beredar MNRY adalah 192.09M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MNRY? MNRY mencapai harga ATH sebesar 0.21100218257573045 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MNRY? MNRY mencapai harga ATL 0.001273905549906459 USD . Berapa volume perdagangan MNRY? Volume perdagangan 24 jam live MNRY adalah $ 57.62K USD . Akankah harga MNRY naik lebih tinggi tahun ini? MNRY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MNRY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

