Harga Nock Hari Ini

Harga live Nock (NOCK) hari ini adalah $ 0.02927, dengan perubahan 19.62% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NOCK ke USD saat ini adalah $ 0.02927 per NOCK.

Nock saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- NOCK. Selama 24 jam terakhir, NOCK diperdagangkan antara $ 0.02924 (low) dan $ 0.04578 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, NOCK bergerak -13.61% dalam satu jam terakhir dan -19.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 56.38K.

Informasi Pasar Nock (NOCK)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 56.38K$ 56.38K $ 56.38K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik BASE

Kapitalisasi Pasar Nock saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.38K. Suplai beredar NOCK adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.