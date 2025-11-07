Apa yang dimaksud dengan Net Zero Climate (NZC)

As the climate crisis intensifies, voluntary projects aimed at reducing carbon emissions are increasing, leading to the growth of the carbon credit market. The GESIA project has introduced a blockchain mainnet to enhance transparency in carbon absorption and reduction activities, with plans to launch the NZC token and a carbon credit exchange in Q4 2024. The NZC token will be used for trading on the BNB Chain and carbon credit trading on the GESIA Chain. Additionally, the Carbon Monster donation app was launched in Q2 2024, and the carbon certification wallet is set for release in Q3 2024, allowing users to tokenize and store carbon credits. The GESIA X Carbon Exchange will launch in Q4 2024, enabling the trade of tokenized carbon credits.

Prediksi Harga Net Zero Climate (USD)

Berapa nilai Net Zero Climate (NZC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Net Zero Climate (NZC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Net Zero Climate.

Cek prediksi harga Net Zero Climate sekarang!

Tokenomi Net Zero Climate (NZC)

Memahami tokenomi Net Zero Climate (NZC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NZC sekarang!

Cara membeli Net Zero Climate (NZC)

Ingin mengetahui cara membeli Net Zero Climate? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Net Zero Climate di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Net Zero Climate

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Net Zero Climate, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Net Zero Climate Berapa nilai Net Zero Climate (NZC) hari ini? Harga live NZC dalam USD adalah 0.00512 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga NZC ke USD saat ini? $ 0.00512 . Cobalah Harga NZC ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Net Zero Climate? Kapitalisasi pasar NZC adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar NZC? Suplai beredar NZC adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) NZC? NZC mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) NZC? NZC mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan NZC? Volume perdagangan 24 jam live NZC adalah $ 34.88K USD . Akankah harga NZC naik lebih tinggi tahun ini? NZC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NZC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

