Harga live Net Zero Climate hari ini adalah 0.00512 USD. Lacak informasi harga aktual NZC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NZC dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 NZC ke USD:

$0.00512
$0.00512$0.00512
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Net Zero Climate (NZC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:14:18 (UTC+8)

Informasi Harga Net Zero Climate (NZC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00512
$ 0.00512$ 0.00512
Low 24 Jam
$ 0.00512
$ 0.00512$ 0.00512
High 24 Jam

$ 0.00512
$ 0.00512$ 0.00512

$ 0.00512
$ 0.00512$ 0.00512

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+0.39%

+0.39%

Harga aktual Net Zero Climate (NZC) adalah $ 0.00512. Selama 24 jam terakhir, NZC diperdagangkan antara low $ 0.00512 dan high $ 0.00512, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNZC adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NZC telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan +0.39% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Net Zero Climate (NZC)

--
----

$ 34.88K
$ 34.88K$ 34.88K

$ 25.60M
$ 25.60M$ 25.60M

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar Net Zero Climate saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 34.88K. Suplai beredar NZC adalah --, dan total suplainya sebesar 5000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.60M.

Riwayat Harga Net Zero Climate (NZC) USD

Pantau perubahan harga Net Zero Climate untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.00609-54.33%
60 Hari$ -0.01526-74.88%
90 Hari$ -0.01518-74.78%
Perubahan Harga Net Zero Climate Hari Ini

Hari ini, NZC tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Net Zero Climate 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00609 (-54.33%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Net Zero Climate 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NZC terlihat mengalami perubahan $ -0.01526 (-74.88%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Net Zero Climate 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01518 (-74.78%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Net Zero Climate (NZC)?

Lihat halaman Riwayat Harga Net Zero Climate sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Net Zero Climate (NZC)

As the climate crisis intensifies, voluntary projects aimed at reducing carbon emissions are increasing, leading to the growth of the carbon credit market. The GESIA project has introduced a blockchain mainnet to enhance transparency in carbon absorption and reduction activities, with plans to launch the NZC token and a carbon credit exchange in Q4 2024. The NZC token will be used for trading on the BNB Chain and carbon credit trading on the GESIA Chain. Additionally, the Carbon Monster donation app was launched in Q2 2024, and the carbon certification wallet is set for release in Q3 2024, allowing users to tokenize and store carbon credits. The GESIA X Carbon Exchange will launch in Q4 2024, enabling the trade of tokenized carbon credits.

Net Zero Climate tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Net Zero Climate Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NZC ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Net Zero Climate di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Net Zero Climate dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Net Zero Climate (USD)

Berapa nilai Net Zero Climate (NZC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Net Zero Climate (NZC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Net Zero Climate.

Cek prediksi harga Net Zero Climate sekarang!

Tokenomi Net Zero Climate (NZC)

Memahami tokenomi Net Zero Climate (NZC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NZC sekarang!

Cara membeli Net Zero Climate (NZC)

Ingin mengetahui cara membeli Net Zero Climate? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Net Zero Climate di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NZC ke Mata Uang Lokal

1 Net Zero Climate(NZC) ke VND
134.7328
1 Net Zero Climate(NZC) ke AUD
A$0.0078848
1 Net Zero Climate(NZC) ke GBP
0.0038912
1 Net Zero Climate(NZC) ke EUR
0.0044032
1 Net Zero Climate(NZC) ke USD
$0.00512
1 Net Zero Climate(NZC) ke MYR
RM0.0214016
1 Net Zero Climate(NZC) ke TRY
0.215552
1 Net Zero Climate(NZC) ke JPY
¥0.78336
1 Net Zero Climate(NZC) ke ARS
ARS$7.4310144
1 Net Zero Climate(NZC) ke RUB
0.4158976
1 Net Zero Climate(NZC) ke INR
0.4539904
1 Net Zero Climate(NZC) ke IDR
Rp85.3332992
1 Net Zero Climate(NZC) ke PHP
0.3021824
1 Net Zero Climate(NZC) ke EGP
￡E.0.242176
1 Net Zero Climate(NZC) ke BRL
R$0.027392
1 Net Zero Climate(NZC) ke CAD
C$0.0072192
1 Net Zero Climate(NZC) ke BDT
0.6246912
1 Net Zero Climate(NZC) ke NGN
7.3668608
1 Net Zero Climate(NZC) ke COP
$19.6168192
1 Net Zero Climate(NZC) ke ZAR
R.0.0889856
1 Net Zero Climate(NZC) ke UAH
0.2153472
1 Net Zero Climate(NZC) ke TZS
T.Sh.12.57984
1 Net Zero Climate(NZC) ke VES
Bs1.16224
1 Net Zero Climate(NZC) ke CLP
$4.82816
1 Net Zero Climate(NZC) ke PKR
Rs1.4471168
1 Net Zero Climate(NZC) ke KZT
2.6932736
1 Net Zero Climate(NZC) ke THB
฿0.1659392
1 Net Zero Climate(NZC) ke TWD
NT$0.1586688
1 Net Zero Climate(NZC) ke AED
د.إ0.0187904
1 Net Zero Climate(NZC) ke CHF
Fr0.004096
1 Net Zero Climate(NZC) ke HKD
HK$0.0397824
1 Net Zero Climate(NZC) ke AMD
֏1.957888
1 Net Zero Climate(NZC) ke MAD
.د.م0.047616
1 Net Zero Climate(NZC) ke MXN
$0.0951296
1 Net Zero Climate(NZC) ke SAR
ريال0.0192
1 Net Zero Climate(NZC) ke ETB
Br0.7858688
1 Net Zero Climate(NZC) ke KES
KSh0.6612992
1 Net Zero Climate(NZC) ke JOD
د.أ0.00363008
1 Net Zero Climate(NZC) ke PLN
0.0188416
1 Net Zero Climate(NZC) ke RON
лв0.022528
1 Net Zero Climate(NZC) ke SEK
kr0.0489472
1 Net Zero Climate(NZC) ke BGN
лв0.0086528
1 Net Zero Climate(NZC) ke HUF
Ft1.7117696
1 Net Zero Climate(NZC) ke CZK
0.1079296
1 Net Zero Climate(NZC) ke KWD
د.ك0.00156672
1 Net Zero Climate(NZC) ke ILS
0.0167424
1 Net Zero Climate(NZC) ke BOB
Bs0.035328
1 Net Zero Climate(NZC) ke AZN
0.008704
1 Net Zero Climate(NZC) ke TJS
SM0.0472064
1 Net Zero Climate(NZC) ke GEL
0.0138752
1 Net Zero Climate(NZC) ke AOA
Kz4.671488
1 Net Zero Climate(NZC) ke BHD
.د.ب0.00192512
1 Net Zero Climate(NZC) ke BMD
$0.00512
1 Net Zero Climate(NZC) ke DKK
kr0.0330752
1 Net Zero Climate(NZC) ke HNL
L0.1345536
1 Net Zero Climate(NZC) ke MUR
0.23552
1 Net Zero Climate(NZC) ke NAD
$0.0889344
1 Net Zero Climate(NZC) ke NOK
kr0.052224
1 Net Zero Climate(NZC) ke NZD
$0.0090624
1 Net Zero Climate(NZC) ke PAB
B/.0.00512
1 Net Zero Climate(NZC) ke PGK
K0.0218624
1 Net Zero Climate(NZC) ke QAR
ر.ق0.0186368
1 Net Zero Climate(NZC) ke RSD
дин.0.5198848
1 Net Zero Climate(NZC) ke UZS
soʻm60.9523712
1 Net Zero Climate(NZC) ke ALL
L0.4294144
1 Net Zero Climate(NZC) ke ANG
ƒ0.0091648
1 Net Zero Climate(NZC) ke AWG
ƒ0.009216
1 Net Zero Climate(NZC) ke BBD
$0.01024
1 Net Zero Climate(NZC) ke BAM
KM0.0086528
1 Net Zero Climate(NZC) ke BIF
Fr15.09888
1 Net Zero Climate(NZC) ke BND
$0.006656
1 Net Zero Climate(NZC) ke BSD
$0.00512
1 Net Zero Climate(NZC) ke JMD
$0.820992
1 Net Zero Climate(NZC) ke KHR
20.5622272
1 Net Zero Climate(NZC) ke KMF
Fr2.1504
1 Net Zero Climate(NZC) ke LAK
111.3043456
1 Net Zero Climate(NZC) ke LKR
රු1.5609344
1 Net Zero Climate(NZC) ke MDL
L0.0876032
1 Net Zero Climate(NZC) ke MGA
Ar23.06304
1 Net Zero Climate(NZC) ke MOP
P0.04096
1 Net Zero Climate(NZC) ke MVR
0.078848
1 Net Zero Climate(NZC) ke MWK
MK8.873472
1 Net Zero Climate(NZC) ke MZN
MT0.327424
1 Net Zero Climate(NZC) ke NPR
रु0.725504
1 Net Zero Climate(NZC) ke PYG
36.31104
1 Net Zero Climate(NZC) ke RWF
Fr7.42912
1 Net Zero Climate(NZC) ke SBD
$0.0420864
1 Net Zero Climate(NZC) ke SCR
0.077056
1 Net Zero Climate(NZC) ke SRD
$0.19712
1 Net Zero Climate(NZC) ke SVC
$0.0447488
1 Net Zero Climate(NZC) ke SZL
L0.0888832
1 Net Zero Climate(NZC) ke TMT
m0.01792
1 Net Zero Climate(NZC) ke TND
د.ت0.01515008
1 Net Zero Climate(NZC) ke TTD
$0.0346624
1 Net Zero Climate(NZC) ke UGX
Sh17.89952
1 Net Zero Climate(NZC) ke XAF
Fr2.90816
1 Net Zero Climate(NZC) ke XCD
$0.013824
1 Net Zero Climate(NZC) ke XOF
Fr2.90816
1 Net Zero Climate(NZC) ke XPF
Fr0.52736
1 Net Zero Climate(NZC) ke BWP
P0.068864
1 Net Zero Climate(NZC) ke BZD
$0.0102912
1 Net Zero Climate(NZC) ke CVE
$0.4907008
1 Net Zero Climate(NZC) ke DJF
Fr0.90624
1 Net Zero Climate(NZC) ke DOP
$0.3292672
1 Net Zero Climate(NZC) ke DZD
د.ج0.6683648
1 Net Zero Climate(NZC) ke FJD
$0.0116736
1 Net Zero Climate(NZC) ke GNF
Fr44.5184
1 Net Zero Climate(NZC) ke GTQ
Q0.0392192
1 Net Zero Climate(NZC) ke GYD
$1.0708992
1 Net Zero Climate(NZC) ke ISK
kr0.64512

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Net Zero Climate, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Net Zero Climate
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Net Zero Climate

Berapa nilai Net Zero Climate (NZC) hari ini?
Harga live NZC dalam USD adalah 0.00512 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NZC ke USD saat ini?
Harga NZC ke USD saat ini adalah $ 0.00512. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Net Zero Climate?
Kapitalisasi pasar NZC adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NZC?
Suplai beredar NZC adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NZC?
NZC mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NZC?
NZC mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan NZC?
Volume perdagangan 24 jam live NZC adalah $ 34.88K USD.
Akankah harga NZC naik lebih tinggi tahun ini?
NZC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NZC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
