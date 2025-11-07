Apa yang dimaksud dengan ChainX (PCX)

ChainX adalah jaringan konsensus PoS yang dikembangkan pada kerangka kerja Substrat. Saat ini, tingkat tahunan POS adalah sekitar 60%. Ini secara luas disebut sebagai "Rantai Pertama Substrat", dan akan menjadi Parachain Polkadot. Mainnet dirilis pada 25 Mei 2019. Sebagai proyek mainnet pertama, ChainX akan membangun gerbang aset untuk Ekologi Polkadot. Ini telah menyelesaikan rantai silang BTC dan secara bertahap akan menyelesaikan rantai silang untuk ETH, DOT, FIL, EOS, dan aset lainnya. Chainx juga telah membangun platform kontrak pintar Bitcoin pertama, yang menyediakan landasan untuk Defi, stablecoin, Dapp, dan aplikasi berbasis BTC lainnya.

Prediksi Harga ChainX (USD)

Berapa nilai ChainX (PCX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ChainX (PCX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ChainX.

Tokenomi ChainX (PCX)

Memahami tokenomi ChainX (PCX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PCX sekarang!

Cara membeli ChainX (PCX)

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ChainX Berapa nilai ChainX (PCX) hari ini? Harga live PCX dalam USD adalah 0.0174 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PCX ke USD saat ini? $ 0.0174 . Cobalah Harga PCX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar ChainX? Kapitalisasi pasar PCX adalah $ 217.59K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PCX? Suplai beredar PCX adalah 12.51M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PCX? PCX mencapai harga ATH sebesar 19.7293763557 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PCX? PCX mencapai harga ATL 0.015376120455519041 USD . Berapa volume perdagangan PCX? Volume perdagangan 24 jam live PCX adalah $ 56.47K USD . Akankah harga PCX naik lebih tinggi tahun ini? PCX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PCX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

