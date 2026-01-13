BursaDEX+
Harga live PUMPV2 hari ini adalah 0.00003668 USD. Kapitalisasi pasar PUMPV2 adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual PUMPV2 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

$0.00003673
$0.00003673$0.00003673
+11.77%1D
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:05:26 (UTC+8)

Harga PUMPV2 Hari Ini

Harga live PUMPV2 (PUMPV2) hari ini adalah $ 0.00003668, dengan perubahan 11.77% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PUMPV2 ke USD saat ini adalah $ 0.00003668 per PUMPV2.

PUMPV2 saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- PUMPV2. Selama 24 jam terakhir, PUMPV2 diperdagangkan antara $ 0.00003272 (low) dan $ 0.00004 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, PUMPV2 bergerak -3.33% dalam satu jam terakhir dan -25.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 55.00K.

Informasi Pasar PUMPV2 (PUMPV2)

$ 55.00K
$ 55.00K$ 55.00K

SOL

Kapitalisasi Pasar PUMPV2 saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.00K. Suplai beredar PUMPV2 adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga PUMPV2 USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-3.33%

+11.77%

-25.92%

-25.92%

Riwayat Harga PUMPV2 (PUMPV2) USD

Pantau perubahan harga PUMPV2 untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000038679+11.77%
30 Days$ -0.00096332-96.34%
60 Hari$ -0.00096332-96.34%
90 Hari$ -0.00096332-96.34%
Perubahan Harga PUMPV2 Hari Ini

Hari ini, PUMPV2 tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000038679 (+11.77%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga PUMPV2 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00096332 (-96.34%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga PUMPV2 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PUMPV2 terlihat mengalami perubahan $ -0.00096332 (-96.34%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga PUMPV2 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00096332 (-96.34%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari PUMPV2 (PUMPV2)?

Lihat halaman Riwayat Harga PUMPV2 sekarang.

Analisis AI untuk PUMPV2

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk PUMPV2, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga PUMPV2?

Harga token PUMPV2 dipengaruhi oleh beberapa faktor utama:

1. Sentimen pasar dan spekulasi
2. Volume perdagangan dan likuiditas
3. Partisipasi komunitas dan hype di media sosial
4. Tokenomics dan mekanisme pasokan
5. Tren pasar kripto secara keseluruhan
6. Daftar di bursa dan aksesibilitas
7. Utilitas dan kasus penggunaan dalam ekosistemnya
8. Gerakan whale dan transaksi besar
9. Berita regulasi yang memengaruhi token meme
10. Pengumuman dan perkembangan kemitraan

Mengapa orang ingin tahu harga PUMPV2 hari ini?

Orang ingin mengetahui harga PUMPV2 hari ini karena beberapa alasan: membuat keputusan perdagangan yang terinformasi, memantau nilai portofolio, mengidentifikasi titik masuk/keluar, melacak tren pasar, menilai volatilitas, dan mengatur waktu transaksi. Harga real-time membantu para pedagang memanfaatkan peluang yang ada.

Prediksi Harga untuk PUMPV2

Prediksi Harga PUMPV2 (PUMPV2) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PUMPV2 pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga PUMPV2 (PUMPV2) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga PUMPV2 berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga PUMPV2 yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga PUMPV2 pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga PUMPV2.

Siap untuk memulai kripto dengan PUMPV2? Pembelian PUMPV2 dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli PUMPV2. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian PUMPV2 (PUMPV2) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Langkah 4

Pilih Token Anda

Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Hal yang bisa Anda lakukan dengan PUMPV2

Apa yang dimaksud dengan PUMPV2 (PUMPV2)

Nama token ini merujuk langsung pada iterasi v2 dari peluncur Pumpfun versi awal. Diposisikan sebagai “launchpad Pumpfun generasi berikutnya” dengan empat mode peluncuran, narasinya menekankan peningkatan sekaligus tantangan terhadap mekanisme Pumpfun asli.

Sumber Daya PUMPV2

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai PUMPV2, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang PUMPV2

Perkembangan Industri Penting PUMPV2 (PUMPV2)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

