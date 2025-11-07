BursaDEX+
Harga live Rain Coin hari ini adalah 2.681 USD. Lacak informasi harga aktual RAINCOIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga RAINCOIN dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 RAINCOIN ke USD:

$2.682
+1.55%1D
Grafik Harga Live Rain Coin (RAINCOIN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:01:27 (UTC+8)

Informasi Harga Rain Coin (RAINCOIN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 2.61
Low 24 Jam
$ 2.719
High 24 Jam

$ 2.61
$ 2.719
$ 18.028660604972888
$ 0.000114358726534958
+0.48%

+1.55%

-1.18%

-1.18%

Harga aktual Rain Coin (RAINCOIN) adalah $ 2.681. Selama 24 jam terakhir, RAINCOIN diperdagangkan antara low $ 2.61 dan high $ 2.719, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highRAINCOIN adalah $ 18.028660604972888, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000114358726534958.

Dalam hal kinerja jangka pendek, RAINCOIN telah berubah sebesar +0.48% selama 1 jam terakhir, +1.55% selama 24 jam, dan -1.18% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Rain Coin (RAINCOIN)

No.1665

$ 2.68M
$ 71.89K
$ 2.68M
1.00M
1,000,000
MATIC

Kapitalisasi Pasar Rain Coin saat ini adalah $ 2.68M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 71.89K. Suplai beredar RAINCOIN adalah 1.00M, dan total suplainya sebesar 1000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.68M.

Riwayat Harga Rain Coin (RAINCOIN) USD

Pantau perubahan harga Rain Coin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.04094+1.55%
30 Days$ -1.322-33.03%
60 Hari$ -1.389-34.13%
90 Hari$ -2.833-51.38%
Perubahan Harga Rain Coin Hari Ini

Hari ini, RAINCOIN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.04094 (+1.55%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Rain Coin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -1.322 (-33.03%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Rain Coin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, RAINCOIN terlihat mengalami perubahan $ -1.389 (-34.13%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Rain Coin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -2.833 (-51.38%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Rain Coin (RAINCOIN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Rain Coin sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Rain Coin (RAINCOIN)

RAIN Coin is an automated meme coin where 1% of all transactions (buys, sells, & transfers) are redistributed back to all other holders! Plus, every day at midnight UTC there is a large THUNDERSTORM that gives all wallets bonus coins, even those in cold storage! With no team, no treasury, and no expenses, RAIN has no built-in selling pressure! (Note: buy/sell tax only available on DEX, MEXC only supports transfer tax)

Rain Coin tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Rain Coin Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa RAINCOIN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Rain Coin di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Rain Coin dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Rain Coin (USD)

Berapa nilai Rain Coin (RAINCOIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Rain Coin (RAINCOIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Rain Coin.

Cek prediksi harga Rain Coin sekarang!

Tokenomi Rain Coin (RAINCOIN)

Memahami tokenomi Rain Coin (RAINCOIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RAINCOIN sekarang!

Cara membeli Rain Coin (RAINCOIN)

Ingin mengetahui cara membeli Rain Coin? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Rain Coin di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RAINCOIN ke Mata Uang Lokal

1 Rain Coin(RAINCOIN) ke VND
70,550.515
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke AUD
A$4.12874
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke GBP
2.03756
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke EUR
2.30566
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke USD
$2.681
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke MYR
RM11.20658
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke TRY
113.11139
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke JPY
¥410.193
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke ARS
ARS$3,891.12297
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke RUB
217.80444
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke INR
237.72427
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke IDR
Rp44,683.31546
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke PHP
158.12538
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke EGP
￡E.126.8113
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke BRL
R$14.34335
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke CAD
C$3.78021
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke BDT
327.10881
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke NGN
3,857.53004
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke COP
$10,272.01021
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke ZAR
R.46.56897
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke UAH
112.76286
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke TZS
T.Sh.6,587.217
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke VES
Bs608.587
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke CLP
$2,528.183
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke PKR
Rs757.75784
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke KZT
1,410.28643
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke THB
฿86.81078
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke TWD
NT$83.03057
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke AED
د.إ9.83927
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke CHF
Fr2.1448
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke HKD
HK$20.83137
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke AMD
֏1,025.2144
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke MAD
.د.م24.9333
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke MXN
$49.78617
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke SAR
ريال10.05375
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke ETB
Br412.57909
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke KES
KSh346.22434
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke JOD
د.أ1.900829
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke PLN
9.86608
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke RON
лв11.7964
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke SEK
kr25.65717
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke BGN
лв4.53089
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke HUF
Ft897.54518
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke CZK
56.54229
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke KWD
د.ك0.820386
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke ILS
8.76687
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke BOB
Bs18.4989
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke AZN
4.5577
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke TJS
SM24.71882
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke GEL
7.26551
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke AOA
Kz2,457.37779
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke BHD
.د.ب1.010737
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke BMD
$2.681
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke DKK
kr17.34607
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke HNL
L70.61754
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke MUR
123.24557
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke NAD
$46.56897
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke NOK
kr27.3462
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke NZD
$4.74537
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke PAB
B/.2.681
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke PGK
K11.2602
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke QAR
ر.ق9.75884
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke RSD
дин.272.33598
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke UZS
soʻm32,301.19739
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke ALL
L224.80185
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke ANG
ƒ4.79899
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke AWG
ƒ4.8258
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke BBD
$5.362
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke BAM
KM4.53089
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke BIF
Fr7,906.269
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke BND
$3.4853
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke BSD
$2.681
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke JMD
$429.89835
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke KHR
10,767.05686
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke KMF
Fr1,126.02
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke LAK
58,282.60753
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke LKR
රු817.35647
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke MDL
L45.577
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke MGA
Ar12,076.5645
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke MOP
P21.448
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke MVR
41.2874
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke MWK
MK4,654.51091
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke MZN
MT171.44995
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke NPR
रु379.8977
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke PYG
19,013.652
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke RWF
Fr3,890.131
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke SBD
$22.06463
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke SCR
38.68683
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke SRD
$103.2185
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke SVC
$23.43194
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke SZL
L46.54216
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke TMT
m9.3835
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke TND
د.ت7.933079
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke TTD
$18.15037
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke UGX
Sh9,372.776
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke XAF
Fr1,522.808
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke XCD
$7.2387
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke XOF
Fr1,522.808
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke XPF
Fr276.143
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke BWP
P36.05945
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke BZD
$5.38881
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke CVE
$256.94704
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke DJF
Fr474.537
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke DOP
$172.41511
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke DZD
د.ج350.11179
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke FJD
$6.11268
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke GNF
Fr23,311.295
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke GTQ
Q20.53646
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke GYD
$560.75796
1 Rain Coin(RAINCOIN) ke ISK
kr337.806

Sumber Daya Rain Coin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Rain Coin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Rain Coin
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Rain Coin

Berapa nilai Rain Coin (RAINCOIN) hari ini?
Harga live RAINCOIN dalam USD adalah 2.681 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga RAINCOIN ke USD saat ini?
Harga RAINCOIN ke USD saat ini adalah $ 2.681. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Rain Coin?
Kapitalisasi pasar RAINCOIN adalah $ 2.68M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar RAINCOIN?
Suplai beredar RAINCOIN adalah 1.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) RAINCOIN?
RAINCOIN mencapai harga ATH sebesar 18.028660604972888 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) RAINCOIN?
RAINCOIN mencapai harga ATL 0.000114358726534958 USD.
Berapa volume perdagangan RAINCOIN?
Volume perdagangan 24 jam live RAINCOIN adalah $ 71.89K USD.
Akankah harga RAINCOIN naik lebih tinggi tahun ini?
RAINCOIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RAINCOIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Rain Coin (RAINCOIN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

