Harga live Scotcoin Project hari ini adalah 0.0003104 USD. Lacak informasi harga aktual SCOT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SCOT dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 SCOT ke USD:

$0.0003104
$0.0003104$0.0003104
+0.16%1D
Grafik Harga Live Scotcoin Project (SCOT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:34:15 (UTC+8)

Informasi Harga Scotcoin Project (SCOT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0003085
$ 0.0003085$ 0.0003085
Low 24 Jam
$ 0.0003107
$ 0.0003107$ 0.0003107
High 24 Jam

$ 0.0003085
$ 0.0003085$ 0.0003085

$ 0.0003107
$ 0.0003107$ 0.0003107

--
----

--
----

+0.03%

+0.16%

+0.09%

+0.09%

Harga aktual Scotcoin Project (SCOT) adalah $ 0.0003104. Selama 24 jam terakhir, SCOT diperdagangkan antara low $ 0.0003085 dan high $ 0.0003107, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSCOT adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SCOT telah berubah sebesar +0.03% selama 1 jam terakhir, +0.16% selama 24 jam, dan +0.09% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Scotcoin Project (SCOT)

--
----

$ 43.57K
$ 43.57K$ 43.57K

$ 77.60K
$ 77.60K$ 77.60K

--
----

250,000,000
250,000,000 250,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar Scotcoin Project saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 43.57K. Suplai beredar SCOT adalah --, dan total suplainya sebesar 250000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 77.60K.

Riwayat Harga Scotcoin Project (SCOT) USD

Pantau perubahan harga Scotcoin Project untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000000496+0.16%
30 Days$ -0.0000508-14.07%
60 Hari$ +0.0000003+0.09%
90 Hari$ -0.0000249-7.43%
Perubahan Harga Scotcoin Project Hari Ini

Hari ini, SCOT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000000496 (+0.16%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Scotcoin Project 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000508 (-14.07%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Scotcoin Project 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SCOT terlihat mengalami perubahan $ +0.0000003 (+0.09%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Scotcoin Project 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0000249 (-7.43%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Scotcoin Project (SCOT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Scotcoin Project sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Scotcoin Project (SCOT)

SCOTCOIN IS AN ETHICAL CRYPTOCURRENCY. We are dedicated to using Scotcoin to deliver positive change and a fairer planet. We do this via The Scotcoin Project – a Community Interest Company (CIC).

Scotcoin Project tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Scotcoin Project Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SCOT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Scotcoin Project di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Scotcoin Project dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Scotcoin Project (USD)

Berapa nilai Scotcoin Project (SCOT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Scotcoin Project (SCOT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Scotcoin Project.

Cek prediksi harga Scotcoin Project sekarang!

Tokenomi Scotcoin Project (SCOT)

Memahami tokenomi Scotcoin Project (SCOT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SCOT sekarang!

Cara membeli Scotcoin Project (SCOT)

Ingin mengetahui cara membeli Scotcoin Project? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Scotcoin Project di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya Scotcoin Project

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Scotcoin Project, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Scotcoin Project
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Scotcoin Project

Berapa nilai Scotcoin Project (SCOT) hari ini?
Harga live SCOT dalam USD adalah 0.0003104 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SCOT ke USD saat ini?
Harga SCOT ke USD saat ini adalah $ 0.0003104. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Scotcoin Project?
Kapitalisasi pasar SCOT adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SCOT?
Suplai beredar SCOT adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SCOT?
SCOT mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SCOT?
SCOT mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan SCOT?
Volume perdagangan 24 jam live SCOT adalah $ 43.57K USD.
Akankah harga SCOT naik lebih tinggi tahun ini?
SCOT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SCOT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Scotcoin Project (SCOT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

