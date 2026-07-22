Tabel Konversi SUI ke Dolar Taiwan Baru
Tabel Konversi SUI ke TWD
Tabel Konversi TWD ke SUI
- 1 SUI23.48 TWD
- 5 SUI117.38 TWD
- 10 SUI234.77 TWD
- 50 SUI1,173.84 TWD
- 100 SUI2,347.68 TWD
- 1,000 SUI23,476.78 TWD
- 5,000 SUI117,383.91 TWD
- 10,000 SUI234,767.82 TWD
- 1 TWD0.04259 SUI
- 5 TWD0.2129 SUI
- 10 TWD0.4259 SUI
- 50 TWD2.129 SUI
- 100 TWD4.259 SUI
- 1,000 TWD42.59 SUI
- 5,000 TWD212.9 SUI
- 10,000 TWD425.9 SUI
SUI (SUI) saat ini diperdagangkan seharga NT$ 23.48 TWD , yang mencerminkan perubahan -0.33% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai NT$2.71M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar NT$94.62B TWD. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman SUI Harga khusus dari kami.
126.73B TWD
Suplai Peredaran
2.71M
Volume Trading 24 Jam
94.62B TWD
Kapitalisasi Pasar
-0.33%
Perubahan Harga (1 Hari)
NT$ 0.7744
High 24 Jam
NT$ 0.7389
Low 24 Jam
Grafik tren SUI ke TWD di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi SUI terhadap TWD. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga SUI saat ini.
Ringkasan Konversi SUI ke TWD
Per | 1 SUI = 23.48 TWD | 1 TWD = 0.04259 SUI
Kurs untuk 1 SUI ke TWD hari ini adalah 23.48 TWD.
Pembelian 5 SUI akan dikenai biaya 117.38 TWD, sedangkan 10 SUI memiliki nilai 234.77 TWD.
1 TWD dapat di-trade dengan 0.04259 SUI.
50 TWD dapat dikonversi ke 2.129 SUI, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 SUI ke TWD telah berubah sebesar +1.06% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.33%, sehingga mencapai high senilai 24.36 TWD dan low senilai 23.24 TWD.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 SUI adalah 22.14 TWD yang menunjukkan perubahan +6.03% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, SUI telah berubah sebesar -6.29 TWD, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -21.12% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga SUI ke TWD
Dalam 24 jam terakhir, SUI (SUI) telah berfluktuasi antara 23.24 TWD dan 24.36 TWD, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 22.67 TWD dan high 24.46 TWD. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas SUI ke TWD secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|NT$ 24.21
|NT$ 24.21
|NT$ 24.53
|NT$ 44.34
|Low
|NT$ 22.96
|NT$ 22.64
|NT$ 20.44
|NT$ 20.44
|Rata-rata
|NT$ 23.59
|NT$ 23.59
|NT$ 22.64
|NT$ 26.73
|Volatilitas
|+4.65%
|+7.70%
|+18.61%
|+80.52%
|Perubahan
|-2.30%
|+1.02%
|+6.01%
|-21.14%
Prakiraan Harga SUI dalam TWD untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga SUI dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan SUI ke TWD untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga SUI untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, SUI dapat mencapai sekitar NT$24.65 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga SUI untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, SUI mungkin naik menjadi sekitar NT$28.54 TWD, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga SUI kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan SUI
Ringkasan Dolar Taiwan Baru
Statistik Pasar SUI ke TWD
10,000,000,000
SUI
Kurs SUI ke TWD Saat Ini
Harga live SUI (SUI) hari ini adalah NT$ 23.4830727138439347018, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SUI ke TWD saat ini adalah NT$ 23.4830727138439347018 per SUI.
Telusuri SUI Selengkapnya di MEXC
Dolar Taiwan Baru (TWD) adalah mata uang resmi Taiwan, sebuah ekonomi yang hidup dan dinamis di Asia Timur. Diperkenalkan pada tahun 1949, Dolar Taiwan Baru menggantikan Dolar Taiwan Lama dengan rasio yang tidak diungkapkan secara publik, dalam upaya untuk mengatasi hiperinflasi. Saat ini, mata uang ini merupakan bagian penting dari perekonomian Taiwan dan memainkan peran signifikan dalam transaksi sehari-hari.
Dolar Taiwan Baru diterbitkan dan dikelola oleh Bank Sentral Republik Tiongkok (Taiwan). Bank ini bertanggung jawab menjaga stabilitas TWD serta melaksanakan kebijakan moneter untuk memastikan pertumbuhan ekonomi. Bank tersebut juga memantau peredaran mata uang ini dan mengelola cadangan devisa negara.
Di pasar valuta asing internasional, Dolar Taiwan Baru dilambangkan dengan kode ISO 4217 TWD. Namun, di dalam Taiwan sendiri, mata uang ini sering dilambangkan dengan simbol NT$ untuk membedakannya dari mata uang lain yang menggunakan dolar. Mata uang ini selanjutnya dibagi menjadi satuan-satuan kecil yang disebut sen atau "jiao," tetapi satuan ini jarang digunakan karena nilainya yang rendah.
Dolar Taiwan Baru umum digunakan dalam segala jenis transaksi di Taiwan, mulai dari membeli bahan makanan di pasar lokal hingga melakukan pembelian besar seperti properti atau kendaraan. Mata uang ini juga digunakan dalam transaksi digital, dengan banyak bisnis yang menerima pembayaran melalui kartu debit atau kredit, perbankan online, bahkan aplikasi pembayaran mobile.
TWD tidak begitu banyak diperdagangkan dibandingkan beberapa mata uang global utama seperti Dolar AS atau Euro. Namun demikian, mata uang ini memainkan peran penting dalam perekonomian kawasan berkat hubungan perdagangan Taiwan yang kuat dengan negara-negara Asia lainnya. Nilai Dolar Taiwan Baru dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kinerja ekonomi Taiwan, suku bunga, dan peristiwa geopolitik.
Sebagai kesimpulan, Dolar Taiwan Baru merupakan komponen krusial dalam infrastruktur ekonomi Taiwan. Mata uang ini memfasilitasi perdagangan dan pertukaran, berfungsi sebagai alat tukar, satuan akuntansi, dan penyimpan nilai. Seiring dengan terus tumbuh dan berkembangnya Taiwan, peran serta pengaruh Dolar Taiwan Baru pun akan terus meningkat.
Pasangan Perdagangan SUI yang Tersedia di MEXC
Spot
SUI/USDC
|0.74
|Trade
SUI/EUR
|0.65
|Trade
SUI/USD1
|0.74
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot SUI, yang mencakup pasar tempat SUI dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual SUI pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
SUIUSDTPerpetual
|--
|Trade
SUIUSDCPerpetual
|--
|Trade
SUIUSDPerpetual
|--
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures SUI dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures SUI untuk perdagangan strategis.
Beli SUI dengan TWD dalam 3 Langkah Mudah
Buat Akun MEXC
Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.
Deposit TWD
Danai akun Anda dengan TWD menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
Beli SUI
Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari SUI, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan TWD yang telah didepositkan.
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SUI dan TWD dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
SUI (SUI) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga SUI
- Harga Saat Ini (USD): $0.7464
- Perubahan 7 Hari: +1.06%
- Tren 30 Hari: +6.03%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk SUI, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke TWD, harga USD SUI tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga SUI] [SUI ke USD]
Dolar Taiwan Baru (TWD) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (TWD/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- TWD yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah SUI yang sama.
- TWD yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs SUI ke TWD?
Kurs antara SUI (SUI) dan Dolar Taiwan Baru (TWD) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam SUI, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs SUI ke TWD. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit TWD memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal TWD
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan TWD. Ketika TWD melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti SUI, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti SUI, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap SUI dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke TWD.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs SUI ke TWD di Indonesia?
Kurs SUI ke TWD di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari SUI (sering kali dalam TWD) yang dikonversi ke TWD menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs SUI ke TWD sering berubah di Indonesia?
Kurs SUI ke TWD sering berubah karena SUI dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs SUI ke TWD di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs SUI ke TWD dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs SUI ke TWD mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi SUI ke TWD atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi SUI ke TWD dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren SUI terhadap TWD seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs SUI ke TWD di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan TWD, sehingga memengaruhi kurs meskipun SUI tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs SUI ke TWD?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs SUI ke TWD.
Dapatkah saya membandingkan kurs SUI ke TWD dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs SUI keTWD wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs SUI ke TWD sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga SUI, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi SUI ke TWD dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga SUI ke TWD target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi SUI dan TWD di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk SUI dan TWD.
Apa perbedaan antara mengonversi SUI ke TWD dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara SUI dan TWD. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah SUI ke TWD merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga SUI dalam TWD atau stablecoin. SUI ke TWD berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs SUI ke TWD selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. TWD dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs SUI ke TWD yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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