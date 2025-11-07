BursaDEX+
Harga live Swan Chain hari ini adalah 0.00158 USD. Lacak informasi harga aktual SWAN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SWAN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SWAN

Info Harga SWAN

Penjelasan SWAN

Whitepaper SWAN

Situs Web Resmi SWAN

Tokenomi SWAN

Prakiraan Harga SWAN

Riwayat SWAN

Panduan Membeli SWAN

Konverter SWAN ke Mata Uang Fiat

Spot SWAN

Futures USDT-M SWAN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Swan Chain

Harga Swan Chain(SWAN)

Harga Live 1 SWAN ke USD:

$0.00158
$0.00158$0.00158
+0.06%1D
USD
Grafik Harga Live Swan Chain (SWAN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:43:42 (UTC+8)

Informasi Harga Swan Chain (SWAN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001578
$ 0.001578$ 0.001578
Low 24 Jam
$ 0.001608
$ 0.001608$ 0.001608
High 24 Jam

$ 0.001578
$ 0.001578$ 0.001578

$ 0.001608
$ 0.001608$ 0.001608

--
----

--
----

-0.07%

+0.06%

-10.99%

-10.99%

Harga aktual Swan Chain (SWAN) adalah $ 0.00158. Selama 24 jam terakhir, SWAN diperdagangkan antara low $ 0.001578 dan high $ 0.001608, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSWAN adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SWAN telah berubah sebesar -0.07% selama 1 jam terakhir, +0.06% selama 24 jam, dan -10.99% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Swan Chain (SWAN)

--
----

$ 54.37K
$ 54.37K$ 54.37K

$ 1.58M
$ 1.58M$ 1.58M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SWAN

Kapitalisasi Pasar Swan Chain saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.37K. Suplai beredar SWAN adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.58M.

Riwayat Harga Swan Chain (SWAN) USD

Pantau perubahan harga Swan Chain untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000095+0.06%
30 Days$ -0.000735-31.75%
60 Hari$ -0.003575-69.36%
90 Hari$ -0.003107-66.29%
Perubahan Harga Swan Chain Hari Ini

Hari ini, SWAN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000095 (+0.06%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Swan Chain 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000735 (-31.75%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Swan Chain 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SWAN terlihat mengalami perubahan $ -0.003575 (-69.36%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Swan Chain 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.003107 (-66.29%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Swan Chain (SWAN)?

Lihat halaman Riwayat Harga Swan Chain sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Swan Chain (SWAN)

SwanChain, initiated in 2021, is the first true decentralized cloud infrastructure tailored for the future of decentralized AI. Utilizing OP superchain technology, it pioneers in merging Web3 with AI by providing comprehensive solutions across storage, computing, bandwidth, and payments. By tapping into underutilized computing power across a network of community data centers, its integration facilitates a significant reduction in computing costs by up to 70% while enabling the monetization of dormant computing assets. Through innovative marketplaces for decentralized storage, AI, and Zero-Knowledge proofs, alongside the efficiency of LagrangeDAO for AI model deployment, SwanChain makes AI development seamless and affordable.

Swan Chain tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Swan Chain Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SWAN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Swan Chain di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Swan Chain dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Swan Chain (USD)

Berapa nilai Swan Chain (SWAN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Swan Chain (SWAN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Swan Chain.

Cek prediksi harga Swan Chain sekarang!

Tokenomi Swan Chain (SWAN)

Memahami tokenomi Swan Chain (SWAN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SWAN sekarang!

Cara membeli Swan Chain (SWAN)

Ingin mengetahui cara membeli Swan Chain? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Swan Chain di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SWAN ke Mata Uang Lokal

1 Swan Chain(SWAN) ke VND
41.5777
1 Swan Chain(SWAN) ke AUD
A$0.0024332
1 Swan Chain(SWAN) ke GBP
0.0012008
1 Swan Chain(SWAN) ke EUR
0.0013588
1 Swan Chain(SWAN) ke USD
$0.00158
1 Swan Chain(SWAN) ke MYR
RM0.0066044
1 Swan Chain(SWAN) ke TRY
0.0666444
1 Swan Chain(SWAN) ke JPY
¥0.24174
1 Swan Chain(SWAN) ke ARS
ARS$2.2931646
1 Swan Chain(SWAN) ke RUB
0.1283592
1 Swan Chain(SWAN) ke INR
0.1400986
1 Swan Chain(SWAN) ke IDR
Rp26.3333228
1 Swan Chain(SWAN) ke PHP
0.0932516
1 Swan Chain(SWAN) ke EGP
￡E.0.0747182
1 Swan Chain(SWAN) ke BRL
R$0.008453
1 Swan Chain(SWAN) ke CAD
C$0.0022278
1 Swan Chain(SWAN) ke BDT
0.1927758
1 Swan Chain(SWAN) ke NGN
2.2733672
1 Swan Chain(SWAN) ke COP
$6.0536278
1 Swan Chain(SWAN) ke ZAR
R.0.0274604
1 Swan Chain(SWAN) ke UAH
0.0664548
1 Swan Chain(SWAN) ke TZS
T.Sh.3.88206
1 Swan Chain(SWAN) ke VES
Bs0.35866
1 Swan Chain(SWAN) ke CLP
$1.48994
1 Swan Chain(SWAN) ke PKR
Rs0.4465712
1 Swan Chain(SWAN) ke KZT
0.8311274
1 Swan Chain(SWAN) ke THB
฿0.051192
1 Swan Chain(SWAN) ke TWD
NT$0.0489642
1 Swan Chain(SWAN) ke AED
د.إ0.0057986
1 Swan Chain(SWAN) ke CHF
Fr0.001264
1 Swan Chain(SWAN) ke HKD
HK$0.0122766
1 Swan Chain(SWAN) ke AMD
֏0.604192
1 Swan Chain(SWAN) ke MAD
.د.م0.014694
1 Swan Chain(SWAN) ke MXN
$0.0293564
1 Swan Chain(SWAN) ke SAR
ريال0.005925
1 Swan Chain(SWAN) ke ETB
Br0.2431462
1 Swan Chain(SWAN) ke KES
KSh0.2040728
1 Swan Chain(SWAN) ke JOD
د.أ0.00112022
1 Swan Chain(SWAN) ke PLN
0.0058144
1 Swan Chain(SWAN) ke RON
лв0.006952
1 Swan Chain(SWAN) ke SEK
kr0.0151048
1 Swan Chain(SWAN) ke BGN
лв0.0026702
1 Swan Chain(SWAN) ke HUF
Ft0.5282414
1 Swan Chain(SWAN) ke CZK
0.0333064
1 Swan Chain(SWAN) ke KWD
د.ك0.00048348
1 Swan Chain(SWAN) ke ILS
0.0051666
1 Swan Chain(SWAN) ke BOB
Bs0.010902
1 Swan Chain(SWAN) ke AZN
0.002686
1 Swan Chain(SWAN) ke TJS
SM0.0145676
1 Swan Chain(SWAN) ke GEL
0.0042818
1 Swan Chain(SWAN) ke AOA
Kz1.441592
1 Swan Chain(SWAN) ke BHD
.د.ب0.00059408
1 Swan Chain(SWAN) ke BMD
$0.00158
1 Swan Chain(SWAN) ke DKK
kr0.0102068
1 Swan Chain(SWAN) ke HNL
L0.0415224
1 Swan Chain(SWAN) ke MUR
0.07268
1 Swan Chain(SWAN) ke NAD
$0.0274446
1 Swan Chain(SWAN) ke NOK
kr0.016116
1 Swan Chain(SWAN) ke NZD
$0.0027966
1 Swan Chain(SWAN) ke PAB
B/.0.00158
1 Swan Chain(SWAN) ke PGK
K0.0067466
1 Swan Chain(SWAN) ke QAR
ر.ق0.0057512
1 Swan Chain(SWAN) ke RSD
дин.0.1604174
1 Swan Chain(SWAN) ke UZS
soʻm18.8095208
1 Swan Chain(SWAN) ke ALL
L0.1325146
1 Swan Chain(SWAN) ke ANG
ƒ0.0028282
1 Swan Chain(SWAN) ke AWG
ƒ0.002844
1 Swan Chain(SWAN) ke BBD
$0.00316
1 Swan Chain(SWAN) ke BAM
KM0.0026702
1 Swan Chain(SWAN) ke BIF
Fr4.65942
1 Swan Chain(SWAN) ke BND
$0.002054
1 Swan Chain(SWAN) ke BSD
$0.00158
1 Swan Chain(SWAN) ke JMD
$0.253353
1 Swan Chain(SWAN) ke KHR
6.3453748
1 Swan Chain(SWAN) ke KMF
Fr0.6636
1 Swan Chain(SWAN) ke LAK
34.3478254
1 Swan Chain(SWAN) ke LKR
රු0.4816946
1 Swan Chain(SWAN) ke MDL
L0.0270338
1 Swan Chain(SWAN) ke MGA
Ar7.11711
1 Swan Chain(SWAN) ke MOP
P0.01264
1 Swan Chain(SWAN) ke MVR
0.024332
1 Swan Chain(SWAN) ke MWK
MK2.738298
1 Swan Chain(SWAN) ke MZN
MT0.101041
1 Swan Chain(SWAN) ke NPR
रु0.223886
1 Swan Chain(SWAN) ke PYG
11.20536
1 Swan Chain(SWAN) ke RWF
Fr2.29258
1 Swan Chain(SWAN) ke SBD
$0.0129876
1 Swan Chain(SWAN) ke SCR
0.023779
1 Swan Chain(SWAN) ke SRD
$0.06083
1 Swan Chain(SWAN) ke SVC
$0.0138092
1 Swan Chain(SWAN) ke SZL
L0.0274288
1 Swan Chain(SWAN) ke TMT
m0.00553
1 Swan Chain(SWAN) ke TND
د.ت0.00467522
1 Swan Chain(SWAN) ke TTD
$0.0106966
1 Swan Chain(SWAN) ke UGX
Sh5.52368
1 Swan Chain(SWAN) ke XAF
Fr0.89744
1 Swan Chain(SWAN) ke XCD
$0.004266
1 Swan Chain(SWAN) ke XOF
Fr0.89744
1 Swan Chain(SWAN) ke XPF
Fr0.16274
1 Swan Chain(SWAN) ke BWP
P0.021251
1 Swan Chain(SWAN) ke BZD
$0.0031758
1 Swan Chain(SWAN) ke CVE
$0.1514272
1 Swan Chain(SWAN) ke DJF
Fr0.27966
1 Swan Chain(SWAN) ke DOP
$0.1016098
1 Swan Chain(SWAN) ke DZD
د.ج0.2062848
1 Swan Chain(SWAN) ke FJD
$0.0036024
1 Swan Chain(SWAN) ke GNF
Fr13.7381
1 Swan Chain(SWAN) ke GTQ
Q0.0121028
1 Swan Chain(SWAN) ke GYD
$0.3304728
1 Swan Chain(SWAN) ke ISK
kr0.19908

Sumber Daya Swan Chain

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Swan Chain, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Swan Chain

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Swan Chain

Berapa nilai Swan Chain (SWAN) hari ini?
Harga live SWAN dalam USD adalah 0.00158 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SWAN ke USD saat ini?
Harga SWAN ke USD saat ini adalah $ 0.00158. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Swan Chain?
Kapitalisasi pasar SWAN adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SWAN?
Suplai beredar SWAN adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SWAN?
SWAN mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SWAN?
SWAN mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan SWAN?
Volume perdagangan 24 jam live SWAN adalah $ 54.37K USD.
Akankah harga SWAN naik lebih tinggi tahun ini?
SWAN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SWAN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:43:42 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SWAN ke USD

Jumlah

SWAN
SWAN
USD
USD

1 SWAN = 0.00158 USD

Perdagangkan SWAN

SWAN/USDT
$0.00158
$0.00158$0.00158
0.00%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

