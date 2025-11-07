Apa yang dimaksud dengan Swan Chain (SWAN)

SwanChain, initiated in 2021, is the first true decentralized cloud infrastructure tailored for the future of decentralized AI. Utilizing OP superchain technology, it pioneers in merging Web3 with AI by providing comprehensive solutions across storage, computing, bandwidth, and payments. By tapping into underutilized computing power across a network of community data centers, its integration facilitates a significant reduction in computing costs by up to 70% while enabling the monetization of dormant computing assets. Through innovative marketplaces for decentralized storage, AI, and Zero-Knowledge proofs, alongside the efficiency of LagrangeDAO for AI model deployment, SwanChain makes AI development seamless and affordable.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Swan Chain Berapa nilai Swan Chain (SWAN) hari ini? Harga live SWAN dalam USD adalah 0.00158 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SWAN ke USD saat ini? $ 0.00158 . Cobalah Harga SWAN ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Swan Chain? Kapitalisasi pasar SWAN adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SWAN? Suplai beredar SWAN adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SWAN? SWAN mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SWAN? SWAN mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan SWAN? Volume perdagangan 24 jam live SWAN adalah $ 54.37K USD . Akankah harga SWAN naik lebih tinggi tahun ini? SWAN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SWAN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Swan Chain (SWAN)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

