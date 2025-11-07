Apa yang dimaksud dengan Swingby (SWINGBY)

Swingby's bridge protocol, Skybridge, builds trustless bridges between BTC, Ethereum, Binance Chain and other blockchains secured by a network of nodes that execute fast token swaps using layer 2 'multi-party computing' technology. It allows users to move Bitcoin tokens between the Bitcoin, Ethereum, and Binance Chain blockchains without relying on a central custodian, opening up a world of DeFi capabilities such as liquidity pooling and DEX trading with easy to use UX.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Swingby Berapa nilai Swingby (SWINGBY) hari ini? Harga live SWINGBY dalam USD adalah 0.00044 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SWINGBY ke USD saat ini? $ 0.00044 . Cobalah Harga SWINGBY ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Swingby? Kapitalisasi pasar SWINGBY adalah $ 391.51K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SWINGBY? Suplai beredar SWINGBY adalah 889.79M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SWINGBY? SWINGBY mencapai harga ATH sebesar 1.13198303 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SWINGBY? SWINGBY mencapai harga ATL 0.000070124516478627 USD . Berapa volume perdagangan SWINGBY? Volume perdagangan 24 jam live SWINGBY adalah $ 17.41K USD . Akankah harga SWINGBY naik lebih tinggi tahun ini? SWINGBY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SWINGBY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

