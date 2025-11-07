BursaDEX+
Harga live IRON Titanium hari ini adalah 0.000000004976 USD. Lacak informasi harga aktual TITAN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TITAN dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga IRON Titanium(TITAN)

Harga Live 1 TITAN ke USD:

$0.000000004977
$0.000000004977
+2.66%1D
Grafik Harga Live IRON Titanium (TITAN)
Informasi Harga IRON Titanium (TITAN) (USD)

$ 0.000000004554
$ 0.000000004554
$ 0.000000005006
$ 0.000000005006
$ 0.000000004554
$ 0.000000004554

$ 0.000000005006
$ 0.000000005006

$ 52.45622973
$ 52.45622973

$ 0.000000004556478833
$ 0.000000004556478833

Harga aktual IRON Titanium (TITAN) adalah $ 0.000000004976. Selama 24 jam terakhir, TITAN diperdagangkan antara low $ 0.000000004554 dan high $ 0.000000005006, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTITAN adalah $ 52.45622973, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000000004556478833.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TITAN telah berubah sebesar -0.09% selama 1 jam terakhir, +2.66% selama 24 jam, dan -12.45% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar IRON Titanium (TITAN)

$ 0.00
$ 0.00

$ 60.07K
$ 60.07K

$ 0.00
$ 0.00

Kapitalisasi Pasar IRON Titanium saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 60.07K. Suplai beredar TITAN adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga IRON Titanium (TITAN) USD

Pantau perubahan harga IRON Titanium untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000000012896+2.66%
30 Days$ -0.000000002333-31.92%
60 Hari$ -0.000000002501-33.45%
90 Hari$ -0.000000003351-40.25%
Perubahan Harga IRON Titanium Hari Ini

Hari ini, TITAN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000000012896 (+2.66%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga IRON Titanium 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000000002333 (-31.92%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga IRON Titanium 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TITAN terlihat mengalami perubahan $ -0.000000002501 (-33.45%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga IRON Titanium 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000000003351 (-40.25%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari IRON Titanium (TITAN)?

Lihat halaman Riwayat Harga IRON Titanium sekarang.

Apa yang dimaksud dengan IRON Titanium (TITAN)

TITAN adalah token saham dan tata kelola untuk IronFinance Polygon, juga digunakan secara dinamis sebagai jaminan untuk IRON. Total emisi yang direncanakan adalah 1 miliar token selama 36 bulan. Pada 17 Juni 2021, Iron Finance mengalami bank run pertama dalam sejarah crypto. TITAN, token asli mereka, kehilangan hampir semua nilainya menjadi hampir nol setelah total pasokannya meningkat dari 1 miliar menjadi hampir 35 triliun dalam hitungan jam. Pasokan TITAN saat ini sekitar 34.794.935.323.336 TITAN.

IRON Titanium tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi IRON Titanium Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TITAN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang IRON Titanium di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli IRON Titanium dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga IRON Titanium (USD)

Berapa nilai IRON Titanium (TITAN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda IRON Titanium (TITAN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk IRON Titanium.

Cek prediksi harga IRON Titanium sekarang!

Tokenomi IRON Titanium (TITAN)

Memahami tokenomi IRON Titanium (TITAN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TITAN sekarang!

Cara membeli IRON Titanium (TITAN)

Ingin mengetahui cara membeli IRON Titanium? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli IRON Titanium di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TITAN ke Mata Uang Lokal

1 IRON Titanium(TITAN) ke VND
0.00013094344
1 IRON Titanium(TITAN) ke AUD
A$0.00000000766304
1 IRON Titanium(TITAN) ke GBP
0.00000000378176
1 IRON Titanium(TITAN) ke EUR
0.00000000427936
1 IRON Titanium(TITAN) ke USD
$0.000000004976
1 IRON Titanium(TITAN) ke MYR
RM0.00000002079968
1 IRON Titanium(TITAN) ke TRY
0.00000020993744
1 IRON Titanium(TITAN) ke JPY
¥0.000000761328
1 IRON Titanium(TITAN) ke ARS
ARS$0.00000722201712
1 IRON Titanium(TITAN) ke RUB
0.0000004043
1 IRON Titanium(TITAN) ke INR
0.00000044122192
1 IRON Titanium(TITAN) ke IDR
Rp0.00008293330016
1 IRON Titanium(TITAN) ke PHP
0.00000029328544
1 IRON Titanium(TITAN) ke EGP
￡E.0.00000023531504
1 IRON Titanium(TITAN) ke BRL
R$0.00000002657184
1 IRON Titanium(TITAN) ke CAD
C$0.00000000701616
1 IRON Titanium(TITAN) ke BDT
0.00000060712176
1 IRON Titanium(TITAN) ke NGN
0.00000715966784
1 IRON Titanium(TITAN) ke COP
$0.00001906509616
1 IRON Titanium(TITAN) ke ZAR
R.0.00000008643312
1 IRON Titanium(TITAN) ke UAH
0.00000020929056
1 IRON Titanium(TITAN) ke TZS
T.Sh.0.000012226032
1 IRON Titanium(TITAN) ke VES
Bs0.000001129552
1 IRON Titanium(TITAN) ke CLP
$0.000004692368
1 IRON Titanium(TITAN) ke PKR
Rs0.00000140641664
1 IRON Titanium(TITAN) ke KZT
0.00000261752528
1 IRON Titanium(TITAN) ke THB
฿0.00000016112288
1 IRON Titanium(TITAN) ke TWD
NT$0.00000015415648
1 IRON Titanium(TITAN) ke AED
د.إ0.00000001826192
1 IRON Titanium(TITAN) ke CHF
Fr0.0000000039808
1 IRON Titanium(TITAN) ke HKD
HK$0.00000003866352
1 IRON Titanium(TITAN) ke AMD
֏0.0000019028224
1 IRON Titanium(TITAN) ke MAD
.د.م0.0000000462768
1 IRON Titanium(TITAN) ke MXN
$0.00000009240432
1 IRON Titanium(TITAN) ke SAR
ريال0.00000001866
1 IRON Titanium(TITAN) ke ETB
Br0.00000076575664
1 IRON Titanium(TITAN) ke KES
KSh0.00000064260064
1 IRON Titanium(TITAN) ke JOD
د.أ0.000000003527984
1 IRON Titanium(TITAN) ke PLN
0.00000001831168
1 IRON Titanium(TITAN) ke RON
лв0.0000000218944
1 IRON Titanium(TITAN) ke SEK
kr0.00000004762032
1 IRON Titanium(TITAN) ke BGN
лв0.00000000840944
1 IRON Titanium(TITAN) ke HUF
Ft0.00000166586528
1 IRON Titanium(TITAN) ke CZK
0.00000010494384
1 IRON Titanium(TITAN) ke KWD
د.ك0.000000001522656
1 IRON Titanium(TITAN) ke ILS
0.00000001627152
1 IRON Titanium(TITAN) ke BOB
Bs0.0000000343344
1 IRON Titanium(TITAN) ke AZN
0.0000000084592
1 IRON Titanium(TITAN) ke TJS
SM0.00000004587872
1 IRON Titanium(TITAN) ke GEL
0.00000001348496
1 IRON Titanium(TITAN) ke AOA
Kz0.00000456095184
1 IRON Titanium(TITAN) ke BHD
.د.ب0.000000001875952
1 IRON Titanium(TITAN) ke BMD
$0.000000004976
1 IRON Titanium(TITAN) ke DKK
kr0.00000003219472
1 IRON Titanium(TITAN) ke HNL
L0.00000013106784
1 IRON Titanium(TITAN) ke MUR
0.00000022874672
1 IRON Titanium(TITAN) ke NAD
$0.00000008643312
1 IRON Titanium(TITAN) ke NOK
kr0.0000000507552
1 IRON Titanium(TITAN) ke NZD
$0.00000000880752
1 IRON Titanium(TITAN) ke PAB
B/.0.000000004976
1 IRON Titanium(TITAN) ke PGK
K0.0000000208992
1 IRON Titanium(TITAN) ke QAR
ر.ق0.00000001811264
1 IRON Titanium(TITAN) ke RSD
дин.0.00000050546208
1 IRON Titanium(TITAN) ke UZS
soʻm0.00005995179344
1 IRON Titanium(TITAN) ke ALL
L0.0000004172376
1 IRON Titanium(TITAN) ke ANG
ƒ0.00000000890704
1 IRON Titanium(TITAN) ke AWG
ƒ0.0000000089568
1 IRON Titanium(TITAN) ke BBD
$0.000000009952
1 IRON Titanium(TITAN) ke BAM
KM0.00000000840944
1 IRON Titanium(TITAN) ke BIF
Fr0.000014674224
1 IRON Titanium(TITAN) ke BND
$0.0000000064688
1 IRON Titanium(TITAN) ke BSD
$0.000000004976
1 IRON Titanium(TITAN) ke JMD
$0.0000007979016
1 IRON Titanium(TITAN) ke KHR
0.00001998391456
1 IRON Titanium(TITAN) ke KMF
Fr0.00000208992
1 IRON Titanium(TITAN) ke LAK
0.00010817391088
1 IRON Titanium(TITAN) ke LKR
රු0.00000151703312
1 IRON Titanium(TITAN) ke MDL
L0.000000084592
1 IRON Titanium(TITAN) ke MGA
Ar0.000022414392
1 IRON Titanium(TITAN) ke MOP
P0.000000039808
1 IRON Titanium(TITAN) ke MVR
0.0000000766304
1 IRON Titanium(TITAN) ke MWK
MK0.00000863888336
1 IRON Titanium(TITAN) ke MZN
MT0.0000003182152
1 IRON Titanium(TITAN) ke NPR
रु0.0000007050992
1 IRON Titanium(TITAN) ke PYG
0.000035289792
1 IRON Titanium(TITAN) ke RWF
Fr0.000007220176
1 IRON Titanium(TITAN) ke SBD
$0.00000004095248
1 IRON Titanium(TITAN) ke SCR
0.00000007180368
1 IRON Titanium(TITAN) ke SRD
$0.000000191576
1 IRON Titanium(TITAN) ke SVC
$0.00000004349024
1 IRON Titanium(TITAN) ke SZL
L0.00000008638336
1 IRON Titanium(TITAN) ke TMT
m0.000000017416
1 IRON Titanium(TITAN) ke TND
د.ت0.000000014723984
1 IRON Titanium(TITAN) ke TTD
$0.00000003368752
1 IRON Titanium(TITAN) ke UGX
Sh0.000017396096
1 IRON Titanium(TITAN) ke XAF
Fr0.000002826368
1 IRON Titanium(TITAN) ke XCD
$0.0000000134352
1 IRON Titanium(TITAN) ke XOF
Fr0.000002826368
1 IRON Titanium(TITAN) ke XPF
Fr0.000000512528
1 IRON Titanium(TITAN) ke BWP
P0.0000000669272
1 IRON Titanium(TITAN) ke BZD
$0.00000001000176
1 IRON Titanium(TITAN) ke CVE
$0.00000047689984
1 IRON Titanium(TITAN) ke DJF
Fr0.000000880752
1 IRON Titanium(TITAN) ke DOP
$0.00000032000656
1 IRON Titanium(TITAN) ke DZD
د.ج0.00000064981584
1 IRON Titanium(TITAN) ke FJD
$0.00000001134528
1 IRON Titanium(TITAN) ke GNF
Fr0.00004326632
1 IRON Titanium(TITAN) ke GTQ
Q0.00000003811616
1 IRON Titanium(TITAN) ke GYD
$0.00000104078016
1 IRON Titanium(TITAN) ke ISK
kr0.000000626976

Sumber Daya IRON Titanium

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai IRON Titanium, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi IRON Titanium
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang IRON Titanium

Berapa nilai IRON Titanium (TITAN) hari ini?
Harga live TITAN dalam USD adalah 0.000000004976 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TITAN ke USD saat ini?
Harga TITAN ke USD saat ini adalah $ 0.000000004976. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar IRON Titanium?
Kapitalisasi pasar TITAN adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TITAN?
Suplai beredar TITAN adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TITAN?
TITAN mencapai harga ATH sebesar 52.45622973 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TITAN?
TITAN mencapai harga ATL 0.000000004556478833 USD.
Berapa volume perdagangan TITAN?
Volume perdagangan 24 jam live TITAN adalah $ 60.07K USD.
Akankah harga TITAN naik lebih tinggi tahun ini?
TITAN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TITAN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting IRON Titanium (TITAN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

