Apa yang dimaksud dengan IRON Titanium (TITAN)

TITAN adalah token saham dan tata kelola untuk IronFinance Polygon, juga digunakan secara dinamis sebagai jaminan untuk IRON. Total emisi yang direncanakan adalah 1 miliar token selama 36 bulan. Pada 17 Juni 2021, Iron Finance mengalami bank run pertama dalam sejarah crypto. TITAN, token asli mereka, kehilangan hampir semua nilainya menjadi hampir nol setelah total pasokannya meningkat dari 1 miliar menjadi hampir 35 triliun dalam hitungan jam. Pasokan TITAN saat ini sekitar 34.794.935.323.336 TITAN. TITAN adalah token saham dan tata kelola untuk IronFinance Polygon, juga digunakan secara dinamis sebagai jaminan untuk IRON. Total emisi yang direncanakan adalah 1 miliar token selama 36 bulan. Pada 17 Juni 2021, Iron Finance mengalami bank run pertama dalam sejarah crypto. TITAN, token asli mereka, kehilangan hampir semua nilainya menjadi hampir nol setelah total pasokannya meningkat dari 1 miliar menjadi hampir 35 triliun dalam hitungan jam. Pasokan TITAN saat ini sekitar 34.794.935.323.336 TITAN.

IRON Titanium tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi IRON Titanium Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa TITAN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang IRON Titanium di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli IRON Titanium dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga IRON Titanium (USD)

Berapa nilai IRON Titanium (TITAN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda IRON Titanium (TITAN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk IRON Titanium.

Cek prediksi harga IRON Titanium sekarang!

Tokenomi IRON Titanium (TITAN)

Memahami tokenomi IRON Titanium (TITAN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TITAN sekarang!

Cara membeli IRON Titanium (TITAN)

Ingin mengetahui cara membeli IRON Titanium? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli IRON Titanium di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TITAN ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya IRON Titanium

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai IRON Titanium, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang IRON Titanium Berapa nilai IRON Titanium (TITAN) hari ini? Harga live TITAN dalam USD adalah 0.000000004976 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga TITAN ke USD saat ini? $ 0.000000004976 . Cobalah Harga TITAN ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar IRON Titanium? Kapitalisasi pasar TITAN adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar TITAN? Suplai beredar TITAN adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) TITAN? TITAN mencapai harga ATH sebesar 52.45622973 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) TITAN? TITAN mencapai harga ATL 0.000000004556478833 USD . Berapa volume perdagangan TITAN? Volume perdagangan 24 jam live TITAN adalah $ 60.07K USD . Akankah harga TITAN naik lebih tinggi tahun ini? TITAN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TITAN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting IRON Titanium (TITAN)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi