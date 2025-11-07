BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live The Winkyverse hari ini adalah 0.00008809 USD. Lacak informasi harga aktual WNK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WNK dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live The Winkyverse hari ini adalah 0.00008809 USD. Lacak informasi harga aktual WNK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WNK dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang WNK

Info Harga WNK

Penjelasan WNK

Whitepaper WNK

Situs Web Resmi WNK

Tokenomi WNK

Prakiraan Harga WNK

Riwayat WNK

Panduan Membeli WNK

Konverter WNK ke Mata Uang Fiat

Spot WNK

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo The Winkyverse

Harga The Winkyverse(WNK)

Harga Live 1 WNK ke USD:

$0.00008808
$0.00008808$0.00008808
-0.01%1D
USD
Grafik Harga Live The Winkyverse (WNK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:59:20 (UTC+8)

Informasi Harga The Winkyverse (WNK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00008803
$ 0.00008803$ 0.00008803
Low 24 Jam
$ 0.00008814
$ 0.00008814$ 0.00008814
High 24 Jam

$ 0.00008803
$ 0.00008803$ 0.00008803

$ 0.00008814
$ 0.00008814$ 0.00008814

$ 0.043663118041887015
$ 0.043663118041887015$ 0.043663118041887015

$ 0.000079811262150017
$ 0.000079811262150017$ 0.000079811262150017

0.00%

-0.01%

-0.08%

-0.08%

Harga aktual The Winkyverse (WNK) adalah $ 0.00008809. Selama 24 jam terakhir, WNK diperdagangkan antara low $ 0.00008803 dan high $ 0.00008814, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWNK adalah $ 0.043663118041887015, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000079811262150017.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WNK telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -0.01% selama 24 jam, dan -0.08% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar The Winkyverse (WNK)

No.2497

$ 484.12K
$ 484.12K$ 484.12K

$ 62.89K
$ 62.89K$ 62.89K

$ 572.59K
$ 572.59K$ 572.59K

5.50B
5.50B 5.50B

6,500,000,000
6,500,000,000 6,500,000,000

6,495,732,830.791838
6,495,732,830.791838 6,495,732,830.791838

84.54%

BASE

Kapitalisasi Pasar The Winkyverse saat ini adalah $ 484.12K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 62.89K. Suplai beredar WNK adalah 5.50B, dan total suplainya sebesar 6495732830.791838. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 572.59K.

Riwayat Harga The Winkyverse (WNK) USD

Pantau perubahan harga The Winkyverse untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000000088-0.01%
30 Days$ -0.00000504-5.42%
60 Hari$ -0.00000524-5.62%
90 Hari$ -0.00002151-19.63%
Perubahan Harga The Winkyverse Hari Ini

Hari ini, WNK tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000000088 (-0.01%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga The Winkyverse 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00000504 (-5.42%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga The Winkyverse 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WNK terlihat mengalami perubahan $ -0.00000524 (-5.62%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga The Winkyverse 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00002151 (-19.63%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari The Winkyverse (WNK)?

Lihat halaman Riwayat Harga The Winkyverse sekarang.

Apa yang dimaksud dengan The Winkyverse (WNK)

The WinkyVerse is the first global education game that stimulate children’s cognitive abilities, skills, knowledge and social interaction.

The Winkyverse tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi The Winkyverse Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WNK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang The Winkyverse di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli The Winkyverse dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga The Winkyverse (USD)

Berapa nilai The Winkyverse (WNK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda The Winkyverse (WNK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk The Winkyverse.

Cek prediksi harga The Winkyverse sekarang!

Tokenomi The Winkyverse (WNK)

Memahami tokenomi The Winkyverse (WNK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WNK sekarang!

Cara membeli The Winkyverse (WNK)

Ingin mengetahui cara membeli The Winkyverse? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli The Winkyverse di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WNK ke Mata Uang Lokal

1 The Winkyverse(WNK) ke VND
2.31808835
1 The Winkyverse(WNK) ke AUD
A$0.0001356586
1 The Winkyverse(WNK) ke GBP
0.0000669484
1 The Winkyverse(WNK) ke EUR
0.0000757574
1 The Winkyverse(WNK) ke USD
$0.00008809
1 The Winkyverse(WNK) ke MYR
RM0.0003682162
1 The Winkyverse(WNK) ke TRY
0.0037121126
1 The Winkyverse(WNK) ke JPY
¥0.01347777
1 The Winkyverse(WNK) ke ARS
ARS$0.1278511833
1 The Winkyverse(WNK) ke RUB
0.0071573125
1 The Winkyverse(WNK) ke INR
0.0078109403
1 The Winkyverse(WNK) ke IDR
Rp1.4681660794
1 The Winkyverse(WNK) ke PHP
0.0051990718
1 The Winkyverse(WNK) ke EGP
￡E.0.0041657761
1 The Winkyverse(WNK) ke BRL
R$0.0004712815
1 The Winkyverse(WNK) ke CAD
C$0.0001242069
1 The Winkyverse(WNK) ke BDT
0.0107478609
1 The Winkyverse(WNK) ke NGN
0.1267474156
1 The Winkyverse(WNK) ke COP
$0.3375089069
1 The Winkyverse(WNK) ke ZAR
R.0.0015310042
1 The Winkyverse(WNK) ke UAH
0.0037050654
1 The Winkyverse(WNK) ke TZS
T.Sh.0.21643713
1 The Winkyverse(WNK) ke VES
Bs0.01999643
1 The Winkyverse(WNK) ke CLP
$0.08306887
1 The Winkyverse(WNK) ke PKR
Rs0.0248977576
1 The Winkyverse(WNK) ke KZT
0.0463379827
1 The Winkyverse(WNK) ke THB
฿0.002854116
1 The Winkyverse(WNK) ke TWD
NT$0.0027299091
1 The Winkyverse(WNK) ke AED
د.إ0.0003232903
1 The Winkyverse(WNK) ke CHF
Fr0.000070472
1 The Winkyverse(WNK) ke HKD
HK$0.0006844593
1 The Winkyverse(WNK) ke AMD
֏0.033685616
1 The Winkyverse(WNK) ke MAD
.د.م0.000819237
1 The Winkyverse(WNK) ke MXN
$0.0016367122
1 The Winkyverse(WNK) ke SAR
ريال0.0003303375
1 The Winkyverse(WNK) ke ETB
Br0.0135561701
1 The Winkyverse(WNK) ke KES
KSh0.0113777044
1 The Winkyverse(WNK) ke JOD
د.أ0.00006245581
1 The Winkyverse(WNK) ke PLN
0.0003241712
1 The Winkyverse(WNK) ke RON
лв0.000387596
1 The Winkyverse(WNK) ke SEK
kr0.0008430213
1 The Winkyverse(WNK) ke BGN
лв0.0001488721
1 The Winkyverse(WNK) ke HUF
Ft0.0294414398
1 The Winkyverse(WNK) ke CZK
0.0018560563
1 The Winkyverse(WNK) ke KWD
د.ك0.00002695554
1 The Winkyverse(WNK) ke ILS
0.0002880543
1 The Winkyverse(WNK) ke BOB
Bs0.000607821
1 The Winkyverse(WNK) ke AZN
0.000149753
1 The Winkyverse(WNK) ke TJS
SM0.0008121898
1 The Winkyverse(WNK) ke GEL
0.0002387239
1 The Winkyverse(WNK) ke AOA
Kz0.0807424131
1 The Winkyverse(WNK) ke BHD
.د.ب0.00003312184
1 The Winkyverse(WNK) ke BMD
$0.00008809
1 The Winkyverse(WNK) ke DKK
kr0.0005690614
1 The Winkyverse(WNK) ke HNL
L0.0023202906
1 The Winkyverse(WNK) ke MUR
0.00405214
1 The Winkyverse(WNK) ke NAD
$0.0015301233
1 The Winkyverse(WNK) ke NOK
kr0.000898518
1 The Winkyverse(WNK) ke NZD
$0.0001559193
1 The Winkyverse(WNK) ke PAB
B/.0.00008809
1 The Winkyverse(WNK) ke PGK
K0.000369978
1 The Winkyverse(WNK) ke QAR
ر.ق0.0003206476
1 The Winkyverse(WNK) ke RSD
дин.0.008941135
1 The Winkyverse(WNK) ke UZS
soʻm1.0613250571
1 The Winkyverse(WNK) ke ALL
L0.0073863465
1 The Winkyverse(WNK) ke ANG
ƒ0.0001576811
1 The Winkyverse(WNK) ke AWG
ƒ0.000158562
1 The Winkyverse(WNK) ke BBD
$0.00017618
1 The Winkyverse(WNK) ke BAM
KM0.0001488721
1 The Winkyverse(WNK) ke BIF
Fr0.25977741
1 The Winkyverse(WNK) ke BND
$0.000114517
1 The Winkyverse(WNK) ke BSD
$0.00008809
1 The Winkyverse(WNK) ke JMD
$0.0141252315
1 The Winkyverse(WNK) ke KHR
0.3537747254
1 The Winkyverse(WNK) ke KMF
Fr0.0369978
1 The Winkyverse(WNK) ke LAK
1.9149999617
1 The Winkyverse(WNK) ke LKR
රු0.0268559983
1 The Winkyverse(WNK) ke MDL
L0.0015072199
1 The Winkyverse(WNK) ke MGA
Ar0.396801405
1 The Winkyverse(WNK) ke MOP
P0.00070472
1 The Winkyverse(WNK) ke MVR
0.001356586
1 The Winkyverse(WNK) ke MWK
MK0.1529339299
1 The Winkyverse(WNK) ke MZN
MT0.0056333555
1 The Winkyverse(WNK) ke NPR
रु0.012482353
1 The Winkyverse(WNK) ke PYG
0.62473428
1 The Winkyverse(WNK) ke RWF
Fr0.12781859
1 The Winkyverse(WNK) ke SBD
$0.0007249807
1 The Winkyverse(WNK) ke SCR
0.0013257545
1 The Winkyverse(WNK) ke SRD
$0.003391465
1 The Winkyverse(WNK) ke SVC
$0.0007699066
1 The Winkyverse(WNK) ke SZL
L0.0015292424
1 The Winkyverse(WNK) ke TMT
m0.000308315
1 The Winkyverse(WNK) ke TND
د.ت0.00026065831
1 The Winkyverse(WNK) ke TTD
$0.0005963693
1 The Winkyverse(WNK) ke UGX
Sh0.30796264
1 The Winkyverse(WNK) ke XAF
Fr0.05003512
1 The Winkyverse(WNK) ke XCD
$0.000237843
1 The Winkyverse(WNK) ke XOF
Fr0.05003512
1 The Winkyverse(WNK) ke XPF
Fr0.00907327
1 The Winkyverse(WNK) ke BWP
P0.0011848105
1 The Winkyverse(WNK) ke BZD
$0.0001770609
1 The Winkyverse(WNK) ke CVE
$0.0084425456
1 The Winkyverse(WNK) ke DJF
Fr0.01559193
1 The Winkyverse(WNK) ke DOP
$0.0056650679
1 The Winkyverse(WNK) ke DZD
د.ج0.0115010304
1 The Winkyverse(WNK) ke FJD
$0.0002008452
1 The Winkyverse(WNK) ke GNF
Fr0.76594255
1 The Winkyverse(WNK) ke GTQ
Q0.0006747694
1 The Winkyverse(WNK) ke GYD
$0.0184249044
1 The Winkyverse(WNK) ke ISK
kr0.01109934

Sumber Daya The Winkyverse

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai The Winkyverse, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi The Winkyverse
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang The Winkyverse

Berapa nilai The Winkyverse (WNK) hari ini?
Harga live WNK dalam USD adalah 0.00008809 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WNK ke USD saat ini?
Harga WNK ke USD saat ini adalah $ 0.00008809. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar The Winkyverse?
Kapitalisasi pasar WNK adalah $ 484.12K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WNK?
Suplai beredar WNK adalah 5.50B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WNK?
WNK mencapai harga ATH sebesar 0.043663118041887015 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WNK?
WNK mencapai harga ATL 0.000079811262150017 USD.
Berapa volume perdagangan WNK?
Volume perdagangan 24 jam live WNK adalah $ 62.89K USD.
Akankah harga WNK naik lebih tinggi tahun ini?
WNK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WNK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:59:20 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting The Winkyverse (WNK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator WNK ke USD

Jumlah

WNK
WNK
USD
USD

1 WNK = 0.00008809 USD

Perdagangkan WNK

WNK/USDT
$0.00008808
$0.00008808$0.00008808
-0.02%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,480.17
$101,480.17$101,480.17

-0.51%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,321.87
$3,321.87$3,321.87

+0.66%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.73
$155.73$155.73

-0.12%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1232
$1.1232$1.1232

+30.90%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,480.17
$101,480.17$101,480.17

-0.51%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,321.87
$3,321.87$3,321.87

+0.66%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.73
$155.73$155.73

-0.12%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2216
$2.2216$2.2216

-0.57%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0180
$1.0180$1.0180

+0.18%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0732
$0.0732$0.0732

+46.40%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003930
$0.0003930$0.0003930

+162.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013455
$0.013455$0.013455

+1,245.50%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.065
$4.065$4.065

+306.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007120
$0.007120$0.007120

+233.64%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001868
$0.001868$0.001868

+71.69%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0732
$0.0732$0.0732

+46.40%