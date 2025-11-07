BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Winnerz hari ini adalah 0.0006685 USD. Lacak informasi harga aktual WNZ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WNZ dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Winnerz hari ini adalah 0.0006685 USD. Lacak informasi harga aktual WNZ ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WNZ dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang WNZ

Info Harga WNZ

Penjelasan WNZ

Whitepaper WNZ

Situs Web Resmi WNZ

Tokenomi WNZ

Prakiraan Harga WNZ

Riwayat WNZ

Panduan Membeli WNZ

Konverter WNZ ke Mata Uang Fiat

Spot WNZ

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Winnerz

Harga Winnerz(WNZ)

Harga Live 1 WNZ ke USD:

$0.0006685
$0.0006685$0.0006685
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Winnerz (WNZ)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:10:07 (UTC+8)

Informasi Harga Winnerz (WNZ) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0006676
$ 0.0006676$ 0.0006676
Low 24 Jam
$ 0.0006843
$ 0.0006843$ 0.0006843
High 24 Jam

$ 0.0006676
$ 0.0006676$ 0.0006676

$ 0.0006843
$ 0.0006843$ 0.0006843

$ 0.06725080104804515
$ 0.06725080104804515$ 0.06725080104804515

$ 0.000625226038882384
$ 0.000625226038882384$ 0.000625226038882384

0.00%

0.00%

-14.78%

-14.78%

Harga aktual Winnerz (WNZ) adalah $ 0.0006685. Selama 24 jam terakhir, WNZ diperdagangkan antara low $ 0.0006676 dan high $ 0.0006843, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWNZ adalah $ 0.06725080104804515, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000625226038882384.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WNZ telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -14.78% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Winnerz (WNZ)

No.2965

$ 142.81K
$ 142.81K$ 142.81K

$ 32.38
$ 32.38$ 32.38

$ 6.69M
$ 6.69M$ 6.69M

213.63M
213.63M 213.63M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

2.13%

ETH

Kapitalisasi Pasar Winnerz saat ini adalah $ 142.81K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 32.38. Suplai beredar WNZ adalah 213.63M, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.69M.

Riwayat Harga Winnerz (WNZ) USD

Pantau perubahan harga Winnerz untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.0002909-30.33%
60 Hari$ -0.0011835-63.91%
90 Hari$ -0.0003215-32.48%
Perubahan Harga Winnerz Hari Ini

Hari ini, WNZ tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Winnerz 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0002909 (-30.33%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Winnerz 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WNZ terlihat mengalami perubahan $ -0.0011835 (-63.91%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Winnerz 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0003215 (-32.48%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Winnerz (WNZ)?

Lihat halaman Riwayat Harga Winnerz sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Winnerz (WNZ)

Winnerz is a blockchain sport platform and ecosystem that encompasses wide range of sports, and benefits all participants including users, sports players, and suppliers. Winnerz also runs offline sports center franchises and competitions as well. Therefore, It can be said Winnerz is the online & offline operator utilizing blockchain.

Winnerz tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Winnerz Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WNZ ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Winnerz di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Winnerz dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Winnerz (USD)

Berapa nilai Winnerz (WNZ) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Winnerz (WNZ) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Winnerz.

Cek prediksi harga Winnerz sekarang!

Tokenomi Winnerz (WNZ)

Memahami tokenomi Winnerz (WNZ) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WNZ sekarang!

Cara membeli Winnerz (WNZ)

Ingin mengetahui cara membeli Winnerz? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Winnerz di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WNZ ke Mata Uang Lokal

1 Winnerz(WNZ) ke VND
17.5915775
1 Winnerz(WNZ) ke AUD
A$0.00102949
1 Winnerz(WNZ) ke GBP
0.00050806
1 Winnerz(WNZ) ke EUR
0.00057491
1 Winnerz(WNZ) ke USD
$0.0006685
1 Winnerz(WNZ) ke MYR
RM0.00279433
1 Winnerz(WNZ) ke TRY
0.028204015
1 Winnerz(WNZ) ke JPY
¥0.101612
1 Winnerz(WNZ) ke ARS
ARS$0.970240845
1 Winnerz(WNZ) ke RUB
0.05430894
1 Winnerz(WNZ) ke INR
0.059275895
1 Winnerz(WNZ) ke IDR
Rp11.14166221
1 Winnerz(WNZ) ke PHP
0.039394705
1 Winnerz(WNZ) ke EGP
￡E.0.03162005
1 Winnerz(WNZ) ke BRL
R$0.003576475
1 Winnerz(WNZ) ke CAD
C$0.000942585
1 Winnerz(WNZ) ke BDT
0.081563685
1 Winnerz(WNZ) ke NGN
0.96186454
1 Winnerz(WNZ) ke COP
$2.561297585
1 Winnerz(WNZ) ke ZAR
R.0.011611845
1 Winnerz(WNZ) ke UAH
0.02811711
1 Winnerz(WNZ) ke TZS
T.Sh.1.6425045
1 Winnerz(WNZ) ke VES
Bs0.1517495
1 Winnerz(WNZ) ke CLP
$0.6303955
1 Winnerz(WNZ) ke PKR
Rs0.18894484
1 Winnerz(WNZ) ke KZT
0.351651055
1 Winnerz(WNZ) ke THB
฿0.0216594
1 Winnerz(WNZ) ke TWD
NT$0.020716815
1 Winnerz(WNZ) ke AED
د.إ0.002453395
1 Winnerz(WNZ) ke CHF
Fr0.0005348
1 Winnerz(WNZ) ke HKD
HK$0.005194245
1 Winnerz(WNZ) ke AMD
֏0.2556344
1 Winnerz(WNZ) ke MAD
.د.م0.00621705
1 Winnerz(WNZ) ke MXN
$0.012414045
1 Winnerz(WNZ) ke SAR
ريال0.002506875
1 Winnerz(WNZ) ke ETB
Br0.102875465
1 Winnerz(WNZ) ke KES
KSh0.08634346
1 Winnerz(WNZ) ke JOD
د.أ0.0004739665
1 Winnerz(WNZ) ke PLN
0.00246008
1 Winnerz(WNZ) ke RON
лв0.0029414
1 Winnerz(WNZ) ke SEK
kr0.00639086
1 Winnerz(WNZ) ke BGN
лв0.001129765
1 Winnerz(WNZ) ke HUF
Ft0.223499605
1 Winnerz(WNZ) ke CZK
0.014085295
1 Winnerz(WNZ) ke KWD
د.ك0.000204561
1 Winnerz(WNZ) ke ILS
0.002185995
1 Winnerz(WNZ) ke BOB
Bs0.00461265
1 Winnerz(WNZ) ke AZN
0.00113645
1 Winnerz(WNZ) ke TJS
SM0.00616357
1 Winnerz(WNZ) ke GEL
0.001811635
1 Winnerz(WNZ) ke AOA
Kz0.612740415
1 Winnerz(WNZ) ke BHD
.د.ب0.000251356
1 Winnerz(WNZ) ke BMD
$0.0006685
1 Winnerz(WNZ) ke DKK
kr0.00431851
1 Winnerz(WNZ) ke HNL
L0.01760829
1 Winnerz(WNZ) ke MUR
0.030751
1 Winnerz(WNZ) ke NAD
$0.011611845
1 Winnerz(WNZ) ke NOK
kr0.006812015
1 Winnerz(WNZ) ke NZD
$0.001183245
1 Winnerz(WNZ) ke PAB
B/.0.0006685
1 Winnerz(WNZ) ke PGK
K0.0028077
1 Winnerz(WNZ) ke QAR
ر.ق0.00243334
1 Winnerz(WNZ) ke RSD
дин.0.067846065
1 Winnerz(WNZ) ke UZS
soʻm8.054215015
1 Winnerz(WNZ) ke ALL
L0.056053725
1 Winnerz(WNZ) ke ANG
ƒ0.001196615
1 Winnerz(WNZ) ke AWG
ƒ0.0012033
1 Winnerz(WNZ) ke BBD
$0.001337
1 Winnerz(WNZ) ke BAM
KM0.001129765
1 Winnerz(WNZ) ke BIF
Fr1.9714065
1 Winnerz(WNZ) ke BND
$0.00086905
1 Winnerz(WNZ) ke BSD
$0.0006685
1 Winnerz(WNZ) ke JMD
$0.107193975
1 Winnerz(WNZ) ke KHR
2.68473611
1 Winnerz(WNZ) ke KMF
Fr0.28077
1 Winnerz(WNZ) ke LAK
14.532608405
1 Winnerz(WNZ) ke LKR
රු0.203805595
1 Winnerz(WNZ) ke MDL
L0.0113645
1 Winnerz(WNZ) ke MGA
Ar3.01125825
1 Winnerz(WNZ) ke MOP
P0.005348
1 Winnerz(WNZ) ke MVR
0.0102949
1 Winnerz(WNZ) ke MWK
MK1.160589535
1 Winnerz(WNZ) ke MZN
MT0.042750575
1 Winnerz(WNZ) ke NPR
रु0.09472645
1 Winnerz(WNZ) ke PYG
4.741002
1 Winnerz(WNZ) ke RWF
Fr0.9699935
1 Winnerz(WNZ) ke SBD
$0.005501755
1 Winnerz(WNZ) ke SCR
0.010060925
1 Winnerz(WNZ) ke SRD
$0.02573725
1 Winnerz(WNZ) ke SVC
$0.00584269
1 Winnerz(WNZ) ke SZL
L0.01160516
1 Winnerz(WNZ) ke TMT
m0.00233975
1 Winnerz(WNZ) ke TND
د.ت0.0019780915
1 Winnerz(WNZ) ke TTD
$0.004525745
1 Winnerz(WNZ) ke UGX
Sh2.337076
1 Winnerz(WNZ) ke XAF
Fr0.3790395
1 Winnerz(WNZ) ke XCD
$0.00180495
1 Winnerz(WNZ) ke XOF
Fr0.3790395
1 Winnerz(WNZ) ke XPF
Fr0.0688555
1 Winnerz(WNZ) ke BWP
P0.008991325
1 Winnerz(WNZ) ke BZD
$0.001343685
1 Winnerz(WNZ) ke CVE
$0.06406904
1 Winnerz(WNZ) ke DJF
Fr0.1183245
1 Winnerz(WNZ) ke DOP
$0.042991235
1 Winnerz(WNZ) ke DZD
د.ج0.08727936
1 Winnerz(WNZ) ke FJD
$0.00152418
1 Winnerz(WNZ) ke GNF
Fr5.8126075
1 Winnerz(WNZ) ke GTQ
Q0.00512071
1 Winnerz(WNZ) ke GYD
$0.13982346
1 Winnerz(WNZ) ke ISK
kr0.084231

Sumber Daya Winnerz

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Winnerz, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Winnerz
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Winnerz

Berapa nilai Winnerz (WNZ) hari ini?
Harga live WNZ dalam USD adalah 0.0006685 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WNZ ke USD saat ini?
Harga WNZ ke USD saat ini adalah $ 0.0006685. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Winnerz?
Kapitalisasi pasar WNZ adalah $ 142.81K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WNZ?
Suplai beredar WNZ adalah 213.63M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WNZ?
WNZ mencapai harga ATH sebesar 0.06725080104804515 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WNZ?
WNZ mencapai harga ATL 0.000625226038882384 USD.
Berapa volume perdagangan WNZ?
Volume perdagangan 24 jam live WNZ adalah $ 32.38 USD.
Akankah harga WNZ naik lebih tinggi tahun ini?
WNZ mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WNZ untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:10:07 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Winnerz (WNZ)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator WNZ ke USD

Jumlah

WNZ
WNZ
USD
USD

1 WNZ = 0.0006685 USD

Perdagangkan WNZ

WNZ/USDT
$0.0006685
$0.0006685$0.0006685
0.00%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,546.18
$101,546.18$101,546.18

-0.45%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,326.82
$3,326.82$3,326.82

+0.81%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.15
$156.15$156.15

+0.14%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0603
$1.0603$1.0603

+23.57%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,546.18
$101,546.18$101,546.18

-0.45%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,326.82
$3,326.82$3,326.82

+0.81%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.15
$156.15$156.15

+0.14%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2179
$2.2179$2.2179

-0.74%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0257
$1.0257$1.0257

+0.94%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.55
$30.55$30.55

+103.66%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0859
$0.0859$0.0859

+71.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.015600
$0.015600$0.015600

+1,460.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.167
$4.167$4.167

+316.70%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008778
$0.008778$0.008778

+311.34%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0859
$0.0859$0.0859

+71.80%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002487
$0.0000002487$0.0000002487

+65.80%