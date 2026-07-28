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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Zebec Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Zebec Network, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Zebec Network (ZBCN) Hari Ini

Analisis Teknis Zebec Network (ZBCN) Hari Ini

Halaman Analisis Zebec Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ZBCN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Zebec Network di bawah ini.

Perubahan Harga Zebec Network (ZBCN)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.0018423---9.79%-21.47%-45.83%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Zebec Network

Indikator Teknikal Zebec Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Zebec Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 16
Netral 1
Beli 9
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:Strong BuyJual 2Netral 1Beli 9
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.0018385
0.0018384
R2
0.0018384
0.0018383
R1
0.0018383
0.0018383
PP
0.0018382
0.0018382
S1
0.0018381
0.0018381
S2
0.001838
0.0018381
S3
0.0018379
0.001838

Sinyal Pasar Zebec Network

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.22M
$1.18 M
$1.40 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.09 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.08 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.17 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.16 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Zebec Network

Aliran Masuk BersihHarga ZBCNUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.01 M0.00
2026-07-27$0.00 M0.00
2026-07-26$0.00 M0.00
2026-07-25$0.03 M0.00
2026-07-24-$0.03 M0.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Zebec Network Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Zebec Network (ZBCN) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Zebec Network secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ZBCN/USDT
$0.0018423
$0.0018423$0.0018423
0.00%
0.00% (USDT)
ZBCN/USDC
$0.001842
$0.001842$0.001842
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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ZBCN
USD
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1 ZBCN = 0.0018423 USD

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