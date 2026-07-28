Analisis Teknis Zebec Network (ZBCN) Hari Ini Halaman Analisis Zebec Network menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ZBCN. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Zebec Network di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Zebec Network (ZBCN) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.0018423 -- -9.79% -21.47% -45.83%

Indikator Teknikal Zebec Network

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Zebec Network di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 16 Netral 1 Beli 9 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Strong Buy Jual 2 Netral 1 Beli 9 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.0018385 0.0018384 R2 0.0018384 0.0018383 R1 0.0018383 0.0018383 PP 0.0018382 0.0018382 S1 0.0018381 0.0018381 S2 0.001838 0.0018381 S3 0.0018379 0.001838

Sinyal Pasar Zebec Network Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.22M $1.18 M $1.40 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.09 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.08 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.01M Pembelian Aktif 7 Hari $0.17 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.16 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Zebec Network Aliran Masuk Bersih Harga ZBCNUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.01 M 0.00 2026-07-27 $0.00 M 0.00 2026-07-26 $0.00 M 0.00 2026-07-25 $0.03 M 0.00 2026-07-24 -$0.03 M 0.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar Zebec Network (ZBCN) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Zebec Network secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam ZBCN / USDT $0.0018423 $0.0018423 $0.0018423 0.00% 0.00% (USDT) Trade ZBCN / USDC $0.001842 $0.001842 $0.001842 0.00% 0.00% (USDT) Trade