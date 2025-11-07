BursaDEX+
Harga live Ankr Staked ETH hari ini adalah 4,102.87 USD. Lacak informasi harga aktual ANKRETH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ANKRETH dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ANKRETH

Info Harga ANKRETH

Penjelasan ANKRETH

Situs Web Resmi ANKRETH

Tokenomi ANKRETH

Prakiraan Harga ANKRETH

Harga Ankr Staked ETH (ANKRETH)

Harga Live 1 ANKRETH ke USD:

$4,102.87
$4,102.87
+0.40%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live Ankr Staked ETH (ANKRETH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:14:14 (UTC+8)

Informasi Harga Ankr Staked ETH (ANKRETH) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 3,919.18
$ 3,919.18
Low 24 Jam
$ 4,119.35
$ 4,119.35
High 24 Jam

$ 3,919.18
$ 3,919.18

$ 4,119.35
$ 4,119.35

$ 5,940.6
$ 5,940.6

$ 534.32
$ 534.32

-0.32%

+0.45%

-11.00%

-11.00%

Harga aktual Ankr Staked ETH (ANKRETH) adalah $4,102.87. Selama 24 jam terakhir, ANKRETH diperdagangkan antara low $ 3,919.18 dan high $ 4,119.35, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highANKRETH adalah $ 5,940.6, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 534.32.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ANKRETH telah berubah sebesar -0.32% selama 1 jam terakhir, +0.45% selama 24 jam, dan -11.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ankr Staked ETH (ANKRETH)

$ 31.95M
$ 31.95M

--
----

$ 31.95M
$ 31.95M

7.79K
7.79K

7,787.554923034535
7,787.554923034535

Kapitalisasi Pasar Ankr Staked ETH saat ini adalah $ 31.95M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ANKRETH adalah 7.79K, dan total suplainya sebesar 7787.554923034535. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 31.95M.

Riwayat Harga Ankr Staked ETH (ANKRETH) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Ankr Staked ETH ke USD adalah $ +18.38.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Ankr Staked ETH ke USD adalah $ -918.3732916160.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Ankr Staked ETH ke USD adalah $ -843.6747992480.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Ankr Staked ETH ke USD adalah $ -902.601787970725.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +18.38+0.45%
30 Days$ -918.3732916160-22.38%
60 Hari$ -843.6747992480-20.56%
90 Hari$ -902.601787970725-18.03%

Apa yang dimaksud dengan Ankr Staked ETH (ANKRETH)

ETH Liquid Staking with Ankr

Ankr Staking offers Ethereum token holders the opportunity to stake ETH and, in return, claim ETH Liquid Staking tokens — ankrETH. ankrETH also offers instant liquidity for your staked ETH, enabling you to connect ankrETH with DeFi platforms and earn several more layers of rewards.

ankrETH is a reward-bearing token, meaning that the fair value of 1 ankrETH token vs. ETH increases over time as staking rewards accumulate inside the token.

Benefits

  • Generate Multiple Layers of Rewards: Use ankrETH on DeFi platforms to enable you to multiply your earning potential in APY on top of your staking rewards!
  • Low Impermanent Loss: Contributing ankrETH for liquidity with tokens like ETH means a low risk of impermanent loss, expanding the upside of providing liquidity for a more stable and profitable experience.
  • Compound Your Staking Rewards: Your staking rewards will compound daily as the value of ankrETH in your wallet increases vs. ETH.
  • Support & Secure Ethereum: Staking ETH directly supports the Ethereum network and helps validate transactions. Ankr’s staking system distributes staked tokens intelligently across the Ethereum ecosystem to achieve optimal decentralization.
  • Elastic Supply: Users can trade their ankrETH tokens for their staked ETH anytime.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Ankr Staked ETH (ANKRETH)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Ankr Staked ETH (USD)

Berapa nilai Ankr Staked ETH (ANKRETH) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ankr Staked ETH (ANKRETH) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ankr Staked ETH.

Cek prediksi harga Ankr Staked ETH sekarang!

ANKRETH ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Ankr Staked ETH (ANKRETH)

Memahami tokenomi Ankr Staked ETH (ANKRETH) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ANKRETH sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Ankr Staked ETH (ANKRETH)

Berapa nilai Ankr Staked ETH (ANKRETH) hari ini?
Harga live ANKRETH dalam USD adalah 4,102.87 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ANKRETH ke USD saat ini?
Harga ANKRETH ke USD saat ini adalah $ 4,102.87. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ankr Staked ETH?
Kapitalisasi pasar ANKRETH adalah $ 31.95M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ANKRETH?
Suplai beredar ANKRETH adalah 7.79K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ANKRETH?
ANKRETH mencapai harga ATH sebesar 5,940.6 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ANKRETH?
ANKRETH mencapai harga ATL 534.32 USD.
Berapa volume perdagangan ANKRETH?
Volume perdagangan 24 jam live ANKRETH adalah -- USD.
Akankah harga ANKRETH naik lebih tinggi tahun ini?
ANKRETH mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ANKRETH untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:14:14 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$101,890.98

$3,356.39

$1.1357

$157.10

$1.0003

$101,890.98

$3,356.39

$157.10

$2.2267

$0.16579

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.005900

$4.403

$0.007787

$0.00002382

$0.0985

