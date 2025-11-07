BursaDEX+
Harga live Aster Staked CAKE hari ini adalah 2.43 USD. Lacak informasi harga aktual ASCAKE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ASCAKE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Aster Staked CAKE hari ini adalah 2.43 USD. Lacak informasi harga aktual ASCAKE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ASCAKE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ASCAKE

Info Harga ASCAKE

Penjelasan ASCAKE

Whitepaper ASCAKE

Situs Web Resmi ASCAKE

Tokenomi ASCAKE

Prakiraan Harga ASCAKE

Logo Aster Staked CAKE

Harga Aster Staked CAKE (ASCAKE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ASCAKE ke USD:

$2.43
$2.43$2.43
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Aster Staked CAKE (ASCAKE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:48:20 (UTC+8)

Informasi Harga Aster Staked CAKE (ASCAKE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.88
$ 4.88$ 4.88

$ 1.25
$ 1.25$ 1.25

--

--

-10.10%

-10.10%

Harga aktual Aster Staked CAKE (ASCAKE) adalah $2.43. Selama 24 jam terakhir, ASCAKE diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highASCAKE adalah $ 4.88, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 1.25.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ASCAKE telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan -10.10% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Aster Staked CAKE (ASCAKE)

$ 102.01K
$ 102.01K$ 102.01K

--
----

$ 102.01K
$ 102.01K$ 102.01K

41.97K
41.97K 41.97K

41,972.84132644659
41,972.84132644659 41,972.84132644659

Kapitalisasi Pasar Aster Staked CAKE saat ini adalah $ 102.01K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ASCAKE adalah 41.97K, dan total suplainya sebesar 41972.84132644659. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 102.01K.

Riwayat Harga Aster Staked CAKE (ASCAKE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Aster Staked CAKE ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Aster Staked CAKE ke USD adalah $ -1.1679360030.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Aster Staked CAKE ke USD adalah $ -0.0391001580.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Aster Staked CAKE ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ -1.1679360030-48.06%
60 Hari$ -0.0391001580-1.60%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Aster Staked CAKE (ASCAKE)

Astherus is a multi-asset liquidity hub dedicated to maximizing the real yield of crypto assets. Through its real yield layer AstherusEarn, native onchain perpetual DEX AstherusEX and its USDF stablecoin, Astherus enhances the utility of digital assets and empowers DeFi users to achieve sustainable returns.

Through high-yield DeFi strategies, CeDeFi strategies, native rewards and ecosystem yield, AstherusEarn offers secure and lucrative options across multiple assets. The AstherusEX perp DEX and ALP liquidity pool offers onchain perpetual trading and LP rewards. The USDF stablecoin is backed by crypto assets and corresponding short futures positions and convertible with USDT at a 1:1 ratio. Aimed at attracting and harnessing USDT liquidity, USDF mints on Astherus generates the highest airdrop points and staked USDF offers additional yield.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Aster Staked CAKE (ASCAKE)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Aster Staked CAKE (USD)

Berapa nilai Aster Staked CAKE (ASCAKE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Aster Staked CAKE (ASCAKE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Aster Staked CAKE.

Cek prediksi harga Aster Staked CAKE sekarang!

ASCAKE ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Aster Staked CAKE (ASCAKE)

Memahami tokenomi Aster Staked CAKE (ASCAKE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ASCAKE sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Aster Staked CAKE (ASCAKE)

Berapa nilai Aster Staked CAKE (ASCAKE) hari ini?
Harga live ASCAKE dalam USD adalah 2.43 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ASCAKE ke USD saat ini?
Harga ASCAKE ke USD saat ini adalah $ 2.43. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Aster Staked CAKE?
Kapitalisasi pasar ASCAKE adalah $ 102.01K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ASCAKE?
Suplai beredar ASCAKE adalah 41.97K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ASCAKE?
ASCAKE mencapai harga ATH sebesar 4.88 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ASCAKE?
ASCAKE mencapai harga ATL 1.25 USD.
Berapa volume perdagangan ASCAKE?
Volume perdagangan 24 jam live ASCAKE adalah -- USD.
Akankah harga ASCAKE naik lebih tinggi tahun ini?
ASCAKE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ASCAKE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Aster Staked CAKE (ASCAKE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

