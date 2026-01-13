Berapa harga saat ini dari BASED BULLY?

BASED BULLY diperdagangkan pada Rp, mengalami pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari BASED BULLY adalah Rp0.06080347867485000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan BULLY hari ini?

Market capitalization berada pada Rp527491231.340430000, menempatkan aset ini di peringkat #9120 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar BASED BULLY?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan BULLY.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 100000000000.0 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa BASED BULLY termasuk?

BASED BULLY merupakan bagian dari klasifikasi Meme,Base Ecosystem,Base Meme, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai BULLY?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan BULLY memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.