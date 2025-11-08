Harga Based LLMs Arena Hari Ini

Harga live Based LLMs Arena (BLLM) hari ini adalah $ 0.00002009, dengan perubahan 5.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BLLM ke USD saat ini adalah $ 0.00002009 per BLLM.

Based LLMs Arena saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,078, dengan suplai yang beredar 999.26M BLLM. Selama 24 jam terakhir, BLLM diperdagangkan antara $ 0.0000146 (low) dan $ 0.00002052 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00010892, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000146.

Dalam kinerja jangka pendek, BLLM bergerak +27.19% dalam satu jam terakhir dan -5.84% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Based LLMs Arena (BLLM)

Kapitalisasi Pasar $ 20.08K$ 20.08K $ 20.08K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.08K$ 20.08K $ 20.08K Suplai Peredaran 999.26M 999.26M 999.26M Total Suplai 999,257,346.8746527 999,257,346.8746527 999,257,346.8746527

Kapitalisasi Pasar Based LLMs Arena saat ini adalah $ 20.08K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BLLM adalah 999.26M, dan total suplainya sebesar 999257346.8746527. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.08K.