Harga live Bybit Staked SOL hari ini adalah 175.65 USD. Lacak informasi harga aktual BBSOL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga BBSOL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang BBSOL

Info Harga BBSOL

Penjelasan BBSOL

Situs Web Resmi BBSOL

Tokenomi BBSOL

Prakiraan Harga BBSOL

Harga Bybit Staked SOL (BBSOL)

Harga Live 1 BBSOL ke USD:

$175.63
$175.63$175.63
-1.10%1D
Grafik Harga Live Bybit Staked SOL (BBSOL)
Informasi Harga Bybit Staked SOL (BBSOL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 171.73
$ 171.73$ 171.73
Low 24 Jam
$ 179.78
$ 179.78$ 179.78
High 24 Jam

$ 171.73
$ 171.73$ 171.73

$ 179.78
$ 179.78$ 179.78

$ 308.6
$ 308.6$ 308.6

$ 103.09
$ 103.09$ 103.09

-0.33%

-1.08%

-14.99%

-14.99%

Harga aktual Bybit Staked SOL (BBSOL) adalah $175.65. Selama 24 jam terakhir, BBSOL diperdagangkan antara low $ 171.73 dan high $ 179.78, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highBBSOL adalah $ 308.6, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 103.09.

Dalam hal kinerja jangka pendek, BBSOL telah berubah sebesar -0.33% selama 1 jam terakhir, -1.08% selama 24 jam, dan -14.99% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Bybit Staked SOL (BBSOL)

$ 259.46M
$ 259.46M$ 259.46M

--
----

$ 259.46M
$ 259.46M$ 259.46M

1.48M
1.48M 1.48M

1,477,168.715030499
1,477,168.715030499 1,477,168.715030499

Kapitalisasi Pasar Bybit Staked SOL saat ini adalah $ 259.46M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BBSOL adalah 1.48M, dan total suplainya sebesar 1477168.715030499. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 259.46M.

Riwayat Harga Bybit Staked SOL (BBSOL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Bybit Staked SOL ke USD adalah $ -1.9350604616669.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Bybit Staked SOL ke USD adalah $ -48.7686077250.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Bybit Staked SOL ke USD adalah $ -40.8861207600.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Bybit Staked SOL ke USD adalah $ -23.1446669014109.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -1.9350604616669-1.08%
30 Days$ -48.7686077250-27.76%
60 Hari$ -40.8861207600-23.27%
90 Hari$ -23.1446669014109-11.64%

Apa yang dimaksud dengan Bybit Staked SOL (BBSOL)

BybitSOL is Bybit's gateway into the Solana DeFi ecosystem, giving users multiple options to earn from multiple off and on-chain yield sources. Key Takeaways:

bbSOL allows users to earn staking rewards on Solana while retaining liquidity, making it a versatile tool in the realm of DeFi.

Bybit's liquid staking protocol automatically reflects rewards in bbSOL's value, enabling seamless participation in DeFi activities without manual intervention.

Despite potential risks, such as slashing and value fluctuations, bbSOL's security, fee structure and multiple use cases make it a strong option for maximizing crypto assets.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Bybit Staked SOL (BBSOL)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Bybit Staked SOL (USD)

Berapa nilai Bybit Staked SOL (BBSOL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Bybit Staked SOL (BBSOL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bybit Staked SOL.

Cek prediksi harga Bybit Staked SOL sekarang!

BBSOL ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Bybit Staked SOL (BBSOL)

Memahami tokenomi Bybit Staked SOL (BBSOL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token BBSOL sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Bybit Staked SOL (BBSOL)

Berapa nilai Bybit Staked SOL (BBSOL) hari ini?
Harga live BBSOL dalam USD adalah 175.65 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga BBSOL ke USD saat ini?
Harga BBSOL ke USD saat ini adalah $ 175.65. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Bybit Staked SOL?
Kapitalisasi pasar BBSOL adalah $ 259.46M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar BBSOL?
Suplai beredar BBSOL adalah 1.48M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) BBSOL?
BBSOL mencapai harga ATH sebesar 308.6 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) BBSOL?
BBSOL mencapai harga ATL 103.09 USD.
Berapa volume perdagangan BBSOL?
Volume perdagangan 24 jam live BBSOL adalah -- USD.
Akankah harga BBSOL naik lebih tinggi tahun ini?
BBSOL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga BBSOL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Bybit Staked SOL (BBSOL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

