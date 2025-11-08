Harga Celo Japanese Yen Hari Ini

Harga live Celo Japanese Yen (CJPY) hari ini adalah $ 0.00652095, dengan perubahan 0.07% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CJPY ke USD saat ini adalah $ 0.00652095 per CJPY.

Celo Japanese Yen saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 33,951, dengan suplai yang beredar 5.21M CJPY. Selama 24 jam terakhir, CJPY diperdagangkan antara $ 0.00651649 (low) dan $ 0.00652275 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00726235, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00388634.

Dalam kinerja jangka pendek, CJPY bergerak +0.01% dalam satu jam terakhir dan +0.38% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Celo Japanese Yen (CJPY)

Kapitalisasi Pasar $ 33.95K$ 33.95K $ 33.95K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 33.95K$ 33.95K $ 33.95K Suplai Peredaran 5.21M 5.21M 5.21M Total Suplai 5,206,394.204683326 5,206,394.204683326 5,206,394.204683326

