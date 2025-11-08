Harga Celo Nigerian Naira Hari Ini

Harga live Celo Nigerian Naira (CNGN) hari ini adalah $ 0.00069439, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CNGN ke USD saat ini adalah $ 0.00069439 per CNGN.

Celo Nigerian Naira saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,931.08, dengan suplai yang beredar 15.74M CNGN. Selama 24 jam terakhir, CNGN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00070, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00063308.

Dalam kinerja jangka pendek, CNGN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.33% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Celo Nigerian Naira (CNGN)

Kapitalisasi Pasar $ 10.93K$ 10.93K $ 10.93K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.93K$ 10.93K $ 10.93K Suplai Peredaran 15.74M 15.74M 15.74M Total Suplai 15,741,904.67638027 15,741,904.67638027 15,741,904.67638027

Kapitalisasi Pasar Celo Nigerian Naira saat ini adalah $ 10.93K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CNGN adalah 15.74M, dan total suplainya sebesar 15741904.67638027. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.93K.