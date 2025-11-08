BursaDEX+
Harga live Cerebro hari ini adalah 0.00260365 USD. Kapitalisasi pasar CRX adalah 26,036 USD. Lacak informasi harga aktual CRX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang CRX

Info Harga CRX

Penjelasan CRX

Situs Web Resmi CRX

Tokenomi CRX

Prakiraan Harga CRX

Logo Cerebro

Harga Cerebro (CRX)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 CRX ke USD:

$0.00260365
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Cerebro (CRX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 01:20:16 (UTC+8)

Harga Cerebro Hari Ini

Harga live Cerebro (CRX) hari ini adalah $ 0.00260365, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CRX ke USD saat ini adalah $ 0.00260365 per CRX.

Cerebro saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 26,036, dengan suplai yang beredar 10.00M CRX. Selama 24 jam terakhir, CRX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.602236, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00216278.

Dalam kinerja jangka pendek, CRX bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -10.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Cerebro (CRX)

$ 26.04K
--
$ 26.04K
10.00M
10,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Cerebro saat ini adalah $ 26.04K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CRX adalah 10.00M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 26.04K.

Riwayat Harga Cerebro USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0.602236
$ 0.00216278
--

--

-10.85%

-10.85%

Riwayat Harga Cerebro (CRX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Cerebro ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Cerebro ke USD adalah $ -0.0006604926.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Cerebro ke USD adalah $ -0.0006802780.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Cerebro ke USD adalah $ -0.000955338514728011.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ -0.0006604926-25.36%
60 Hari$ -0.0006802780-26.12%
90 Hari$ -0.000955338514728011-26.84%

Prediksi Harga untuk Cerebro

Prediksi Harga Cerebro (CRX) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target CRX pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Cerebro (CRX) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Cerebro berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Cerebro yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga CRX untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Cerebro.

Apa yang dimaksud dengan Cerebro (CRX)

Powered by our Novel CCC (Cross-Chain-Communication Protocol) & zkSync layer for privacy and settling transactions, Cerebro is a mighty addition to have in every trades toolbox.

Cerebro Bot provides one access point to trade tokens across all supported chains, eliminating the need for traders to interact with multiple wallets, exchanges, or bridges.

Simple commands allow users to perform complex cross-chain swaps without leaving the bot interface.

Utilizing a proprietary routing protocol, Cerebro Bot optimizes the transaction flow by:

  • Automatically detecting the token’s native chain.

  • Finding the best route for the swap across chains.

  • Executing the trade without the user needing to manage multiple steps.

Example: Buy a ERC-20 Token (Pepe) with SOL (On solana network)

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Cerebro (CRX)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Cerebro

Berapa nilai 1 Cerebro pada tahun 2030?
Jika Cerebro tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Cerebro tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Jelajahi Cerebro Selengkapnya

