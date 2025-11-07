BursaDEX+
Harga live Dentacoin hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual DCN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga DCN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang DCN

Info Harga DCN

Penjelasan DCN

Whitepaper DCN

Situs Web Resmi DCN

Tokenomi DCN

Prakiraan Harga DCN

Logo Dentacoin

Harga Dentacoin (DCN)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 DCN ke USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Dentacoin (DCN)
Informasi Harga Dentacoin (DCN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0059853
$ 0.0059853$ 0.0059853

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.03%

-28.78%

-28.78%

Harga aktual Dentacoin (DCN) adalah --. Selama 24 jam terakhir, DCN diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highDCN adalah $ 0.0059853, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, DCN telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -0.03% selama 24 jam, dan -28.78% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Dentacoin (DCN)

$ 440.49K
$ 440.49K$ 440.49K

--
----

$ 4.96M
$ 4.96M$ 4.96M

710.84B
710.84B 710.84B

8,000,000,000,000.0
8,000,000,000,000.0 8,000,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Dentacoin saat ini adalah $ 440.49K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DCN adalah 710.84B, dan total suplainya sebesar 8000000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.96M.

Riwayat Harga Dentacoin (DCN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Dentacoin ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Dentacoin ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Dentacoin ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Dentacoin ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.03%
30 Days$ 0-42.14%
60 Hari$ 0-49.00%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Dentacoin (DCN)

Dentacoin is an Ethereum-based blockchain platform regulated by smart contracts. The platform supports the dental community by building and creating solutions devoted to improving the quality of dental care worldwide. The blockchain gives Dentacoin the power to change the world for the better. Dentacoin develops the dental industry as well as creates market intelligence through a cryptocurrency reward system that inspires participation throughout the community.

Dentacoin is the first cryptocurrency that uses a decentralized review platform and transparently rewards patients and dentists who make contributions that benefit the community. The Dentacoin Foundation team strongly believes in building a future healthcare industry that will fall into the hands of the people, resulting in the disruption of the existing industries and the creation of new industries in the short and long term.

Dentacoin strives to create a dental industry community by rewarding people -who provide valuable contributions- with crypto currency. Through this reward system, the foundation will see a rise in a currency that will be able to reach a broad market, including a vast number of people who have yet to participate in any cryptocurrency economy.

According to Harvard Business Review: “To protect the blockchain vision from political pressure and regulatory interference, blockchain networks rely on a decentralized infrastructure that can't be controlled by any one person or group." The integration of blockchain and dentistry is an extraordinary concept; one that requires the creation of a community in which transparency and shared responsibility can take place.

Looking forward, Dentacoin expects the platform to drastically improve dental health and hygiene habits, thus improving the quality of life for individuals resulting in improved overall health and increased longevity.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Dentacoin (DCN)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Dentacoin (USD)

Berapa nilai Dentacoin (DCN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Dentacoin (DCN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dentacoin.

Cek prediksi harga Dentacoin sekarang!

DCN ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Dentacoin (DCN)

Memahami tokenomi Dentacoin (DCN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token DCN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Dentacoin (DCN)

Berapa nilai Dentacoin (DCN) hari ini?
Harga live DCN dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga DCN ke USD saat ini?
Harga DCN ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Dentacoin?
Kapitalisasi pasar DCN adalah $ 440.49K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar DCN?
Suplai beredar DCN adalah 710.84B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) DCN?
DCN mencapai harga ATH sebesar 0.0059853 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) DCN?
DCN mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan DCN?
Volume perdagangan 24 jam live DCN adalah -- USD.
Akankah harga DCN naik lebih tinggi tahun ini?
DCN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga DCN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Dentacoin (DCN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

