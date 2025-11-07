BursaDEX+
Harga live Deq Staked AVAIL hari ini adalah 0.00814946 USD. Lacak informasi harga aktual STAVAIL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STAVAIL dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Deq Staked AVAIL hari ini adalah 0.00814946 USD. Lacak informasi harga aktual STAVAIL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STAVAIL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang STAVAIL

Info Harga STAVAIL

Penjelasan STAVAIL

Situs Web Resmi STAVAIL

Tokenomi STAVAIL

Prakiraan Harga STAVAIL

Logo Deq Staked AVAIL

Harga Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 STAVAIL ke USD:

$0.00814946
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
USD
Grafik Harga Live Deq Staked AVAIL (STAVAIL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:49:03 (UTC+8)

Informasi Harga Deq Staked AVAIL (STAVAIL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0.186304
$ 0.00424246
--

--

-20.50%

-20.50%

Harga aktual Deq Staked AVAIL (STAVAIL) adalah $0.00814946. Selama 24 jam terakhir, STAVAIL diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSTAVAIL adalah $ 0.186304, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00424246.

Dalam hal kinerja jangka pendek, STAVAIL telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan -20.50% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

$ 228.32K
--
$ 228.32K
28.02M
28,016,964.98416832
Kapitalisasi Pasar Deq Staked AVAIL saat ini adalah $ 228.32K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar STAVAIL adalah 28.02M, dan total suplainya sebesar 28016964.98416832. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 228.32K.

Riwayat Harga Deq Staked AVAIL (STAVAIL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Deq Staked AVAIL ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Deq Staked AVAIL ke USD adalah $ -0.0032211946.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Deq Staked AVAIL ke USD adalah $ -0.0029731935.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Deq Staked AVAIL ke USD adalah $ -0.01126959045501072.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ -0.0032211946-39.52%
60 Hari$ -0.0029731935-36.48%
90 Hari$ -0.01126959045501072-58.03%

Apa yang dimaksud dengan Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Deq Staked AVAIL (USD)

Berapa nilai Deq Staked AVAIL (STAVAIL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Deq Staked AVAIL (STAVAIL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Deq Staked AVAIL.

Cek prediksi harga Deq Staked AVAIL sekarang!

STAVAIL ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

Memahami tokenomi Deq Staked AVAIL (STAVAIL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STAVAIL sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

Berapa nilai Deq Staked AVAIL (STAVAIL) hari ini?
Harga live STAVAIL dalam USD adalah 0.00814946 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga STAVAIL ke USD saat ini?
Harga STAVAIL ke USD saat ini adalah $ 0.00814946. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Deq Staked AVAIL?
Kapitalisasi pasar STAVAIL adalah $ 228.32K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar STAVAIL?
Suplai beredar STAVAIL adalah 28.02M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) STAVAIL?
STAVAIL mencapai harga ATH sebesar 0.186304 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) STAVAIL?
STAVAIL mencapai harga ATL 0.00424246 USD.
Berapa volume perdagangan STAVAIL?
Volume perdagangan 24 jam live STAVAIL adalah -- USD.
Akankah harga STAVAIL naik lebih tinggi tahun ini?
STAVAIL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STAVAIL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

