Harga Desy Duk Hari Ini

Harga live Desy Duk (DESY) hari ini adalah $ 0.00001169, dengan perubahan 0.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DESY ke USD saat ini adalah $ 0.00001169 per DESY.

Desy Duk saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,686.79, dengan suplai yang beredar 999.59M DESY. Selama 24 jam terakhir, DESY diperdagangkan antara $ 0.00001163 (low) dan $ 0.00001197 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00142863, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000113.

Dalam kinerja jangka pendek, DESY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -24.18% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Desy Duk (DESY)

Kapitalisasi Pasar $ 11.69K$ 11.69K $ 11.69K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.69K$ 11.69K $ 11.69K Suplai Peredaran 999.59M 999.59M 999.59M Total Suplai 999,590,415.678798 999,590,415.678798 999,590,415.678798

Kapitalisasi Pasar Desy Duk saat ini adalah $ 11.69K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DESY adalah 999.59M, dan total suplainya sebesar 999590415.678798. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.69K.