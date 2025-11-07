BursaDEX+
Harga live Ditto Staked Aptos hari ini adalah 3.17 USD. Kapitalisasi pasar STAPT adalah 155,502 USD. Lacak informasi harga aktual STAPT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Ditto Staked Aptos hari ini adalah 3.17 USD. Kapitalisasi pasar STAPT adalah 155,502 USD. Lacak informasi harga aktual STAPT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Harga Ditto Staked Aptos (STAPT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 STAPT ke USD:

$3.17
+7.50%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Ditto Staked Aptos (STAPT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:16:41 (UTC+8)

Harga Ditto Staked Aptos Hari Ini

Harga live Ditto Staked Aptos (STAPT) hari ini adalah $ 3.17, dengan perubahan 7.57% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi STAPT ke USD saat ini adalah $ 3.17 per STAPT.

Ditto Staked Aptos saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 155,502, dengan suplai yang beredar 49.29K STAPT. Selama 24 jam terakhir, STAPT diperdagangkan antara $ 2.93 (low) dan $ 3.36 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 18.76, sementara all-time low aset ini adalah $ 2.13.

Dalam kinerja jangka pendek, STAPT bergerak +1.45% dalam satu jam terakhir dan -12.13% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ditto Staked Aptos (STAPT)

$ 155.50K
--
----

$ 155.50K
49.29K
49,285.0
Kapitalisasi Pasar Ditto Staked Aptos saat ini adalah $ 155.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar STAPT adalah 49.29K, dan total suplainya sebesar 49285.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 155.50K.

Riwayat Harga Ditto Staked Aptos USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 2.93
Low 24 Jam
$ 3.36
High 24 Jam

$ 2.93
$ 3.36
$ 18.76
$ 2.13
+1.45%

+7.57%

-12.13%

-12.13%

Riwayat Harga Ditto Staked Aptos (STAPT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Ditto Staked Aptos ke USD adalah $ +0.222892.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Ditto Staked Aptos ke USD adalah $ -1.3990468490.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Ditto Staked Aptos ke USD adalah $ -1.0813402560.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Ditto Staked Aptos ke USD adalah $ -1.961604831730016.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.222892+7.57%
30 Days$ -1.3990468490-44.13%
60 Hari$ -1.0813402560-34.11%
90 Hari$ -1.961604831730016-38.22%

Prediksi Harga untuk Ditto Staked Aptos

Prediksi Harga Ditto Staked Aptos (STAPT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target STAPT pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Ditto Staked Aptos (STAPT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Ditto Staked Aptos berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga Ditto Staked Aptos yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga STAPT untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Ditto Staked Aptos.

Apa yang dimaksud dengan Ditto Staked Aptos (STAPT)

Ditto is the premier liquid staking protocol on Aptos. We aim to create the safest and most robust liquid staking derivative for Aptos that is richly integrated and positioned as the base token on Aptos DeFi.

Holding Ditto staked Aptos is like holding Aptos but better — users will be able to use their stAPT across the Aptos DeFi ecosystem while earning yield and securing the network.

Users will be able to stake Aptos (APT) with us to receive stAPT — Ditto staked Aptos.

With that stAPT, users will then be able to participate in the Aptos DeFi ecosystem, all the while earning yield and securing the network with zero overhead.

We intend to make stAPT a key primitive on Aptos, by creating an ecosystem around liquid staking and forming rich integrations we can move towards a world where stAPT is a predominant token not only for yield but for utility too.

Users will be easily able to move between stAPT and APT with minimal friction through both swaps on dexes and via staking / unstaking.

With all this in place, we believe that holding stAPT will be strictly better than holding APT in the majority of cases for both users and the network.

Sumber Daya Ditto Staked Aptos (STAPT)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ditto Staked Aptos

Berapa nilai 1 Ditto Staked Aptos pada tahun 2030?
Jika Ditto Staked Aptos tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Ditto Staked Aptos tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 22:16:41 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Ditto Staked Aptos (STAPT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

