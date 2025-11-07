Harga Ditto Staked Aptos Hari Ini

Harga live Ditto Staked Aptos (STAPT) hari ini adalah $ 3.17, dengan perubahan 7.57% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi STAPT ke USD saat ini adalah $ 3.17 per STAPT.

Ditto Staked Aptos saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 155,502, dengan suplai yang beredar 49.29K STAPT. Selama 24 jam terakhir, STAPT diperdagangkan antara $ 2.93 (low) dan $ 3.36 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 18.76, sementara all-time low aset ini adalah $ 2.13.

Dalam kinerja jangka pendek, STAPT bergerak +1.45% dalam satu jam terakhir dan -12.13% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ditto Staked Aptos (STAPT)

Kapitalisasi Pasar $ 155.50K$ 155.50K $ 155.50K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 155.50K$ 155.50K $ 155.50K Suplai Peredaran 49.29K 49.29K 49.29K Total Suplai 49,285.0 49,285.0 49,285.0

Kapitalisasi Pasar Ditto Staked Aptos saat ini adalah $ 155.50K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar STAPT adalah 49.29K, dan total suplainya sebesar 49285.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 155.50K.