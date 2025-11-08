Harga DOGELINK Hari Ini

Harga live DOGELINK (DOGER) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOGER ke USD saat ini adalah -- per DOGER.

DOGELINK saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,123.26, dengan suplai yang beredar 952.11M DOGER. Selama 24 jam terakhir, DOGER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.03338756, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DOGER bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -20.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar DOGELINK (DOGER)

Kapitalisasi Pasar $ 11.12K$ 11.12K $ 11.12K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.12K$ 11.12K $ 11.12K Suplai Peredaran 952.11M 952.11M 952.11M Total Suplai 952,110,891.917288 952,110,891.917288 952,110,891.917288

Kapitalisasi Pasar DOGELINK saat ini adalah $ 11.12K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar DOGER adalah 952.11M, dan total suplainya sebesar 952110891.917288. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.12K.