Harga Dony Montana Hari Ini

Harga live Dony Montana (DOMO) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DOMO ke USD saat ini adalah -- per DOMO.

Dony Montana saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 14,281.49, dengan suplai yang beredar 935.03M DOMO. Selama 24 jam terakhir, DOMO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01257691, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DOMO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Dony Montana (DOMO)

Kapitalisasi Pasar $ 14.28K$ 14.28K $ 14.28K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 14.28K$ 14.28K $ 14.28K Suplai Peredaran 935.03M 935.03M 935.03M Total Suplai 935,026,506.676631 935,026,506.676631 935,026,506.676631

