Harga Freg Hari Ini

Harga live Freg (FREG) hari ini adalah $ 0.00000754, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FREG ke USD saat ini adalah $ 0.00000754 per FREG.

Freg saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,535.07, dengan suplai yang beredar 999.40M FREG. Selama 24 jam terakhir, FREG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00022772, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000691.

Dalam kinerja jangka pendek, FREG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Freg (FREG)

Kapitalisasi Pasar $ 7.54K$ 7.54K $ 7.54K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.54K$ 7.54K $ 7.54K Suplai Peredaran 999.40M 999.40M 999.40M Total Suplai 999,398,528.727288 999,398,528.727288 999,398,528.727288

Kapitalisasi Pasar Freg saat ini adalah $ 7.54K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FREG adalah 999.40M, dan total suplainya sebesar 999398528.727288. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.54K.