BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Galvan hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual IZE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga IZE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Galvan hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual IZE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga IZE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang IZE

Info Harga IZE

Penjelasan IZE

Whitepaper IZE

Situs Web Resmi IZE

Tokenomi IZE

Prakiraan Harga IZE

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Galvan

Harga Galvan (IZE)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 IZE ke USD:

$0.00012685
$0.00012685$0.00012685
-7.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Galvan (IZE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:34:34 (UTC+8)

Informasi Harga Galvan (IZE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00703689
$ 0.00703689$ 0.00703689

$ 0
$ 0$ 0

-0.90%

-7.27%

+11.16%

+11.16%

Harga aktual Galvan (IZE) adalah --. Selama 24 jam terakhir, IZE diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highIZE adalah $ 0.00703689, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, IZE telah berubah sebesar -0.90% selama 1 jam terakhir, -7.27% selama 24 jam, dan +11.16% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Galvan (IZE)

$ 813.88K
$ 813.88K$ 813.88K

--
----

$ 813.88K
$ 813.88K$ 813.88K

6.41B
6.41B 6.41B

6,406,868,267.685435
6,406,868,267.685435 6,406,868,267.685435

Kapitalisasi Pasar Galvan saat ini adalah $ 813.88K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar IZE adalah 6.41B, dan total suplainya sebesar 6406868267.685435. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 813.88K.

Riwayat Harga Galvan (IZE) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Galvan ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Galvan ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Galvan ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Galvan ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-7.27%
30 Days$ 0+0.78%
60 Hari$ 0+25.22%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Galvan (IZE)

What is Galvan?

Galvan is a gamified Web3 health and wellness platform founded by healthcare and blockchain experts with the mission to “galvanize” humanity to invest in wellness.

This mission is being accomplished through an ecosystem that rewards you for making healthy choices, informs you about ways to care for yourself and others, and empowers you to own and control your health data. By leveraging blockchain technology and a unique Proof of Action distribution algorithm, Galvan is turning self-care into a reward-generating activity and reintroducing personal accountability.

What is IZE?

Put Galvan and IZE together and you get galvanize: to shock or excite someone into taking action. IZE is the native utility token of the Galvan Blockchain and incentivizes all the right actions in the ecosystem, from running a node to going on a run.

IZE is used for:

  • Fees for processing transactions
  • Staking for new voting proposals
  • Rewarding active Node Owners
  • Rewarding healthy decisions in the Galvan Wellness App (coming soon)
  • Purchasing health and wellness products in the Galvan Marketplace (coming soon)

You can get a deeper dive of IZE in Galvan’s Litepaper: https://www.galvan.health/litepaper

What is the Galvan Blockchain?

The Galvan Blockchain is a layer-2 of Ethereum focused specifically on empowering wellness. It is unique for three reasons:

  1. The “Proof of Action” distribution algorithm that follows Swiss utility token standards
  2. Scalable blockchain-rewards system for healthy actions
  3. Easy participation through Node Software

The long-term vision of the Galvan Blockchain is to become the foundation for health and wellness data and transactions. Imagine a world where you can store and manage a decentralized health record, earn rewards and subsidize healthcare costs through healthy actions, and participate in peer-to-peer research studies—all powered by the Galvan Blockchain.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Galvan (IZE)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Galvan (USD)

Berapa nilai Galvan (IZE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Galvan (IZE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Galvan.

Cek prediksi harga Galvan sekarang!

IZE ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Galvan (IZE)

Memahami tokenomi Galvan (IZE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token IZE sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Galvan (IZE)

Berapa nilai Galvan (IZE) hari ini?
Harga live IZE dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga IZE ke USD saat ini?
Harga IZE ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Galvan?
Kapitalisasi pasar IZE adalah $ 813.88K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar IZE?
Suplai beredar IZE adalah 6.41B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) IZE?
IZE mencapai harga ATH sebesar 0.00703689 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) IZE?
IZE mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan IZE?
Volume perdagangan 24 jam live IZE adalah -- USD.
Akankah harga IZE naik lebih tinggi tahun ini?
IZE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga IZE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:34:34 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Galvan (IZE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,687.06
$100,687.06$100,687.06

-1.29%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,282.99
$3,282.99$3,282.99

-0.51%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.2002
$1.2002$1.2002

+39.88%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.47
$154.47$154.47

-0.92%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,687.06
$100,687.06$100,687.06

-1.29%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,282.99
$3,282.99$3,282.99

-0.51%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.47
$154.47$154.47

-0.92%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1922
$2.1922$2.1922

-1.89%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$952.86
$952.86$952.86

+2.06%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00012617
$0.00012617$0.00012617

+2,423.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.486
$4.486$4.486

+348.60%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007417
$0.007417$0.007417

+247.56%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003378
$0.00003378$0.00003378

+213.64%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$16.0003
$16.0003$16.0003

+161.87%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1037
$0.1037$0.1037

+107.40%