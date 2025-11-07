BursaDEX+
Harga live GensoKishi Metaverse hari ini adalah 0.00500612 USD. Lacak informasi harga aktual MV ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MV dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live GensoKishi Metaverse hari ini adalah 0.00500612 USD. Lacak informasi harga aktual MV ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MV dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MV

Info Harga MV

Penjelasan MV

Situs Web Resmi MV

Tokenomi MV

Prakiraan Harga MV

Logo GensoKishi Metaverse

Harga GensoKishi Metaverse (MV)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 MV ke USD:

$0.00500612
$0.00500612$0.00500612
-0.50%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live GensoKishi Metaverse (MV)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:25:04 (UTC+8)

Informasi Harga GensoKishi Metaverse (MV) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0049098
$ 0.0049098$ 0.0049098
Low 24 Jam
$ 0.00508709
$ 0.00508709$ 0.00508709
High 24 Jam

$ 0.0049098
$ 0.0049098$ 0.0049098

$ 0.00508709
$ 0.00508709$ 0.00508709

$ 1.66
$ 1.66$ 1.66

$ 0.00428504
$ 0.00428504$ 0.00428504

+0.32%

-0.58%

-11.05%

-11.05%

Harga aktual GensoKishi Metaverse (MV) adalah $0.00500612. Selama 24 jam terakhir, MV diperdagangkan antara low $ 0.0049098 dan high $ 0.00508709, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMV adalah $ 1.66, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00428504.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MV telah berubah sebesar +0.32% selama 1 jam terakhir, -0.58% selama 24 jam, dan -11.05% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar GensoKishi Metaverse (MV)

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

--
----

$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M

399.74M
399.74M 399.74M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

Kapitalisasi Pasar GensoKishi Metaverse saat ini adalah $ 2.00M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MV adalah 399.74M, dan total suplainya sebesar 400000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.00M.

Riwayat Harga GensoKishi Metaverse (MV) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga GensoKishi Metaverse ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga GensoKishi Metaverse ke USD adalah $ -0.0018288672.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga GensoKishi Metaverse ke USD adalah $ -0.0023047811.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga GensoKishi Metaverse ke USD adalah $ -0.002644812438250519.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.58%
30 Days$ -0.0018288672-36.53%
60 Hari$ -0.0023047811-46.03%
90 Hari$ -0.002644812438250519-34.56%

Apa yang dimaksud dengan GensoKishi Metaverse (MV)

GENSOKISHI Online, is the new GameFi version of an award winning Nintendo Switch/PS4 game called “Elemental Knights”, that has been vigorously played for 13 years and has accumulated a total of 8 million downloads worldwide. GensoKishi already has a 3DMMORPG game with active users, with a fully-functioning 3D metaverse, that simultaneously connects users from around the world, be it smartphones, PCs, or video game consoles. The development team behind the development has a brilliant track record, having developed online games and prominent MMORPG titles for 19 years.

Our metaverse has a 13 year history. We have allowed users to come in and generate their own skins, characters, maps, and weapons for the past 13 years. Now, on this GameFi version, all these items will now be registered on the blockchain to be transferred, sold, and bought as NFTs. What's important, is that we've refined the UI/UX in which users come in and design their original content through the entirety of this game's existence. That is why the designability and usability of the NFT designing screen will be undoubtedly high.

Development will first focus on transferring our already existing MMORPG world onto the Blockchain to form the basis of the in-game economy. In this phase, the mechanism and framework for the production, sale, and distribution of in-game items, currencies, and characters will be completed.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya GensoKishi Metaverse (MV)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga GensoKishi Metaverse (USD)

Berapa nilai GensoKishi Metaverse (MV) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda GensoKishi Metaverse (MV) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk GensoKishi Metaverse.

Cek prediksi harga GensoKishi Metaverse sekarang!

MV ke Mata Uang Lokal

Tokenomi GensoKishi Metaverse (MV)

Memahami tokenomi GensoKishi Metaverse (MV) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MV sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang GensoKishi Metaverse (MV)

Berapa nilai GensoKishi Metaverse (MV) hari ini?
Harga live MV dalam USD adalah 0.00500612 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MV ke USD saat ini?
Harga MV ke USD saat ini adalah $ 0.00500612. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar GensoKishi Metaverse?
Kapitalisasi pasar MV adalah $ 2.00M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MV?
Suplai beredar MV adalah 399.74M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MV?
MV mencapai harga ATH sebesar 1.66 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MV?
MV mencapai harga ATL 0.00428504 USD.
Berapa volume perdagangan MV?
Volume perdagangan 24 jam live MV adalah -- USD.
Akankah harga MV naik lebih tinggi tahun ini?
MV mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MV untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting GensoKishi Metaverse (MV)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

