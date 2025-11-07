Harga gSNAKE Hari Ini

Harga live gSNAKE (GSNAKE) hari ini adalah $ 5.06, dengan perubahan 0.95% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GSNAKE ke USD saat ini adalah $ 5.06 per GSNAKE.

gSNAKE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 110,036, dengan suplai yang beredar 21.76K GSNAKE. Selama 24 jam terakhir, GSNAKE diperdagangkan antara $ 4.81 (low) dan $ 5.41 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 802.46, sementara all-time low aset ini adalah $ 4.07.

Dalam kinerja jangka pendek, GSNAKE bergerak +0.61% dalam satu jam terakhir dan -21.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar gSNAKE (GSNAKE)

Kapitalisasi Pasar $ 110.04K Volume (24 Jam) -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 314.55K Suplai Peredaran 21.76K Total Suplai 62,210.899918915515

