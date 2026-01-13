Harga Half Shiba Inu Hari Ini

Harga live Half Shiba Inu (SHIB0.5) hari ini adalah $ 0.00993091, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHIB0.5 ke USD saat ini adalah $ 0.00993091 per SHIB0.5.

Half Shiba Inu saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,930.91, dengan suplai yang beredar 1.00M SHIB0.5. Selama 24 jam terakhir, SHIB0.5 diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 11.92, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00942734.

Dalam kinerja jangka pendek, SHIB0.5 bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Half Shiba Inu (SHIB0.5)

Kapitalisasi Pasar $ 9.93K$ 9.93K $ 9.93K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.93K$ 9.93K $ 9.93K Suplai Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

