Harga King of Legends Hari Ini

Harga live King of Legends (KOL) hari ini adalah $ 0.00002699, dengan perubahan 8.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KOL ke USD saat ini adalah $ 0.00002699 per KOL.

King of Legends saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,877.67, dengan suplai yang beredar 291.84M KOL. Selama 24 jam terakhir, KOL diperdagangkan antara $ 0.00002497 (low) dan $ 0.00002699 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.062072, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002099.

Dalam kinerja jangka pendek, KOL bergerak +0.02% dalam satu jam terakhir dan +22.74% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar King of Legends (KOL)

Kapitalisasi Pasar $ 7.88K$ 7.88K $ 7.88K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.39K$ 9.39K $ 9.39K Suplai Peredaran 291.84M 291.84M 291.84M Total Suplai 347,836,703.62 347,836,703.62 347,836,703.62

Kapitalisasi Pasar King of Legends saat ini adalah $ 7.88K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KOL adalah 291.84M, dan total suplainya sebesar 347836703.62. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.39K.