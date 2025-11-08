Harga KYRA Hari Ini

Harga live KYRA (KYRA) hari ini adalah $ 0.0000091, dengan perubahan 2.59% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KYRA ke USD saat ini adalah $ 0.0000091 per KYRA.

KYRA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,505.95, dengan suplai yang beredar 934.94M KYRA. Selama 24 jam terakhir, KYRA diperdagangkan antara $ 0.00000865 (low) dan $ 0.00000908 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00272698, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000598.

Dalam kinerja jangka pendek, KYRA bergerak +0.52% dalam satu jam terakhir dan -11.98% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar KYRA (KYRA)

Kapitalisasi Pasar $ 8.51K$ 8.51K $ 8.51K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.51K$ 8.51K $ 8.51K Suplai Peredaran 934.94M 934.94M 934.94M Total Suplai 934,936,202.609091 934,936,202.609091 934,936,202.609091

