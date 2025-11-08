Harga Lodestar Hari Ini

Harga live Lodestar (LODE) hari ini adalah $ 0.00409551, dengan perubahan 2.19% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LODE ke USD saat ini adalah $ 0.00409551 per LODE.

Lodestar saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 54,561, dengan suplai yang beredar 13.32M LODE. Selama 24 jam terakhir, LODE diperdagangkan antara $ 0.00393526 (low) dan $ 0.00412351 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.56, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00160342.

Dalam kinerja jangka pendek, LODE bergerak +0.32% dalam satu jam terakhir dan -10.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lodestar (LODE)

Kapitalisasi Pasar $ 54.56K$ 54.56K $ 54.56K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 81.91K$ 81.91K $ 81.91K Suplai Peredaran 13.32M 13.32M 13.32M Total Suplai 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

