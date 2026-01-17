BursaDEX+
Harga live Memes Street hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar MEMES adalah 63,717 USD. Lacak informasi harga aktual MEMES ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang MEMES

Info Harga MEMES

Penjelasan MEMES

Situs Web Resmi MEMES

Tokenomi MEMES

Prakiraan Harga MEMES

Logo Memes Street

Harga Memes Street (MEMES)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 MEMES ke USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Memes Street (MEMES)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 17:14:19 (UTC+8)

Harga Memes Street Hari Ini

Harga live Memes Street (MEMES) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.06% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MEMES ke USD saat ini adalah $ 0 per MEMES.

Memes Street saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 63,717, dengan suplai yang beredar 690.00B MEMES. Selama 24 jam terakhir, MEMES diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0000027, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MEMES bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +5.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Memes Street (MEMES)

$ 63.72K
$ 63.72K$ 63.72K

--
----

$ 63.72K
$ 63.72K$ 63.72K

690.00B
690.00B 690.00B

690,000,000,000.0
690,000,000,000.0 690,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Memes Street saat ini adalah $ 63.72K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MEMES adalah 690.00B, dan total suplainya sebesar 690000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 63.72K.

Riwayat Harga Memes Street USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0000027
$ 0.0000027$ 0.0000027

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.06%

+5.67%

+5.67%

Riwayat Harga Memes Street (MEMES) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Memes Street ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Memes Street ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Memes Street ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Memes Street ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.06%
30 Days$ 0+4.80%
60 Hari$ 0+1.88%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Memes Street

Prediksi Harga Memes Street (MEMES) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MEMES pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Memes Street (MEMES) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Memes Street berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Memes Street yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga MEMES pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Memes Street.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Memes Street (MEMES)

Situs Web Resmi

Tentang Memes Street

Berapa harga pasar saat ini dari Memes Street?

Memes Street bernilai Rp, bergerak 0.05% selama 24 jam terakhir. Ini mencerminkan kondisi terbaru dari permintaan dan penawaran di pasar kripto global.

Berapa jumlah pemegang unik yang dimiliki MEMES?

Terdapat -- pemegang on-chain, yang menunjukkan distribusi dan adopsi komunitas terhadap MEMES. Peningkatan jumlah pemegang sering dianggap sebagai sinyal meningkatnya partisipasi jaringan atau minat jangka panjang yang semakin kuat.

Seberapa aktif Memes Street di blockchain aslinya?

Sebagai token di --, aktivitas dipengaruhi oleh interaksi dompet, biaya jaringan, perilaku staking, dan penggunaan kontrak pintar. Aktivitas yang tinggi mungkin berkorelasi dengan volume perdagangan yang lebih besar atau perkembangan ekosistem yang baru muncul.

Berapa total pasokan beredar dari MEMES?

Pasokan beredar sebesar 690000000000.0, yang secara langsung memengaruhi kelangkaan dan valuasi token. Perubahan pasokan dapat terjadi akibat pencetakan, pembakaran, atau jadwal pembukaan kunci.

Bagaimana volume 24 jam untuk Memes Street?

Memes Street menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam satu hari terakhir, menunjukkan seberapa aktif aset tersebut diperdagangkan dan kedalaman likuiditasnya.

Bagaimana performa MEMES dibandingkan dengan pesaing Meme,Ethereum Ecosystem,Elon Musk-Inspired?

Dibandingkan dengan aset lain dalam segmen Meme,Ethereum Ecosystem,Elon Musk-Inspired, momentum MEMES dipengaruhi oleh sentimen pasar, adopsi investor, dan metrik on-chain yang terkait dengan --.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Memes Street

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 17:14:19 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Memes Street (MEMES)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain
01-15 10:43:43Kabar Industri Terkini
Pasar Kembali ke Zona "Keserakahan", Indeks Ketakutan Kripto Melonjak ke 61

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.