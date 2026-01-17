Harga Memes Street Hari Ini

Harga live Memes Street (MEMES) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.06% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MEMES ke USD saat ini adalah $ 0 per MEMES.

Memes Street saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 63,717, dengan suplai yang beredar 690.00B MEMES. Selama 24 jam terakhir, MEMES diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0000027, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MEMES bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +5.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Memes Street (MEMES)

Kapitalisasi Pasar $ 63.72K$ 63.72K $ 63.72K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 63.72K$ 63.72K $ 63.72K Suplai Peredaran 690.00B 690.00B 690.00B Total Suplai 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Memes Street saat ini adalah $ 63.72K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MEMES adalah 690.00B, dan total suplainya sebesar 690000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 63.72K.