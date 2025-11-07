BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Monko hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual MONKO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MONKO dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Monko hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual MONKO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MONKO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MONKO

Info Harga MONKO

Penjelasan MONKO

Whitepaper MONKO

Situs Web Resmi MONKO

Tokenomi MONKO

Prakiraan Harga MONKO

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Monko

Harga Monko (MONKO)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 MONKO ke USD:

--
----
+10.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Monko (MONKO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:59:47 (UTC+8)

Informasi Harga Monko (MONKO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.20%

+10.27%

-3.67%

-3.67%

Harga aktual Monko (MONKO) adalah --. Selama 24 jam terakhir, MONKO diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMONKO adalah $ 0, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MONKO telah berubah sebesar -0.20% selama 1 jam terakhir, +10.27% selama 24 jam, dan -3.67% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Monko (MONKO)

$ 578.97K
$ 578.97K$ 578.97K

--
----

$ 594.80K
$ 594.80K$ 594.80K

973.38B
973.38B 973.38B

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Monko saat ini adalah $ 578.97K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MONKO adalah 973.38B, dan total suplainya sebesar 1000000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 594.80K.

Riwayat Harga Monko (MONKO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Monko ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Monko ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Monko ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Monko ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+10.27%
30 Days$ 0-41.70%
60 Hari$ 0-51.99%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Monko (MONKO)

Monko is an original Meme Character built on the Algorand Blockchain. The purpose is to bring attention to the Algorand blockchain through Humor, World Building and Low Cost NFT Discord and X Stickers. The MONKO Token Documentation is a conceptual paper that elucidates some of the main design principles and ideas for the creation of a digital token to be known as MONKO. The Token Documentation and the Website are intended for general informational purposes only and do not constitute a prospectus, an offer document, an offer of securities, a solicitation for investment, any offer to sell any product, item, or asset (whether digital or otherwise), or any offer to engage in business with any external individual or entity provided in said documentation. The information herein may not be exhaustive and does not imply any element of, or solicit in any way, a legally-binding or contractual relationship. There is no assurance as to the accuracy or completeness of such information and no representation, warranty or undertaking is or purported to be provided as to the accuracy or completeness of such information. Where the Token Documentation or the Website includes information that has been obtained from third party sources, the Company, the Distributor, their respective affiliates and/or the Monko contributors have not independently verified the accuracy or completeness of such information. Further, you acknowledge that the project development roadmap, network functionality are subject to change and that the Token
Documentation or the Website may become outdated as a result; andn either the Company nor the Distributor is under any obligation to update or correct this document in connection therewith.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Monko (MONKO)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Monko (USD)

Berapa nilai Monko (MONKO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Monko (MONKO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Monko.

Cek prediksi harga Monko sekarang!

MONKO ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Monko (MONKO)

Memahami tokenomi Monko (MONKO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MONKO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Monko (MONKO)

Berapa nilai Monko (MONKO) hari ini?
Harga live MONKO dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MONKO ke USD saat ini?
Harga MONKO ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Monko?
Kapitalisasi pasar MONKO adalah $ 578.97K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MONKO?
Suplai beredar MONKO adalah 973.38B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MONKO?
MONKO mencapai harga ATH sebesar 0 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MONKO?
MONKO mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan MONKO?
Volume perdagangan 24 jam live MONKO adalah -- USD.
Akankah harga MONKO naik lebih tinggi tahun ini?
MONKO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MONKO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:59:47 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Monko (MONKO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,435.28
$100,435.28$100,435.28

-1.54%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,263.04
$3,263.04$3,263.04

-1.11%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0589
$1.0589$1.0589

+23.41%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.99
$153.99$153.99

-1.23%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,435.28
$100,435.28$100,435.28

-1.54%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,263.04
$3,263.04$3,263.04

-1.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$153.99
$153.99$153.99

-1.23%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1892
$2.1892$2.1892

-2.02%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$942.97
$942.97$942.97

+1.00%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00015496
$0.00015496$0.00015496

+2,999.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.233
$4.233$4.233

+323.30%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00004138
$0.00004138$0.00004138

+284.21%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007995
$0.007995$0.007995

+274.64%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$19.6071
$19.6071$19.6071

+220.90%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.008877
$0.008877$0.008877

+121.92%