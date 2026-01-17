Harga MOONWHALE Hari Ini

Harga live MOONWHALE (MOONWHALE) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 8.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MOONWHALE ke USD saat ini adalah $ 0 per MOONWHALE.

MOONWHALE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 91,976, dengan suplai yang beredar 1000.00M MOONWHALE. Selama 24 jam terakhir, MOONWHALE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MOONWHALE bergerak -0.02% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MOONWHALE (MOONWHALE)

Kapitalisasi Pasar $ 91.98K$ 91.98K $ 91.98K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 91.98K$ 91.98K $ 91.98K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,996,074.763324 999,996,074.763324 999,996,074.763324

Kapitalisasi Pasar MOONWHALE saat ini adalah $ 91.98K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MOONWHALE adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999996074.763324. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 91.98K.