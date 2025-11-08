Harga live paul hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar PAUL adalah 12,720.27 USD. Lacak informasi harga aktual PAUL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live paul hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar PAUL adalah 12,720.27 USD. Lacak informasi harga aktual PAUL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!
Harga live paul (PAUL) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PAUL ke USD saat ini adalah -- per PAUL.
paul saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,720.27, dengan suplai yang beredar 998.66M PAUL. Selama 24 jam terakhir, PAUL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00133318, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, PAUL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Informasi Pasar paul (PAUL)
$ 12.72K
$ 12.72K$ 12.72K
--
----
$ 12.72K
$ 12.72K$ 12.72K
998.66M
998.66M 998.66M
998,664,794.532137
998,664,794.532137 998,664,794.532137
Kapitalisasi Pasar paul saat ini adalah $ 12.72K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PAUL adalah 998.66M, dan total suplainya sebesar 998664794.532137. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.72K.
Riwayat Harga paul USD
Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.00133318
$ 0.00133318$ 0.00133318
$ 0
$ 0$ 0
--
--
-19.77%
-19.77%
Riwayat Harga paul (PAUL) USD
Sepanjang hari ini, perubahan harga paul ke USD adalah $ 0. Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga paul ke USD adalah $ 0. Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga paul ke USD adalah $ 0. Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga paul ke USD adalah $ 0.
Periode
Perubahan (USD)
Perubahan (%)
Hari ini
$ 0
--
30 Days
$ 0
-31.48%
60 Hari
$ 0
-25.58%
90 Hari
$ 0
--
Prediksi Harga untuk paul
Prediksi Harga paul (PAUL) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PAUL pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga paul (PAUL) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)
Pada tahun 2040, harga paul berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Alat MEXC Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan. Ingin tahu berapa harga paul yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga PAUL untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga paul.
Apa yang dimaksud dengan paul (PAUL)
Paul Coin: The Purpose of Mocking Everything
Paul Coin is designed to add a humorous twist to the serious and often complex world of digital currencies and cryptocurrency. The core philosophy of this coin is to evaluate both technological developments and societal trends from a playful perspective.
1. A Humorous Approach
The most prominent feature of Paul Coin is its ability to mock everything. This indicates that Paul serves a purpose beyond just being an investment or payment tool. Paul Coin questions the seriousness of technology, finance, and even its own existence, offering a lighter perspective on these fields. In essence, Paul responds to the complexity and exaggerated expectations of the crypto world with a form of irony.
2. Fun and Creative Content
Paul Coin’s goal is not only to entertain but also to encourage community engagement through creative content and campaigns. These might include humorous social media posts, ironic advertising campaigns, or Paul’s "surprise" capabilities. By doing so, Paul fosters a fun and creative community, establishing a bond among users.
3. Critique of Crypto Culture
Paul Coin serves as a critique of the excessive optimism and bubbles within the crypto world. It acts as a tool to highlight the exaggerated aspects of cryptocurrency culture and market volatility. In this context, Paul mirrors the extravagant tendencies of the crypto scene, providing users with a broader perspective.
4. Community and Interaction
Paul Coin reflects its humorous and creative nature through community interactions. The team behind the coin actively encourages users to participate, with Paul "speaking" in various contexts. Community events, competitions, or fun polls are ways in which Paul offers users opportunities to express themselves and engage with the coin.
5. Education and Awareness
Paul Coin also aims to educate a wider audience about the crypto world and raise awareness, but does so with a humorous twist. This approach helps reach a broader audience and makes the complexities of cryptocurrency more accessible.
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang paul
Berapa nilai 1 paul pada tahun 2030?
Jika paul tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga paul tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Berapa harga paul hari ini?
Harga paul hari ini adalah --. Lihat Bagian Riwayat Harga kami untuk memahami riwayat untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari.
Apakah paul masih merupakan investasi yang bagus di Indonesia?
paul tetap menjadi mata uang kripto yang diperdagangkan secara aktif dengan partisipasi pasar dan pengembangan ekosistem yang berkelanjutan. Namun, investasi kripto, seperti investasi PAUL, pada dasarnya bersifat fluktuatif dan harus disesuaikan dengan toleransi risiko pribadi Anda. Selalu lakukan penelitian independen (DYOR) dan pertimbangkan kondisi pasar sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi.
Berapa volume perdagangan harian paul di Indonesia?
paul senilai -- diperdagangkan di MEXC dalam 24 jam terakhir.
Berapa harga paul saat ini di Indonesia?
Harga live PAUL diperbarui secara real time berdasarkan aktivitas perdagangan global di seluruh bursa utama, termasuk MEXC. Harga pasar berfluktuasi terus menerus karena perubahan likuiditas, volume perdagangan, dan sentimen keseluruhan. Untuk melihat harga paul terkini dalam mata uang pilihan Anda, kunjungi Harga PAUL untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
Apa yang memengaruhi harga paul di Indonesia?
Harga PAUL dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk sentimen pasar secara keseluruhan, volume perdagangan, perkembangan teknologi, dan tren adopsi pengguna. Kondisi makroekonomi yang lebih luas, seperti perubahan suku bunga, siklus likuiditas, dan sinyal regulasi—juga memainkan peran penting dalam pergerakan harga.
Untuk tetap mendapat informasi tentang pergeseran pasar secara aktual dan kabar proyek terkini, kunjungi Berita MEXC, untuk mendapatkan analisis terkini dan wawasan kripto.
Bagaimana cara memasang order stop-loss atau take-profit untuk PAUL di MEXC?
MEXC mendukung order stop-loss dan take-profit untuk membantu mengelola risiko secara otomatis.
1. Buka bagian perdagangan Spot atau Futures, lalu pilih pasangan PAUL/USDT.
2. Pilih “Stop-Limit” atau “Order Pemicu” dari menu jenis order.
3. Tetapkan harga pemicu Anda (level yang mengaktifkan order) dan harga eksekusi Anda (harga saat pesanan akan terisi).
4. Konfirmasi detail order Anda, lalu kirimkan.
Order stop-loss Anda akan aktif jika harga paul bergerak berlawanan dengan posisi Anda, sementara order take-profit akan dieksekusi secara otomatis saat level target laba Anda tercapai.
Untuk mendapatkan contoh dan tutorial mendetail, kunjungi Panduan Perdagangan Spot MEXC
Apakah harga paul akan naik tahun ini?
Harga paul mungkin naik tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Lihat prediksi harga paul (PAUL) untuk mengetahui analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 03:44:35 (UTC+8)
