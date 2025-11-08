Harga paul Hari Ini

Harga live paul (PAUL) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PAUL ke USD saat ini adalah -- per PAUL.

paul saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,720.27, dengan suplai yang beredar 998.66M PAUL. Selama 24 jam terakhir, PAUL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00133318, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PAUL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar paul (PAUL)

Kapitalisasi Pasar $ 12.72K$ 12.72K $ 12.72K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.72K$ 12.72K $ 12.72K Suplai Peredaran 998.66M 998.66M 998.66M Total Suplai 998,664,794.532137 998,664,794.532137 998,664,794.532137

