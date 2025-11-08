BursaDEX+
Harga live paul hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar PAUL adalah 12,720.27 USD. Lacak informasi harga aktual PAUL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live paul hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar PAUL adalah 12,720.27 USD. Lacak informasi harga aktual PAUL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang PAUL

Info Harga PAUL

Penjelasan PAUL

Situs Web Resmi PAUL

Tokenomi PAUL

Prakiraan Harga PAUL

Logo paul

Harga paul (PAUL)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 PAUL ke USD:

Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi.
Grafik Harga Live paul (PAUL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 03:44:35 (UTC+8)

Harga paul Hari Ini

Harga live paul (PAUL) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PAUL ke USD saat ini adalah -- per PAUL.

paul saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,720.27, dengan suplai yang beredar 998.66M PAUL. Selama 24 jam terakhir, PAUL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00133318, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, PAUL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar paul (PAUL)

Kapitalisasi Pasar paul saat ini adalah $ 12.72K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PAUL adalah 998.66M, dan total suplainya sebesar 998664794.532137. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.72K.

Riwayat Harga paul USD

Riwayat Harga paul (PAUL) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga paul ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga paul ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga paul ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga paul ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0-31.48%
60 Hari$ 0-25.58%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk paul

Prediksi Harga paul (PAUL) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target PAUL pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga paul (PAUL) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga paul berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga paul yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga PAUL untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga paul.

Apa yang dimaksud dengan paul (PAUL)

Paul Coin: The Purpose of Mocking Everything

Paul Coin is designed to add a humorous twist to the serious and often complex world of digital currencies and cryptocurrency. The core philosophy of this coin is to evaluate both technological developments and societal trends from a playful perspective.

  1. A Humorous Approach The most prominent feature of Paul Coin is its ability to mock everything. This indicates that Paul serves a purpose beyond just being an investment or payment tool. Paul Coin questions the seriousness of technology, finance, and even its own existence, offering a lighter perspective on these fields. In essence, Paul responds to the complexity and exaggerated expectations of the crypto world with a form of irony.

  2. Fun and Creative Content Paul Coin’s goal is not only to entertain but also to encourage community engagement through creative content and campaigns. These might include humorous social media posts, ironic advertising campaigns, or Paul’s "surprise" capabilities. By doing so, Paul fosters a fun and creative community, establishing a bond among users.

  3. Critique of Crypto Culture Paul Coin serves as a critique of the excessive optimism and bubbles within the crypto world. It acts as a tool to highlight the exaggerated aspects of cryptocurrency culture and market volatility. In this context, Paul mirrors the extravagant tendencies of the crypto scene, providing users with a broader perspective.

  4. Community and Interaction Paul Coin reflects its humorous and creative nature through community interactions. The team behind the coin actively encourages users to participate, with Paul "speaking" in various contexts. Community events, competitions, or fun polls are ways in which Paul offers users opportunities to express themselves and engage with the coin.

  5. Education and Awareness Paul Coin also aims to educate a wider audience about the crypto world and raise awareness, but does so with a humorous twist. This approach helps reach a broader audience and makes the complexities of cryptocurrency more accessible.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya paul (PAUL)

Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang paul

Berapa nilai 1 paul pada tahun 2030?
Jika paul tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga paul tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Perkembangan Industri Penting paul (PAUL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi paul Selengkapnya

