Harga Pino TRX Hari Ini

Harga live Pino TRX (PINO) hari ini adalah $ 0.00003229, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi PINO ke USD saat ini adalah $ 0.00003229 per PINO.

Pino TRX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 32,289, dengan suplai yang beredar 1.00B PINO. Selama 24 jam terakhir, PINO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00190556, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000319.

Dalam kinerja jangka pendek, PINO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -33.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Pino TRX (PINO)

Kapitalisasi Pasar $ 32.29K$ 32.29K $ 32.29K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 32.29K$ 32.29K $ 32.29K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Pino TRX saat ini adalah $ 32.29K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar PINO adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 32.29K.