Harga live Rings scBTC hari ini adalah 100,122 USD. Lacak informasi harga aktual SCBTC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SCBTC dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SCBTC

Info Harga SCBTC

Penjelasan SCBTC

Situs Web Resmi SCBTC

Tokenomi SCBTC

Prakiraan Harga SCBTC

Logo Rings scBTC

Harga Rings scBTC (SCBTC)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 SCBTC ke USD:

$100,124
-2.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Rings scBTC (SCBTC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:11:40 (UTC+8)

Informasi Harga Rings scBTC (SCBTC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 99,675
Low 24 Jam
$ 103,208
High 24 Jam

$ 99,675
$ 103,208
$ 125,306
$ 74,083
-0.08%

-2.89%

-8.58%

-8.58%

Harga aktual Rings scBTC (SCBTC) adalah $100,122. Selama 24 jam terakhir, SCBTC diperdagangkan antara low $ 99,675 dan high $ 103,208, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSCBTC adalah $ 125,306, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 74,083.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SCBTC telah berubah sebesar -0.08% selama 1 jam terakhir, -2.89% selama 24 jam, dan -8.58% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Rings scBTC (SCBTC)

$ 403.81K
--
$ 403.81K
4.03
4.03311952
Kapitalisasi Pasar Rings scBTC saat ini adalah $ 403.81K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SCBTC adalah 4.03, dan total suplainya sebesar 4.03311952. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 403.81K.

Riwayat Harga Rings scBTC (SCBTC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Rings scBTC ke USD adalah $ -2,989.0422410214.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Rings scBTC ke USD adalah $ -18,184.8084330000.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Rings scBTC ke USD adalah $ -10,576.2973602000.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Rings scBTC ke USD adalah $ -16,770.16140584984.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -2,989.0422410214-2.89%
30 Days$ -18,184.8084330000-18.16%
60 Hari$ -10,576.2973602000-10.56%
90 Hari$ -16,770.16140584984-14.34%

Apa yang dimaksud dengan Rings scBTC (SCBTC)

Rings is the meta-stable protocol of Sonic chain. It serves as the main bridge for Ethereum Mainnet stablecoins and ETH derivatives token holders to start earning yield on Sonic. Users can bridge ETH and stablecoins from Mainnet to Sonic, mint scETH and scUSD and scBTC, stake them for stkETH and stkUSD and stkBTC to generate yield, or lock them for veETH and veUSD and veBTC to access governance power.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Rings scBTC (SCBTC)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Rings scBTC (USD)

Berapa nilai Rings scBTC (SCBTC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Rings scBTC (SCBTC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Rings scBTC.

Cek prediksi harga Rings scBTC sekarang!

SCBTC ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Rings scBTC (SCBTC)

Memahami tokenomi Rings scBTC (SCBTC) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SCBTC sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Rings scBTC (SCBTC)

Berapa nilai Rings scBTC (SCBTC) hari ini?
Harga live SCBTC dalam USD adalah 100,122 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SCBTC ke USD saat ini?
Harga SCBTC ke USD saat ini adalah $ 100,122. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Rings scBTC?
Kapitalisasi pasar SCBTC adalah $ 403.81K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SCBTC?
Suplai beredar SCBTC adalah 4.03 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SCBTC?
SCBTC mencapai harga ATH sebesar 125,306 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SCBTC?
SCBTC mencapai harga ATL 74,083 USD.
Berapa volume perdagangan SCBTC?
Volume perdagangan 24 jam live SCBTC adalah -- USD.
Akankah harga SCBTC naik lebih tinggi tahun ini?
SCBTC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SCBTC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:11:40 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Rings scBTC (SCBTC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

