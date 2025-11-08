Harga Skrumble Network Hari Ini

Harga live Skrumble Network (SKM) hari ini adalah $ 0.000036, dengan perubahan 2.66% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SKM ke USD saat ini adalah $ 0.000036 per SKM.

Skrumble Network saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 37,931, dengan suplai yang beredar 1.05B SKM. Selama 24 jam terakhir, SKM diperdagangkan antara $ 0.00003598 (low) dan $ 0.00005128 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.110396, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000020.

Dalam kinerja jangka pendek, SKM bergerak -0.35% dalam satu jam terakhir dan -7.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Skrumble Network (SKM)

Kapitalisasi Pasar $ 37.93K$ 37.93K $ 37.93K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 54.00K$ 54.00K $ 54.00K Suplai Peredaran 1.05B 1.05B 1.05B Total Suplai 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

