Harga live SMARDEX USDN hari ini adalah 0.992757 USD. Lacak informasi harga aktual USDN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga USDN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang USDN

Info Harga USDN

Penjelasan USDN

Situs Web Resmi USDN

Tokenomi USDN

Prakiraan Harga USDN

Logo SMARDEX USDN

Harga SMARDEX USDN (USDN)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 USDN ke USD:

$0.992757
$0.992757$0.992757
-0.60%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live SMARDEX USDN (USDN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:44:29 (UTC+8)

Informasi Harga SMARDEX USDN (USDN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.987377
$ 0.987377$ 0.987377
Low 24 Jam
$ 1.005
$ 1.005$ 1.005
High 24 Jam

$ 0.987377
$ 0.987377$ 0.987377

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.054
$ 1.054$ 1.054

$ 0.95378
$ 0.95378$ 0.95378

-0.05%

-0.71%

-0.77%

-0.77%

Harga aktual SMARDEX USDN (USDN) adalah $0.992757. Selama 24 jam terakhir, USDN diperdagangkan antara low $ 0.987377 dan high $ 1.005, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highUSDN adalah $ 1.054, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.95378.

Dalam hal kinerja jangka pendek, USDN telah berubah sebesar -0.05% selama 1 jam terakhir, -0.71% selama 24 jam, dan -0.77% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SMARDEX USDN (USDN)

$ 4.30M
$ 4.30M$ 4.30M

--
----

$ 4.30M
$ 4.30M$ 4.30M

4.33M
4.33M 4.33M

4,330,725.300568594
4,330,725.300568594 4,330,725.300568594

Kapitalisasi Pasar SMARDEX USDN saat ini adalah $ 4.30M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar USDN adalah 4.33M, dan total suplainya sebesar 4330725.300568594. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.30M.

Riwayat Harga SMARDEX USDN (USDN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga SMARDEX USDN ke USD adalah $ -0.007116650615577.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga SMARDEX USDN ke USD adalah $ -0.0088990737.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga SMARDEX USDN ke USD adalah $ -0.0061436766.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga SMARDEX USDN ke USD adalah $ -0.0026720776910434.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.007116650615577-0.71%
30 Days$ -0.0088990737-0.89%
60 Hari$ -0.0061436766-0.61%
90 Hari$ -0.0026720776910434-0.26%

Apa yang dimaksud dengan SMARDEX USDN (USDN)

USDN is a pioneering synthetic U.S. dollar token developed within the SmarDex ecosystem. Unlike traditional stablecoins that often depend on centralized reserves or collateral to maintain their value, USDN employs a fully decentralized approach. Its value stability is achieved through a mathematical financial process known as a Delta-Neutral strategy. This strategy involves balancing two distinct groups of participants:

  • Vault Participants: These users deposit assets into the protocol’s vault to mint USDN tokens.
  • Long Position Traders: These traders open leveraged long positions on the underlying asset, seeking amplified exposure.

The interplay between these groups ensures that USDN maintains a value close to that of the U.S. dollar while simultaneously generating yields for its holders. This design offers a decentralized alternative to traditional stablecoins, providing both stability and profitability within the decentralized finance (DeFi) landscape. ￼

Sumber Daya SMARDEX USDN (USDN)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga SMARDEX USDN (USD)

Berapa nilai SMARDEX USDN (USDN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SMARDEX USDN (USDN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SMARDEX USDN.

Cek prediksi harga SMARDEX USDN sekarang!

USDN ke Mata Uang Lokal

Tokenomi SMARDEX USDN (USDN)

Memahami tokenomi SMARDEX USDN (USDN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token USDN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang SMARDEX USDN (USDN)

Berapa nilai SMARDEX USDN (USDN) hari ini?
Harga live USDN dalam USD adalah 0.992757 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga USDN ke USD saat ini?
Harga USDN ke USD saat ini adalah $ 0.992757. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SMARDEX USDN?
Kapitalisasi pasar USDN adalah $ 4.30M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar USDN?
Suplai beredar USDN adalah 4.33M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) USDN?
USDN mencapai harga ATH sebesar 1.054 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) USDN?
USDN mencapai harga ATL 0.95378 USD.
Berapa volume perdagangan USDN?
Volume perdagangan 24 jam live USDN adalah -- USD.
Akankah harga USDN naik lebih tinggi tahun ini?
USDN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga USDN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:44:29 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting SMARDEX USDN (USDN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

