Harga Spain Coin Hari Ini

Harga live Spain Coin (ESP) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ESP ke USD saat ini adalah -- per ESP.

Spain Coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 162,052, dengan suplai yang beredar 1000.00M ESP. Selama 24 jam terakhir, ESP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00139624, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ESP bergerak +1.72% dalam satu jam terakhir dan -1.75% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Spain Coin (ESP)

Kapitalisasi Pasar $ 162.05K$ 162.05K $ 162.05K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 162.05K$ 162.05K $ 162.05K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,999,061.0 999,999,061.0 999,999,061.0

Kapitalisasi Pasar Spain Coin saat ini adalah $ 162.05K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ESP adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999999061.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 162.05K.