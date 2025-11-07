BursaDEX+
Harga live Stakingverse Staked LYX hari ini adalah 0.728051 USD. Lacak informasi harga aktual SLYX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SLYX dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Stakingverse Staked LYX (SLYX)

Harga Live 1 SLYX ke USD:

$0.728051
$0.728051$0.728051
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
Grafik Harga Live Stakingverse Staked LYX (SLYX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:27:07 (UTC+8)

Informasi Harga Stakingverse Staked LYX (SLYX) (USD)

Harga aktual Stakingverse Staked LYX (SLYX) adalah $0.728051. Selama 24 jam terakhir, SLYX diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSLYX adalah $ 1.49, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.601962.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SLYX telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan -3.94% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Stakingverse Staked LYX (SLYX)

$ 243.25K
$ 243.25K$ 243.25K

$ 243.25K
$ 243.25K$ 243.25K

334.12K
334.12K 334.12K

334,116.2652563705
334,116.2652563705 334,116.2652563705

Kapitalisasi Pasar Stakingverse Staked LYX saat ini adalah $ 243.25K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SLYX adalah 334.12K, dan total suplainya sebesar 334116.2652563705. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 243.25K.

Riwayat Harga Stakingverse Staked LYX (SLYX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Stakingverse Staked LYX ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Stakingverse Staked LYX ke USD adalah $ -0.1037669976.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Stakingverse Staked LYX ke USD adalah $ -0.2399932755.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Stakingverse Staked LYX ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ -0.1037669976-14.25%
60 Hari$ -0.2399932755-32.96%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Stakingverse Staked LYX (SLYX)

Stakingverse Staked LYX (sLYX) is the non-rebasing liquid staking token of the Stakingverse protocol. Stakingverse is a non-custodial liquid staking platform on the LUKSO blockchain. sLYX can be used in DeFi on the LUKSO blockchain while keeping your staking rewards intact. Stakingverse also offers non-custodial liquid staking for Ethereum via their StakeWise V3 vault and a set up and consultancy service for home stakers.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Stakingverse Staked LYX (SLYX)

Prediksi Harga Stakingverse Staked LYX (USD)

Berapa nilai Stakingverse Staked LYX (SLYX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Stakingverse Staked LYX (SLYX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Stakingverse Staked LYX.

Cek prediksi harga Stakingverse Staked LYX sekarang!

Tokenomi Stakingverse Staked LYX (SLYX)

Memahami tokenomi Stakingverse Staked LYX (SLYX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SLYX sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Stakingverse Staked LYX (SLYX)

Berapa nilai Stakingverse Staked LYX (SLYX) hari ini?
Harga live SLYX dalam USD adalah 0.728051 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SLYX ke USD saat ini?
Harga SLYX ke USD saat ini adalah $ 0.728051. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Stakingverse Staked LYX?
Kapitalisasi pasar SLYX adalah $ 243.25K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SLYX?
Suplai beredar SLYX adalah 334.12K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SLYX?
SLYX mencapai harga ATH sebesar 1.49 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SLYX?
SLYX mencapai harga ATL 0.601962 USD.
Berapa volume perdagangan SLYX?
Volume perdagangan 24 jam live SLYX adalah -- USD.
Akankah harga SLYX naik lebih tinggi tahun ini?
SLYX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SLYX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 21:27:07 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

