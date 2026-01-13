Harga Stargate Bridged USDT Hari Ini

Harga live Stargate Bridged USDT (USDT) hari ini adalah $ 0.998383, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi USDT ke USD saat ini adalah $ 0.998383 per USDT.

Stargate Bridged USDT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 2,471,866, dengan suplai yang beredar 2.47M USDT. Selama 24 jam terakhir, USDT diperdagangkan antara $ 0.994071 (low) dan $ 1.002 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.013, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.982381.

Dalam kinerja jangka pendek, USDT bergerak -0.15% dalam satu jam terakhir dan -0.24% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Stargate Bridged USDT (USDT)

Kapitalisasi Pasar $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M Suplai Peredaran 2.47M 2.47M 2.47M Total Suplai 2,474,991.0 2,474,991.0 2,474,991.0

Kapitalisasi Pasar Stargate Bridged USDT saat ini adalah $ 2.47M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar USDT adalah 2.47M, dan total suplainya sebesar 2474991.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.47M.