Harga live tBTC hari ini adalah 101,354 USD. Lacak informasi harga aktual TBTC ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TBTC dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 TBTC ke USD:

$101,322
-1.50%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live tBTC (TBTC)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:44:06 (UTC+8)

Informasi Harga tBTC (TBTC) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 100,029
Low 24 Jam
$ 103,282
High 24 Jam

$ 100,029
$ 103,282
$ 125,646
$ 10,104.3
-0.54%

-1.49%

-7.23%

-7.23%

Harga aktual tBTC (TBTC) adalah $101,354. Selama 24 jam terakhir, TBTC diperdagangkan antara low $ 100,029 dan high $ 103,282, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTBTC adalah $ 125,646, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 10,104.3.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TBTC telah berubah sebesar -0.54% selama 1 jam terakhir, -1.49% selama 24 jam, dan -7.23% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar tBTC (TBTC)

$ 607.62M
--
$ 607.62M
6.00K
5,997.77598708
Kapitalisasi Pasar tBTC saat ini adalah $ 607.62M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar TBTC adalah 6.00K, dan total suplainya sebesar 5997.77598708. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 607.62M.

Riwayat Harga tBTC (TBTC) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga tBTC ke USD adalah $ -1,538.1085316615.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga tBTC ke USD adalah $ -16,320.5379854000.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga tBTC ke USD adalah $ -8,251.6446914000.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga tBTC ke USD adalah $ -15,611.91561799351.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -1,538.1085316615-1.49%
30 Days$ -16,320.5379854000-16.10%
60 Hari$ -8,251.6446914000-8.14%
90 Hari$ -15,611.91561799351-13.34%

Apa yang dimaksud dengan tBTC (TBTC)

What is tBTC? tBTC allows you to unlock your Bitcoin’s value to borrow and lend, mint stablecoins, provide liquidity, and much more.

tBTC is a decentralized wrapped Bitcoin that is 1:1 backed by main-net BTC. Existing solutions bringing Bitcoin to Ethereum require you to send your Bitcoin to an intermediary, who then issues you an Ethereum token representing your original asset.

This centralized model requires you to trust a third party and is prone to censorship, sacrificing Bitcoin's promise of secure, permissionless decentralization.

How does tBTC solve this issue? Instead of centralized intermediaries, tBTC uses a randomly selected group of operators running nodes on the Threshold Network to secure deposited Bitcoin through threshold cryptography.

That means tBTC requires a threshold majority agreement before operators perform any action with your Bitcoin. By rotating the selection of operators weekly, tBTC protects against any individual or group of operators colluding to fraudulently seize the underlying deposits.

By relying on an honest-majority-assumption, we can calculate the likelihood any wallet comprised of a quorum of dishonest operators. An insurance backstop (the coverage pools), serves as an emergency fallback in the event a wallet is compromised.

What is Threshold Network? Threshold.network stems from the merger of NuCypher and Keep networks into a single decentralized network — it delivers a suite of threshold cryptography services for web3 applications through a decentralized network of staking nodes. The whole community is governed by a DAO.

Flagship services of Threshold Network include Threshold Access Control (TACo) – which enables end-to-end encrypted data sharing and communication without the need to trust a centralized authority, tBTC v2 - the only decentralized and permissionless Bitcoin-to-Ethereum asset bridge and thUSD - an overcollateralized and decentralized USD stablecoin that uses both ETH and tBTC as collateral.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Prediksi Harga tBTC (USD)

Berapa nilai tBTC (TBTC) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda tBTC (TBTC) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk tBTC.

Cek prediksi harga tBTC sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang tBTC (TBTC)

Berapa nilai tBTC (TBTC) hari ini?
Harga live TBTC dalam USD adalah 101,354 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TBTC ke USD saat ini?
Harga TBTC ke USD saat ini adalah $ 101,354. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar tBTC?
Kapitalisasi pasar TBTC adalah $ 607.62M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TBTC?
Suplai beredar TBTC adalah 6.00K USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TBTC?
TBTC mencapai harga ATH sebesar 125,646 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TBTC?
TBTC mencapai harga ATL 10,104.3 USD.
Berapa volume perdagangan TBTC?
Volume perdagangan 24 jam live TBTC adalah -- USD.
Akankah harga TBTC naik lebih tinggi tahun ini?
TBTC mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TBTC untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting tBTC (TBTC)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

